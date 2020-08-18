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Новости Революция в Беларуси
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После разговора Путина и Меркель в Кремле заявили о "неприемлемости" вмешательства в дела Беларуси извне

После разговора Путина и Меркель в Кремле заявили о

После состоявшегося телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, инициированного германской стороной, в Кремле заявили о "неприемлемости" вмешательства извне в дела Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

"Обстоятельно рассмотрена ситуация в Беларуси, сложившаяся после президентских выборов. С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом.

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Беларусь (7937) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31660)


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Топ комментарии
+19
зарікалась свиня гімна не їсти..
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18.08.2020 14:53 Ответить
+17
Кто-то ***** поверил?
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18.08.2020 14:53 Ответить
+10
только кацапы могут всюду всовывать своё свиное рыло ..
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18.08.2020 14:54 Ответить
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параша уже давно внутри белорусии.
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18.08.2020 14:53 Ответить
- Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного. (с)
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18.08.2020 15:02 Ответить
интересно а кто как не Россия загнала в Белоруссию 44 БТР???!!
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18.08.2020 15:20 Ответить
А своих БРТ у Беларуси нет?
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18.08.2020 15:40 Ответить
зарікалась свиня гімна не їсти..
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18.08.2020 14:53 Ответить
Их там нет!!!! Их нет нигде!!!! Америка прикрой!!!
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18.08.2020 14:53 Ответить
Кто-то ***** поверил?
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18.08.2020 14:53 Ответить
13%, є і такі...
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18.08.2020 14:58 Ответить
Малось на увазі 73 %?
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18.08.2020 14:59 Ответить
73% - це складна субстанція... Ні, всі 73% ***** не вірять: люби, Боже, правду...
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18.08.2020 15:01 Ответить
только кацапы могут всюду всовывать своё свиное рыло ..
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18.08.2020 14:54 Ответить
***** таким же чином звиздить про "неприпустимість втручання в внутрішні справи" як України, так і "республік ЛДНР". Але про оцей звіздьож згадують лише 73/43%зебіли; і те - не всі, а тільки прокасапські, мертвечукові і шарієвські.
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18.08.2020 14:57 Ответить
***** бундесфрау сказала - володья сиди тихо на бутыльке и не совайся, ато АТО.
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18.08.2020 15:01 Ответить
Будуть збиратись в Кишиневі чи Єревані, це не критично.
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18.08.2020 15:06 Ответить
З чого б це, там діє переміріє, хібо що Москва дасть наказ почати стріляти.
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18.08.2020 15:19 Ответить
Доля правди є, але треба було простому народу не кидатись під гусениці української техніки, вже б і забули давно. Україна поступово звикає жити без Донецька і Луганська, ще трохи і люди проголосують аби їх не забирати назад.
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18.08.2020 15:28 Ответить
Я вас розумію з точки зору бувшого радянського громадянина, але у нас давно ніхто не сподівається на підтримку держави, вже звикли самі. Маю на увазі на заході України.
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18.08.2020 15:40 Ответить
Не так важна форма как содержание, можно и в геронтологическом центре, более комфортно для стариков.
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18.08.2020 15:53 Ответить
На Мінську світ клином зійшовся? В Гаазі чим не майданчик?
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18.08.2020 15:11 Ответить
Франція була набагато слабше за Німеччину, і нічого, привели, знайшовши сильних союзників.
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18.08.2020 15:18 Ответить
Ельзас і Лотарингія зараз де, у програвшої Франції чи перемігшої Німеччини?
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18.08.2020 15:23 Ответить
Казали трохи не так, порівнювали ії ВВП і наш дутий. Виявилось, що перше місце в світі по виробництву галош не має відношення до реальності. СРСР мав на папері 14 відсотків, але це все була продукція на склад, абсолютно неконкурентноспроможна в риночній економіці, тому і росія коливається біля 2 відсотків.
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18.08.2020 15:33 Ответить
Предлагает Вернуть СССР взад и целоваться взасос в вражеской Россией? А сам то чего в Финляндию свалил?
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18.08.2020 16:03 Ответить
Однако в истории много раз разрушались империи и исчезали могущественные страны.
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18.08.2020 15:21 Ответить
ты удмурт?
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18.08.2020 15:26 Ответить
ты похоже таки удмурт.
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18.08.2020 16:04 Ответить
более того! никогда, ни какое государство не приводило в суд другое государство, по банальной причине- нет такого суда который судит государства...

ну и ради любопытства, какие страны американцы обратили в руины?
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18.08.2020 15:49 Ответить
ты за фашистскую россию топиш? ты фашист?
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18.08.2020 16:05 Ответить
ссылки на дурку меня не интересуют, конкретно название хотя бы одной страны которую американцы превратили в руины- типа Северной Кореи, хотя подозреваю что страна "великого" Ына для вас цветущий рай.
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18.08.2020 16:07 Ответить
и теперь мы должны признать что у орды есть интересы и мы должны с ними считаться?
Після розмови Путіна і Меркель у Кремлі заявили про "неприйнятність" втручання в справи Білорусі ззовні - Цензор.НЕТ 1459
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18.08.2020 17:02 Ответить
Домовились що втручання буде внутрішнє...
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18.08.2020 15:04 Ответить
"Нєпріємлємость" чийого втручання? Меркель чи пукіна?
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18.08.2020 15:10 Ответить
С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики Источник: https://censor.net/n3214455
Параша заверила, что вмешательства не будет?
НЕ ВЕРЮ
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18.08.2020 15:21 Ответить
А ніякого "зовнішнього" втручання й не буде - у них єдина держава "Саюзноє гасударство"...
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18.08.2020 15:29 Ответить
оживились гейропейские создатели кровопролития ,во главе с рашистом и его немецко- французскими подельниками
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18.08.2020 15:42 Ответить
А если кто то будет вмешиваться, будем бить по наглой лысой морде.
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18.08.2020 15:45 Ответить
вовочка, а ты точно не врешь?!
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18.08.2020 17:01 Ответить
 
 