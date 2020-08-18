Путин и Макрон обсудили ситуацию в Беларуси: обе стороны заинтересованы "в скорейшем урегулировании возникших проблем"
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.
"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Кремля добавили, что был продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса.
Напомним, ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что белорусским властям следует немедленно отпустить политических заключенных и организовать национальный диалог с оппозицией и обществом.
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С жаждой русского бабла...
І що? І всьо..
И не х.... й ПИз...ТЬ!!!!!!Задолбали со своей дипломатией!
Лучше бы написали "оба полужопья заинтересованы"
Но каждый по-своему.