Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси и предложил ЕС ввести санкции против властей страны

Сейм Литвы во вторник на чрезвычайной сессии принял резолюцию, согласно которой прошедшие в Беларуси президентские выборы не признаются легитимными, сейм также предложил Евросоюзу ввести санкции должностным лицам этой страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результатов выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции против всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всем, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил представивший проект резолюции консерватор Жигимантас Павиленис.

Документ был принят почти единогласно - 120 голосов "за", ни одного "против", два человека воздержались.

Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.

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Парламентарии призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета глав стран Европы для обсуждения ситуации в этой республике, включая вопрос об эмбарго на поставки электроэнергии с БелАЭС.

Резолюция адресована руководителям Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, к национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.

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