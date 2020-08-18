Антимонопольный комитет проверит цены на ПЦР-тесты на коронавирус, - глава Киевского теротделения АМКУ Хмельницкий

Северное межобластное отделение Антимонопольного комитета Украины (бывшее Киевское областное территориальное отделение АМКУ) начало исследование соблюдения медицинскими лабораториями требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов.

Об этом сообщил председатель отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Отделение начало исследование соблюдения требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов. Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребления монопольным положением" , - написал Хмельницкий.

Поскольку этот вопрос важен, он точно требует исследования, добавил председатель отделения АМКУ.

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"Мы же помним как пользовались ажиотажем на маски и дезинфекторы в свое время торговые сети, как только начался карантин. Тогда, кстати, ажиотаж длился недолго. Он закончился в том числе благодаря АМКУ, который открыл дело и начал проверку по признакам нарушения конкурентного законодательства - одновременных похожих действий на рынке при формировании цены на дефицитные товары. И цена "уменьшилась" уже через несколько дней", - напомнил он.

Хмельницкий заметил, что АМКУ не может никого обвинять, ведь не является ни карательным, ни правоохранительным органом. "Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. Потому что рыночная экономика должна работать в интересах граждан. И наша роль - это интерес отстаивать", - подчеркнул он.

Стоимость проведения ПЦР-теста в разных лабораториях колеблется от 715 до 2200 грн.



