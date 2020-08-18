Глава ОП Ермак на совещании заявлял, что нельзя проводить операцию по захвату "вагнеровцев", - Бутусов
Президент Владимир Зеленский уволил начальник Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу из-за того, что он потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко по поводу возможного срыва секретной операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов ЧВК "Вагнера".
Об этом говорится в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
"В скандале оказалось замешано высшее руководство страны. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба, который потребовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, сразу после своего заявления был… уволен указом Зеленского! Таким образом, президент Украины этим увольнением скрыл высокопоставленных должностных лиц от прохождения проверки и уголовного производства", - пишет Бутусов.
Отмечается, что более года тому назад была начата операция по розыску и задержанию 28 террористов, проживающих в РФ, с целью обеспечить правосудие и пополнить "обменный фонд" для проведения обмена пленными, который блокирует Россия.
"Украинские спецслужбы обнаружили террористов. Затем предложили им выгодную работу от имени российской частной военной компании "МАР", созданной в 2014-м в Санкт-Петербурге для вербовки наемников для войны против Украины, но закрытой учредителями в 2018 году. Работа – охрана нефтяных вышек в Венесуэле, откуда террористам поступило приглашение. Набрали группу из 33 человек (кроме 28 террористов были и случайные люди). Согласно плану, водитель Геннадий Кумпан должен был перевезти всю группу 24 июля из Москвы прямо в Минский аэропорт, не задерживаясь в Беларуси ни на одни час, откуда они должны были 25 июля вылететь рейсом Минск - Стамбул в Турцию. Самолет по определенным причинам приземлился бы в Украине, террористы были бы задержаны, а пассажиры и экипаж смогли бы быстро продолжить полет", - пишет Бутусов.
Отмечается, что 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. По данным источников Цензор.НЕТ, на совещании 24 июля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию проводить нельзя.
"Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля и потребовал перенести начало операции", - говорится в статье.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
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ломает дрова зеля точно так же как и *****. зажали в углу и побежал...
Нахрена их тогда Лука "арестовывал" ? Если бы знали заранее о "спецоперации", то хрен там кацапов нарисовали бы...в то что могут предать-продать верю, в данном случае скорее нет, мутно как то всё
дебилы-экспериментаторы, вы "сделали" себя вместе..
Вагнеровцы замешаны в войне против Украины с 2014 года. Шесть лет!
Однако "филигранная операция СБУ" должна была состояться именно в канун такого долго подготавливаемого всеобщего перемирия. Ни за месяц до, ни месяцем позже. И могла его реально сорвать.
Совпадение? Или у кого-то "двойная игра"?
Отже повторюсь- не підміняй поняття, маніпулятор.
Однако кое-кому в нашей стране ой как не хочется мира...
Вона показує, наскільки легко можна завербувати убивць нарасєї.
Яка несподіванка!
В нормальній країні ці двоє були б вже арештовані або щонайменше Верховна Рада зібрала б комісію для розслідування можливої зради та висунення недовіри президенту.
Але ж кому робить?
А то Бутусов говорит одно, другие говорят другое , СМИ - третье.
Вообще ничего не понять - кому сейчас верить и кто брешет...?
По Ермаку уже давно должно быть расследование,уж слишком много подозрительных действий было с его стороны,ставящих под угрозу интересы держав и его участия в переговорах.Одной веры Зеленского недостаточно,чтобы рисковать интересами государства.Гос. секреты существовали до президентства Зеленского,будут существовать и после.Президенты должны обслуживать гос. интересы, а не отдавать их на риск по причине личных "верю- не верю".Ещё есть вопрос-почему по Ермакам "заглохло" расследование по коррупционным продажам должностей?
Интересно, а цензор принесет официальные извинения.
И да....пока не посадите парашенку, его грицаки еще и не такое придумают,чтоб захватить власть.
КРЕМЛІВСЬКІЙ КУРВІ ЄРМАКУ - ВИЩА МІРА ПОКАРАННЯ
Все!