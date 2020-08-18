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Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев", - Бутусов

Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату

Президент Владимир Зеленский уволил начальник Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу из-за того, что он потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко по поводу возможного срыва секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов ЧВК "Вагнера".

Об этом говорится в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

"В скандале оказалось замешано высшее руководство страны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного производства", - пишет Бутусов.

Отмечается, что более года тому назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ, с целью обеспечить правосудие и пополнить "обменный фонд" для проведения обмена пленными, который блокирует Россия.

"Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании "МАР", созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018 году. Работа – охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на одни час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию. Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет", - пишет Бутусов.

Отмечается, что 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. По данным источников Цензор.НЕТ, на совещании 24 июля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию проводить нельзя.

"Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля и потребовал перенести начало операции", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о выдаче Беларусью "вагнеровцев" в РФ: "Это плохая история, в которой явно пренебрегли доверием и объективностью"

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Автор: 

терроризм (18693) Бутусов Юрий (4393) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+68
это понятно.. для шмаркли и ермака - стремно обидеть х*уйла: одному денег на очередные сваты не дадут, другому - просто не заплатят...
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18.08.2020 14:37 Ответить
+61
Зеленский и Ермак предатели Украины!
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18.08.2020 14:38 Ответить
+52
вопрос в другом: зебилы отлично понимают что их шмаркля и Ко - работают на х*уйла, но что теперь придумают для отмазок шмаркли?
Будут повторять обычные методичким от шария-скабеевой про "попередникив"?))
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18.08.2020 14:39 Ответить
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ГНИДИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.08.2020 16:14 Ответить
Что опять?.бо путин нападе???
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18.08.2020 16:21 Ответить
если правда, то это позор... чо очковать если чист? значить не чист, раз отказался.
ломает дрова зеля точно так же как и *****. зажали в углу и побежал...
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18.08.2020 16:26 Ответить
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8565
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18.08.2020 16:35 Ответить
Так и баба у него тоже Елена
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18.08.2020 20:20 Ответить
Какой кошмар....
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18.08.2020 16:46 Ответить
Этот писец сам по себе не закончится...

Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2364
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18.08.2020 16:55 Ответить
Всегда лучше ставить перед фактом.Сначала довести операцию,а потом докладывать о результатах по факту.По наглой Ермаковской роже,вже бить задержанными,а не посвящать их в планы операции
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18.08.2020 17:33 Ответить
+5.
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19.08.2020 01:48 Ответить
Такой чёс...ну не верю я.
Нахрена их тогда Лука "арестовывал" ? Если бы знали заранее о "спецоперации", то хрен там кацапов нарисовали бы...в то что могут предать-продать верю, в данном случае скорее нет, мутно как то всё
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18.08.2020 18:03 Ответить
ну вот Ермак ( Козырь ) и крышевал вагнеровцев . Но он у Володи под столом сосет , да так что Володя и жену уже позабыл .
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18.08.2020 18:13 Ответить
А почему же тогда Ленка сожгла машину Богдану, а не Ермаку?
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19.08.2020 03:56 Ответить
потому что Богдан первым закрутил адьюльтер с Бубочкой . Это как Гонтарева когда то совратила Пепу .
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19.08.2020 13:54 Ответить
А ты очно не извращенец какой то - Гонатареву приплел?
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19.08.2020 19:52 Ответить
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 687
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18.08.2020 18:47 Ответить
Что ещё надо для импичмента? Видео, где Зеля с Ермаком путина в жопу целуют, чтобы перемирие не сорвать?
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18.08.2020 18:55 Ответить
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9894
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18.08.2020 19:03 Ответить
Вошь-дь зебилов уже в открытую работает на хйла..
дебилы-экспериментаторы, вы "сделали" себя вместе..
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18.08.2020 19:05 Ответить
Про чужі воші та свої гниди тут вже писано-переписано... Додати нічого. ПОЗОРИЩЕ!!!
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18.08.2020 19:08 Ответить
Для тех, кто не разучился думать:

Вагнеровцы замешаны в войне против Украины с 2014 года. Шесть лет!
Однако "филигранная операция СБУ" должна была состояться именно в канун такого долго подготавливаемого всеобщего перемирия. Ни за месяц до, ни месяцем позже. И могла его реально сорвать.
Совпадение? Или у кого-то "двойная игра"?
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18.08.2020 20:03 Ответить
В дупу це 158-ме перемир'я, все рівно порушать його! В дупу відведення військ! ЗСУ і ветерани АТО проти цього!
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19.08.2020 00:08 Ответить
Тільки війна, тільки вбивать! Ветерани АТО за це, і торгувать на війні!
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19.08.2020 06:55 Ответить
Не підміняй поняття. Мир наступає у двох випадках- коли перемагає агресор, і коли перемагають агресора. Ті, хто воюють- у більшості своїй проти війни. Проте якщо "проста пірістать срілять", то перемагає агресор.
Отже повторюсь- не підміняй поняття, маніпулятор.
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19.08.2020 07:59 Ответить
А что по этой теме скажет полудурок с погонялом Игорь_Д?
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18.08.2020 19:13 Ответить
А що він скаже? У мене є скрін, де він пише "єслі путін поможєт пасадіть пороха, то я і путіна буду уважать".
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19.08.2020 08:02 Ответить
Ну прав был Леха , знал наверное , когда в ВР Ермаку открыто заявлял , что он засланный казачек. А то что Осел Оманский идиот и его в темную имеюк кто хочет и в каких хочет позах уже только полные зебилы и не знают.
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18.08.2020 19:20 Ответить
Оманский не идиот! Оманский герой россии, он работает четко. Идиоты это те кто думает что он идиот. Если вы это даже сейчас не видите то скоро почувствуете на своей коже. Повторяются события Геноцида 1918-1933.
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18.08.2020 20:41 Ответить
События то повторяются , я сам об этом не раз говорил , но то что Осел Оманский с каких то пор умным стал и может играть в самостоятельные игры ,эта новость не только для меня , но и даже для послов с которыми он встречался еще перед выборами , которые официально заявляли , что НЕЛОХ даже не ноль , а минус.
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19.08.2020 03:56 Ответить
Президенту Украины пришлось сделать нелёгкий выбор между задержанием 28ми террористов и давно планировамшимся перимирием, которое должно привести к миру на Донбассе.
Однако кое-кому в нашей стране ой как не хочется мира...
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18.08.2020 19:50 Ответить
Тупость зебилов это ваше все.
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19.08.2020 03:51 Ответить
Зебил, вовсе не обязательно заявлять о задержании вагнеровцев после завершения операции, это можно было сделать и позже в более выгодный момент, но срывать операцию путём сдачи информации россиянам это предательство.
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19.08.2020 07:07 Ответить
Какую вам Зе -Швондеры еще новость надо ,что бы понять кого вы выбрали.Главное ,что теперь не стреляют ,зато на минное поле срать ходят и подрываються.
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18.08.2020 20:03 Ответить
Потому что зешвондеры все - вата и патриоты России.
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18.08.2020 23:53 Ответить
Виродки зрадники заполонили владу країни
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18.08.2020 20:03 Ответить
І розплодилися-поширилися серед насеоення-громадян-виборців. Саме вони обрали цю =владу=. І підтримують до цих пір.
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19.08.2020 07:49 Ответить
А что - дО этого случая никто не понимал кто такой Ермак ? Ну, кроме зеленского, конечно - этот ваще ничо не понимает.
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18.08.2020 20:08 Ответить
да все он понимает, они просто делают нас вместе
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18.08.2020 22:10 Ответить
Так от хто були ці 32 вагнерівці, яких затримали в Білорусі! Ну і **** же ти .Зеленський! Прийде пора, будуть тебе з Єрмаком ловити по всьому світу.
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18.08.2020 20:09 Ответить
Зелиботы отвлекают от зезрады воплями про Петю.
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18.08.2020 23:55 Ответить
гниды засели на банковой
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18.08.2020 21:40 Ответить
"Президент Владимир Зеленский уволил начальник Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу из-за того, что он потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака" - https://www.youtube.com/watch?v=1Yxoyu35rHE Ермак завербован в Омане, псевдоним "Козырь". Если Ермака на полиграфе расколят, то он за собой и Зеленского потянет, а Зеленский Коломойского и вся агентурная сеть будет раскрыта. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. - какое преступление можно скрывать от народа? Чтобы не было домыслов надо пройти полиграф всем выше упомянутым. Если рыло не в пушку, то нечего отказываться от полиграфа.
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18.08.2020 21:50 Ответить
ой не смешите, а расшифровывать полиграф кто будет
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18.08.2020 22:13 Ответить
Це ж не їх діти там в допрі сидять На жаль.
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18.08.2020 22:17 Ответить
і всі дружно забули, що ДЕЗА про причетність СБУ до цих 33-ох даунів в Білорусі СПОЧАТКУ З'ЯВИЛАСЬ В РОСІЇ, а не в Україні! Тому скоріше всього - СБУ є тільки "хлопчиком для биття" в цьому випадку і просто прикриттям чи відводом очей... Особливо, ТОМУ ЩО ЧЕКІСТИ ВСЕ-ТАКИ ПОВЕРНУЛИСЬ В КАЦАПСТАН!!!!!!
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18.08.2020 22:49 Ответить
тобто нас хочуть переконати, що кацапські чекісти НАСТІЛЬКИ ЛОХИ, що дозволили завербувати українській СБУ аж цілих 33 серійних вбивці, які воювали по цілому світі???????? Та в них там АБСОЛЮТНО КОЖЕН чекіст і вбивця на НАЙСУВОРІШОМУ КОНТРОЛІ і повній підзвітності!!!!
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18.08.2020 23:14 Ответить
Є дуже непогана спецоперація "Миротворця". Називається "За двома зайцями", є на ютубі.
Вона показує, наскільки легко можна завербувати убивць нарасєї.
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19.08.2020 08:04 Ответить
ДА НУ, ВСРАТЬСЯ ТАКІ СУРЬОЗНІ КАНТОРИ ТО ФСБ З ГРУ ОБСИРАЄТЬСЯ ДУЖЕ ЧАСТО, ТО З ШПИЛЯМИ, ТО З ОТРУЄННЯМИ, які серійні вбивці, що ти мелеш - таких найманців по Московії як бруду.
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19.08.2020 10:34 Ответить
То шо? Бубачка і Єрмак - іноземні агенти?
Яка несподіванка!
В нормальній країні ці двоє були б вже арештовані або щонайменше Верховна Рада зібрала б комісію для розслідування можливої зради та висунення недовіри президенту.
Але ж кому робить?
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18.08.2020 23:23 Ответить
Це зрада ...зе і його команда повині пройти поліграф,
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18.08.2020 23:56 Ответить
Сначала надо понять где правда , а где ложь и что все-таки произошло на самом деле !
А то Бутусов говорит одно, другие говорят другое , СМИ - третье.
Вообще ничего не понять - кому сейчас верить и кто брешет...?
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19.08.2020 01:33 Ответить
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9168
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19.08.2020 01:38 Ответить
73% утырков голосовавших за это квартальное говно. эй вы где, УРОДЫ!
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19.08.2020 05:57 Ответить
это гребаное ************** чмо ермолка возомнило себя наверняка ушлепком у которого в офисе президентом работает квартальная зеленое говно?
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19.08.2020 05:55 Ответить
Глава ОП Єрмак на нараді заявляв, що не можна проводити операцію із захоплення "вагнерівців", - Бутусов - Цензор.НЕТ 8283
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19.08.2020 07:01 Ответить
Как минимум должно состояться расследование..В комиссию должны войти не только "слуги",поскольку вопрос касается государственной репутации после такой огласки с действиями на территории.других государств (или отсутствия таковых)
По Ермаку уже давно должно быть расследование,уж слишком много подозрительных действий было с его стороны,ставящих под угрозу интересы держав и его участия в переговорах.Одной веры Зеленского недостаточно,чтобы рисковать интересами государства.Гос. секреты существовали до президентства Зеленского,будут существовать и после.Президенты должны обслуживать гос. интересы, а не отдавать их на риск по причине личных "верю- не верю".Ещё есть вопрос-почему по Ермакам "заглохло" расследование по коррупционным продажам должностей?
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19.08.2020 07:30 Ответить
Ватные ЗЕбилы малороссы привели к власти прокремлёвскую банду Шапито 95.
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19.08.2020 08:33 Ответить
Хотелось бы верить, что все это бред!!!
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19.08.2020 09:30 Ответить
Да.хотелось бы! Но расследование необюходимо,хотя бы для того,чтобы репутацию государства восстановить,поскольку обвинения касаются действия спецслужб Украины на те5рритории суверенной державы (к тому ж до этого типа дружественной).Или объявить фейком,или посадить предателей!!!
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19.08.2020 10:22 Ответить
Общество вновь решило поигрться суверенитетом доверив его зелупе и ермаку ....
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19.08.2020 09:49 Ответить
Бред чистой водьі , начиная с цели операции - "пополнить обменньій фонд". Украина ведет сейчас сложную политико-дипломатическую партию в Нормандском формате , чему подобньіе спецоперации могут только навредить . Вьівод : деза ФСБ.
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19.08.2020 09:57 Ответить
дада, бубочка не виноват(tm)
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19.08.2020 10:02 Ответить
ШЕ ОДИН КАЦАП, ТА СКІЛЬКИ ВАС П*ДАРАСІВ В ТЕМІ
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19.08.2020 10:31 Ответить
Шабаш фейкометов продолжается,не хотелось портить потрохне "праздник",НО окромя вас НИКТО в стране не верит в это придуманное ГДЕ-ТО дерьмо.Почитайте комменты на "думской" лехи гавчеренки,который первым принес этот фейк.
Интересно, а цензор принесет официальные извинения.
И да....пока не посадите парашенку, его грицаки еще и не такое придумают,чтоб захватить власть.
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19.08.2020 10:16 Ответить
КАЦАП ЗАТКНИ ФОНТАН
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19.08.2020 10:30 Ответить
Когда у кацапов рыло в пуху- они резко взвинчивают пИсательскую активность, чтоб выствить себя в результате оскорбленной невинностью
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19.08.2020 12:02 Ответить
Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко по поводу возможного срыва секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов ЧВК "Вагнера" Источник: https://censor.net/n3214447

КРЕМЛІВСЬКІЙ КУРВІ ЄРМАКУ - ВИЩА МІРА ПОКАРАННЯ
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19.08.2020 10:29 Ответить
ну да Ермак виновен, что вкурил НЕлоху шо-то предательское вместо обычного ,шо он привык...
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19.08.2020 12:56 Ответить
КАЦАПСЬКИ ВИРОДКИ І ЇХ АДЕПТИ ЗАВЖДИ ВИННІ У ВСІЇ БІДАХ І КРИЗАХ УКРАЇНИ
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19.08.2020 19:10 Ответить
Повторяю - Андрей Ермак является установленным агентом фсб рф, давно и плодотворно сотрудничает на добровольной основе со спецслужбами врага (москальщины/кацапстана). Ермак сорвал уже несколько важнейших спецопераций спецслужб Украины и не только на Донбассе. Используя свое служебное положение, он всячески блокирует любые движения в сторону Ес и НАТО. Фактически Ермак совершил целый ряд тяжких преступлений, он государственный преступник, шпион и предатель, которого покрывает во всем президент 73% зелибобиков некто зеленский.
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19.08.2020 12:28 Ответить
значит указы пишутся быстро и все "работает" так, как задумано ... и "непрофессионализм" и "только год, еще опыта не набрался" только отмазки ...
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19.08.2020 12:32 Ответить
А слабо этому Бурбе , уволенному рашистской бандой на Банковой, выйти к людям с информацией в день празднования Дня Независимости?
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19.08.2020 12:54 Ответить
Бутусову - верю. Агенту паРаши и его хитрожопому клоуну-начальничку - нет.
Все!
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19.08.2020 13:10 Ответить
Везде **** зрада вонючая и зелёная
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19.08.2020 13:11 Ответить
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