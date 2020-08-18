Спецоперацию по задержанию террористов ЧВК "Вагнера" провалили из-за утечки информации из Украины, - Бутусов
Секретную операции СБУ и ГУР МО по задержанию террористов ЧВК "Вагнера" провалили из-за утечки информации из Украины.
Об этом говорится в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
"Произошла преднамеренная утечка информации, с целью привлечь внимание спецслужб Беларуси к террористам, чтобы спровоцировать их задержание и расшифровку целей их полета. Группа должна была вылететь новым рейсом 30 июля, то есть за 9 дней до момента проведения выборов в Беларуси, то есть не могла представлять угрозы для спецслужб Беларуси. Никакого оружия, никаких контактов с политическими движениями, которые могли бы привести сами по себе к такой масштабной операции, не было", - говорится в материале.
Отмечается, что "утечка информации произошла из Украины, и наиболее вероятно, из тех кругов, которые работают на сближение с Россией ценой любых уступок, и имеют доступ к совершенно секретной информации самого высокого допуска".
"Источником провала захвата террористов является, прежде всего, незапланированный перенос сроков вылета террористов. Решение принято главой ОП Ермаком и одобрено президентом Зеленским. Мотивы Ермака сорвать операцию он озвучил сам – Ермак не хочет испортить свои отношения с Козаком - помощником Путина", - отмечает Бутусов.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
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Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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Какую операцию провалили!
Радуйтесь Дебилы, абы не Порох!
а откуда Бутусов узнал об этой информации, если она такая сверхсекретная?
Если кто понял, напишите что к чему.
Первое! ни одного голоса на местных выборах олигархической клептоманской партии Слуга Урода. Ни одного голоса слугам урода, ибо будем как беларусы скитаться по улицам в поисках места для митингов. Поддерживаем исключительно оппозицию, идеально, Европейскую Солидарность,
Голос киры рудык в ср*ку, Тимошенко можно, она всегда в оппозиции, и всё, остальные пдрсты.
Второе. Если в СБУ НАБУ остались офицеры-патриоты арестовывайте Ермака, ведь есть за что. Проводите оперативные совещания в максимально закрытом кругу, не сообщайте коррумпированным начальникам об операциях и деталях.
Третье. Что-то давно в Киеве не было митингов против зеленой власти. если зеленую падаль с братьями ихними опзж не держать в тонусе, она начнёт фальсифицировать выборы как Лукашенко.
"Вагнеровцы", Ермак и измена Родине
История о предательстве Андреем Ермаком интересов Украины, о которой мы https://ord-ua.com/2020/08/10/kak-andrej-ermak-agent-tihij-sorval-operaciyu-sbu-i-podstavil-ukrainu/ писали неделю назад имеет продолжениие, и весьма интересное. Скоро в сети должны появиться видеоинтервью российских наемников, которые СБУ сделала через свою агентуру. И возникнет логичный вопрос о том, кто же "слил" столь перспективную операцию СБУ? Кто - известно. Андрей Ермак. И Ивану Баканову уже нельзя будет отмалчиваться и тем самым предавать интересы структуры, которую он сейчас возглавляет. И интересы Украины.
Цитируем Владимира Омельяна:
"Агент НАБУ https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAa-J9wN65bRgU5eRjMkSnCiYS_G98UjQy9m43Zych6XYRYzIT_0i1QEGl7XoVcJhLpUdmQe45shMQe&fref=mentions Євген Шевченко звинуватив керівника офісу Президента України Андрія Єрмака у зриві спец операції СБУ з затримання низки вагнерівців, причетних до вбивства українських військових, шляхом передачі інформації стосовно неї російській стороні.
https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCXGB9Lhd32q149ekb3x56j9sDZVakX6n7qFZqvchxTUyxkgikGDHcoHLXPWYnM9fwOKhR3Qw6WK8Ms&fref=mentions Yanina Sokolova щойно повідомила, що на її ютюб-сторінці буде оприлюднено аудіо записи розмов з вагнерівцями, під час яких вони зізнаються у злочинах проти України.
Це вже навіть не корупційні схеми Єрмака, це - зрада України!
Єрмак має бути негайно відсторонений від займаної посади і затриманий спецслужбами для подальшого з'ясування всіх обставин і вироку суду.
Ми всі пам'ятаємо, як у колишнього прем'єр-міністра працював перекладач, агент російських спецслужб, що мав доступ до двосторонніх переговорів на високому рівні.
Тут ситуація набагато гірша, адже Єрмак не лише має доступ до інформації з обмеженим доступом, але може безпосередньо впливати на ситуацію у вигідному для росіян напрямку, виконуючи їх інструкції.
Якщо, звісно, це не Зеленський особисто попередив Москву…"
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2FZeFuckTy%2F846%3Ffbclid%3DIwAR2oE1wYTeKpOqcqgVSMn88CEtxRacg7tKrENM2qYV3XAruJNwlgL7b8OhU&h=AT2mqZFJcmz9FljWkPQ4XGWKlthMGlJgyVeJb3htXMRjYHFMD39lmweXP45JS3Coh-IcJiaVZjqdBFq9MoX1LEynsnjKjGeEDqysnWcMLi12bovXnLQuQoTJ_LT_7uWp1m-U6qMRQHPE22xrRFh96kbmXC5wbzaqrw https://t.me/ZeFuckTy/846
Агент НАБУ заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"
https://www.obozrevatel.com/person/marina-lisnichuk.htm
https://www.obozrevatel.com/person/marina-lisnichuk.htm Марина Лисничук
Ветеран АТО, агент НАБУ Евгений Шевченко указал на "госизмену Ермака" относительно задержанной в Беларуси группы ЧВК Вагнера
По его словам, это украинская контрразведка обнаружила россиян с опытом войны на Донбассе, которые были среди вагнеровцев
Они должны были прибыть в Украину, где бы их задержала СБУ, однако глава ОПУ фактически сорвал этот план
Шевченко указал на "госизмену Ермака" с задержанной в Беларуси группой ЧВК "Вагнер".
Агент Национального антикоррупционного бюро, ветеран АТО Евгений Шевченко заявил, что задержание в Беларуси группы ЧВК Вагнера было долгой и тщательно спланированной операцией контрразведки СБУ, проведение которой сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Об этом он, обвинив чиновника в госизмене, написал на своей странице в Facebook. По его словам, это достоверная информация с негласных следственно-розыскных дел (НСРД), в том числе интервью с вагнеровцами, которые пока находятся под грифом "Секретно", но, когда придет время, будут опубликованы.
"Залегендированный агент нашей спецслужбы набирал группу людей с опытом войны на Донбассе - якобы для работы в Венесуэле. Каждый из боевиков прошел видеоинтервью, в котором детально рассказал о своем боевом опыте, приобретенном в Украине, - российские ублюдки, убивающие людей за деньги, ни о чем не подозревали и хвастались своими преступлениями под видеофиксацию в рамках уголовного дела, санкцию и процессуальный контроль за которым осуществлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов", - утверждает Шевченко.
Он подчеркнул, что после набора группы вагнеровцам купили билеты на рейсовый самолет из Минска. Также на этот рейс был куплен билет еще одному агенту СБУ, у которого во время перелета над территорией Украины якобы должен был "случится эпилептический припадок или что-то еще похуже", что потребовало бы "немедленной посадки самолета в Киеве для оказания экстренной медицинской помощи "больному".
Ветеран АТО Евгений Шевченко рассказал о спецоперации СБУ по группе ЧВК Вагнера
"В качестве медбратьев в самолет должна была зайти группа спецназа "Альфа" и задержать всех наемников. За день до планируемого ареста заместитель председателя СБУ Баранецкий осуществил доклад лично президенту Украины, во время которого также присутствовал глава ОП Андрей Ермак. После доклада Ермак потребовал немедленной отмены операции якобы из-за того, что в течение четырех дней должен был состояться большой обмен пленными", - рассказывает агент НАБУ.
Он отметил, что отменить операцию было уже невозможно, поскольку вагнеровцы направлялись в столицу Беларуси на автобусе. Также добавил, что вскоре Баранецкий "был вынужден подчиниться президенту, который принял точку зрения Ермака". Все они, заявляет ветеран АТО, якобы договорились о том, что отложат вылет наемников из Минска на четыре дня.
Ссылаясь на данные СБУ, он отметил, что уже на следующий день российская ФСБ в полном объеме получила информацию о готовящейся спецоперации украинских контрразведчиков.
"И чтобы все не выглядело столь уж очевидным, они "слили" эти данные в КГБ Беларуси, после чего произошло задержание и последующее возвращение наемников в РФ. А большой обмен, которым Ермак аргументировал президента, так и не состоялся… Уникальная, из ряда вон выходящая операция СБУ была слита в унитаз руками главы Офиса президента Украины, который является агентом российских спецслужб", - подытожил Шевченко.
Отметим, что глава Офиса президента Андрей Ермак не первый раз оказывается в центре скандалов, которые становились объектом расследований не только журналистов, но и антикоррупционных органов страны. Самый известный среди них - https://www.obozrevatel.com/topic/plenki-ermaka/ "пленки Ермака" - обнародование видеозаписей его брата Дениса Ермака, на которых он проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
Однако на этот раз это не "прокол" брата, от которого Андрей Ермак мог просто отмахнуться, а поступок непосредственно главы ОПУ, который расценивается как государственная измена.
Пост Шевченко (Facebook Евгений Шевченко)
Скриншот (Facebook Евгений
P.S.Телеграм-канал "https://t.me/ochkobakanova Очки Баканова " добавляет интересные детали к этой истории. "Интересно, что именно агент НАБУ Шевченко озвучил ранее обнародованную нами информацию о том, как Ермак передал спецслужбам РФ информацию о спецоперации СБУ по документированию и задержанию российских наемников. Есть один нюанс относительно того, почему именно НАБУ заинтересовалось этой темой. Дело в том, что "сотрудник СБУ", который в самолете с "вагнеровцами" должен был изобразить сердечный приступ - был не совсем сотрудником СБУ. Но сотрудником серьезной спецслужбы США. И он был не один. И, естественно, раскрытие спецоперации СБУ, над которой работали и американские спецслужбы - было расценено этими спецслужбами как предательство и откровенный плевок в лицо. И Ермаку стоит ожидать серьезных последствий за свое предательство."
http://ord-ua.com/2020/08/17/vagnerovcy-ermak-i-izmena-rodine/
https://ek.ua/prices/zanussi-zwso-6100v/
Причём,и доказывать ничего не надо уже. Оно всё само задокументировало.
Тьху гидота 🤮