Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси и предложил ЕС ввести санкции против властей страны
Сейм Литвы во вторник на чрезвычайной сессии принял резолюцию, согласно которой прошедшие в Беларуси президентские выборы не признаются легитимными, сейм также предложил Евросоюзу ввести санкции должностным лицам этой страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результатов выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции против всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всем, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил представивший проект резолюции консерватор Жигимантас Павиленис.
Документ был принят почти единогласно - 120 голосов "за", ни одного "против", два человека воздержались.
Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.
Парламентарии призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.
Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета глав стран Европы для обсуждения ситуации в этой республике, включая вопрос об эмбарго на поставки электроэнергии с БелАЭС.
Резолюция адресована руководителям Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, к национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.
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Знову з Вейшнорією будуть воювати?
"МО Беларуси объявило о начале военных учений на полигонах в районе Островецкой АЭС вблизи границы с Литвой,-пресс-служба ведомства Учения продлятся с 17-го по 20 августа,они предусмотрены планом подготовки вооруженных сил"
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295103855252865025 17 авг.
на территории условной "Вейшнории" самые активные анти-лукашенковские настроения. Запад Беларуси.
В 2017 году на совместных учениях России и Беларуси там учились подавлять протестные настроения + быстрое развертывание сил на Прибалтику.
Сейчас, думаю, актуально только первое.
На самом деле вот что им нужно в первую очередь:
"Сувалкский коридор - гипотетический сухопутный коридор длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью РФ"
Ну, и остальное потом то, что ты написала...
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1295281136252399617 17 авг.
По этому "коридору" у России только два пути: Польша и Литва.
Понятно, что бить будут Литву.