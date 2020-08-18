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Новости Революция в Беларуси
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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем"

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кремля добавили, что был продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом.

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Беларусь (7937) путин владимир (31660) россия (96481) Франция (3557) Макрон Эмманюэль (1381)


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Топ комментарии
+14
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 1128
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18.08.2020 15:12 Ответить
+5
Зеленые человечикики (ихтамнеты) никаких переговоров не слушают. Они в таких местах просто самозарождаютсяиз ниоткуда. ***** к ним никогда никакого отношения не имеет.
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18.08.2020 15:11 Ответить
+4
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 7975Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 9458Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 9796
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18.08.2020 15:29 Ответить
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Зеленые человечикики (ихтамнеты) никаких переговоров не слушают. Они в таких местах просто самозарождаютсяиз ниоткуда. ***** к ним никогда никакого отношения не имеет.
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18.08.2020 15:11 Ответить
От Европки бла-бла-бла,
С жаждой русского бабла...
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18.08.2020 15:12 Ответить
***** побалакало з мІкроном..
І що? І всьо..
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18.08.2020 15:12 Ответить
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 1128
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18.08.2020 15:12 Ответить
И Макрон все уже понял и правильно делает, сразу напрямую обращаясь к реальному хозяину постлукашенковской Беларуси.
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18.08.2020 15:12 Ответить
после переговоров в Париж завезли спагетті
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18.08.2020 15:13 Ответить
Лапша кацапоидная. Экспортный вариант (для евросоюза)
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18.08.2020 15:18 Ответить
Путин заинтересован в Лукашенко, Назарбаее и Кадырове. А ОНИ В НЕМ!!!!
И не х.... й ПИз...ТЬ!!!!!!Задолбали со своей дипломатией!
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18.08.2020 15:22 Ответить
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 7975Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 9458Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем" - Цензор.НЕТ 9796
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18.08.2020 15:29 Ответить
"Наступною буде..." - это статья Квасневского?
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18.08.2020 18:32 Ответить
Колгоспник Лука 26-річний диктатор, 21 літній ***** що вбив Нємцова, розвязав війни - партнер. Така вона дволика західна Європа.
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18.08.2020 15:30 Ответить
"...обе стороны заинтересованы..."

Лучше бы написали "оба полужопья заинтересованы"
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18.08.2020 15:41 Ответить
обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем"

Но каждый по-своему.
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18.08.2020 15:43 Ответить
Макрон до своих выборов и через год после - это два разных макрона. Пришёл, скотина, к власти на антипутенскрй риторике ,а теперь вот 'лучшие собеседники и лрузья'
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18.08.2020 16:18 Ответить
А что сообщает пресс-служба не Кремля, а Макрона?
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18.08.2020 16:44 Ответить
 
 