После разговора Путина и Меркель в Кремле заявили о "неприемлемости" вмешательства в дела Беларуси извне

После состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, инициированного германской стороной, в Кремле заявили о "неприемлемости" вмешательства извне в дела Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Беларуси, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом.

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