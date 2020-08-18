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Новости Революция в Беларуси
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Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси и предложил ЕС ввести санкции против властей страны

Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси и предложил ЕС ввести санкции против властей страны

Сейм Литвы во вторник на чрезвычайной сессии принял резолюцию, согласно которой прошедшие в Беларуси президентские выборы не признаются легитимными, сейм также предложил Евросоюзу ввести санкции должностным лицам этой страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результатов выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции против всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всем, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил представивший проект резолюции консерватор Жигимантас Павиленис.

Документ был принят почти единогласно - 120 голосов "за", ни одного "против", два человека воздержались.

Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.

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Парламентарии призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета глав стран Европы для обсуждения ситуации в этой республике, включая вопрос об эмбарго на поставки электроэнергии с БелАЭС.

Резолюция адресована руководителям Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, к национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем договариваться с соседними странами о санкциях против властей Беларуси, если их не введет Евросоюз, - премьер Литвы Сквернялис

Автор: 

Беларусь (7937) Литва (2522) санкции (11598) сейм (100) Евросоюз (17351)


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https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://twitter.com/elnazaro777/status/1295080061775884293 16 авг.

Знову з Вейшнорією будуть воювати?

"МО Беларуси объявило о начале военных учений на полигонах в районе Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой,-пресс-служба ведомства Учения продлятся с 17-го по 20 августа,они предусмотрены планом подготовки вооруженных сил"

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295103855252865025 17 авг.

на территории условной "Вейшнории" самые активные анти-лукашенковские настроения. Запад Беларуси.
В 2017 году на совместных учениях России и Беларуси там учились подавлять протестные настроения + быстрое развертывание сил на Прибалтику.
Сейчас, думаю, актуально только первое.
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18.08.2020 14:50 Ответить
https://twitter.com/elnazaro777 солома https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

На самом деле вот что им нужно в первую очередь:
"Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ"
Ну, и остальное потом то, что ты написала...

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295281136252399617 17 авг.

По этому "коридору" у России только два пути: Польша и Литва.
Понятно, что бить будут Литву.
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18.08.2020 14:52 Ответить
Запретить властям Белоруссии въезд в Литву на год !
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18.08.2020 14:54 Ответить
А ЗЕбил когда не признает? Или будет просто послов отзывать и высказывать обеспекоенность?
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18.08.2020 17:55 Ответить
 
 