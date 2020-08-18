Министр здравоохранения Беларуси Караник опубликовал открытое письмо: Чем вызвана агрессия в адрес министерства не понятно, но мы готовы к диалогу

Накануне у здания Минздрава Беларуси он встретился с представителями медицинской общественности.

Министр здравоохранения Владимир Караник прислал открытое письмо в редакцию TUT.BY, передает Цензор.НЕТ.

Далее приводим полный текст его письма:

"Мне, как и большинству здравомыслящих коллег, с болью и разочарованием приходится смотреть на то, что сейчас происходит в системе здравоохранения и в медицинской среде. Мы заменили нормальное человеческое общение ядовитыми постами в социальных сетях, причем за спиной, исподтишка, без возможности выслушать мнение второй стороны. Конструктивное обсуждение заменили обменом петициями и пресс-релизами. Я не сторонник мегафонной дипломатии и всегда считал, что поиск решения за круглым столом — это всегда наиболее правильный путь.

Но вчера, учитывая, что людьми, которые в Сети позиционировали себя как представители всего медицинского сообщества, было предложено прийти к Минздраву и задать вопросы, а также принимая во внимание, что сейчас мы испытываем жуткий дефицит общения, я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами. К сожалению, как вы, наверное, видели — диалога не было, сложилось впечатление, что он и не был нужен собравшимся. И я даже не могу подобрать определение того, что происходило около Минздрава, где собственно, представители медицинского сообщества были далеко не в большинстве.

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Сейчас, как, наверное, и во все времена, самым популярным вопросом является вопрос "Почему?". Новыми особенностями стало то, что он стал риторическим и задается в интернете в форме монолога. Создается впечатление, что этот вопрос волнует только представителей практического звена здравоохранения, но это не так. Я тоже очень часто задаю этот вопрос: рассматривая жалобы пациентов, беседуя с их родственниками и посещая различные медицинские учреждения. Почему некоторые наши коллеги мало разговаривают с пациентом, игнорируют очевидные симптомы и поэтому ошибаются с диагнозом, почему дежурный персонал спит, когда нужно ночью помочь больному, почему в "ковидном" стационаре я находил пациентов с низким содержанием кислорода без респираторной поддержки, почему некоторые наши коллеги берут и иногда вымогают деньги с пациентов?

Но, сталкиваясь с подобными проблемами, мне никогда в голову не приходило переводить обсуждение в публичную плоскость на просторы сети Интернет и, вызывая агрессию окружающих, публиковать фамилии нерадивых сотрудников для всеобщего шельмования. Я всегда считал правильным разобраться в причинах, исправить ситуацию, конечно, наказать виновных, а главное — предпринять все усилия, чтобы это не повторялось впредь. Потому, что нам нужен не пиар — нам нужен результат, наша система здравоохранения должна становиться лучше, современнее и, что немаловажно, добрее.

Возвращаясь ко вчерашнему разговору, я попытаюсь еще раз осветить те вопросы, которые по-прежнему волнуют людей и которые в нормальных условиях задать у них вчера не получилось либо у меня не было возможности дать ответ.

Да, я пытался сказать, что ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, что похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи.

Если есть иные факты, предъявите их, и мы разберемся, потому что даже предположение того, что в машине скорой помощи могут находиться представители силовых ведомств, может вызвать агрессию протестующих и поставит под угрозу безопасность наших сотрудников, а это недопустимо. Надеюсь, будут представлены конкретные факты или этот вопрос будет окончательно снят с повестки дня.

Да, я пытался сказать, что 9 августа для оказания медицинской помощи задержанным в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурила скорая помощь. Что в местах временного содержания работают медицинские работники не системы здравоохранения, а пенитенциарной системы, и что есть постановление Министерства здравоохранения, которое регламентирует наше взаимодействие и устанавливает правила оказания помощи задержанным. Поэтому мы плотно взаимодействовали с МВД, чтобы максимально быстро решить вопрос оказания медицинской помощи нуждающимся и обеспечить человеческие условия пребывания в местах временного содержания. Результатом этой работы явились переводы задержанных граждан, нуждающихся в оказании медицинской помощи, из мест временного содержания в стационары, а также оперативное освобождение задержанных из мест, где условия содержания не соответствуют нормативам. По информации, представленной МВД, по состоянию на 17.08.20 на Окрестина содержалось 6 человек, задержанных за участие в уличных акциях, никто из них в медицинской помощи не нуждался. А в Жодино нет ни одного задержанного на данный момент.

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Про то, что всех задержанных медицинских работников отпустили по согласованию с министром внутренних дел под поручительство министра здравоохранения, мы уже писали и не хотели бы эту тему поднимать вновь, но это тот факт, о котором, по каким-то причинам, большинство не знает, и это еще раз свидетельствует о трудностях в коммуникациях.

Мы постоянно объясняем людям, что система здравоохранения не проводит судебно-медицинскую экспертизу в принципе и не имеет права направлять на нее (за исключением случаев смерти в стационаре, когда есть подозрения о внешних причинах смерти). Единственное, что мы можем сделать — это зафиксировать факт обращения за медицинской помощью, описать полученные повреждения и, со слов пациента, указать обстоятельства их получения. И мы это делаем всем обратившимся, только за 16.08.20 таких обращений только в Минске было 160.

К сожалению, никто не желает слышать, что все пациенты, обратившиеся с травмами, фиксируются, и информация о них передается в органы правопорядка — и так было всегда! Вы сами знаете, что, осматривая пациента, врач не может определить обстоятельства и причины травм, было ли это падение, внешнее воздействие при задержании или последующее неоправданное применение силы, но оперативно отвечаем на запросы компетентных органов, которые проводят расследование, потому что мы, медицинские работники, как и общество в целом, заинтересованы в объективном и беспристрастном расследовании причин насилия на наших улицах.

Мы устали повторять, что в наших патологоанатомических бюро (моргах) нет неопознанных трупов, что туда доставляются только умершие в медицинских учреждениях. Погибшие либо умершие вне больничных стен направляются судебно-медицинским экспертам, которые находятся вне юрисдикции Министерства здравоохранения. Есть ли в данный момент в службе судебно-медицинской экспертизы неопознанные тела, в каком количестве и что явилось причиной смерти — эти вопросы надо задавать именно туда.

Но есть то, что совсем не укладывается в голове — это призывы ограничить работу амбулаторно-поликлинического звена, как по времени, так и по объему и составу, а также прекратить оказание плановой медицинской помощи в стационарах. И это на фоне того, что мы, как и все остальные страны, ограничивали оказание плановой хирургической помощи в связи с COVID-19, учитывая его опасность в послеоперационном периоде, отменяли диспансерные обследования, чтобы минимизировать риск инфицирования пациентов с хронической патологией. В результате у нас накопилось значительное количество пациентов, ожидающих плановых операций и диспансерных осмотров.

Кроме того, учитывая вероятность второй волны коронавирусной инфекции, сместились сроки прививочной кампании от гриппа на середину сентября, чтобы завершить ее до возможного подъема заболеваемости коронавирусной инфекции. У нас накопился значительный объем работы, который надо сделать именно сейчас, в этот эпидемиологически "светлый промежуток". Я уверен, что наши врачи понимают, что не выполненная вовремя плановая операция, что сорванные сроки диспансерного осмотра — это не выявленные вовремя онкологические заболевания, не диагностированная декомпенсация хронической патологии, более высокий риск осложнений, требующих оказания экстренной медицинской помощи. То есть мы рискуем сотнями и тысячами человеческих жизней!

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У меня нет слов, чтобы дать четкое определение таким призывам. И, что самое обидное, распространяются эти призывы по сути анонимно, подло скрываясь под подписями: белорусские медики, врачи г. Минска и т.д. То есть люди понимают, что подписать такое — это взять на себя ответственность за смерть пациентов, поэтому не подписывают, но все равно призывают. Неужели кто-то из нас желает построить систему здравоохранения, где человеческие жизни приносятся в угоду уличным акциям, где часть медицинских работников определяет, в каком режиме будут работать учреждения, где врач выбирает, кому оказывать помощь, а кому нет. Такой системы нет ни в одной цивилизованной стране и, надеюсь, не будет и у нас, потому что вряд ли кто-то из наших граждан захочет оказаться в ситуации, когда оказание или неоказание ему помощи будет зависеть от того, совпадают ли его взгляды по разным вопросам современности с взглядами врача, к которому его привезли.

Уважаемые коллеги, всем необходимо умерить эмоции и вспомнить, что безусловное оказание медицинской помощи всем нуждающимся — это постулат, который не обсуждается и не ставится под сомнение, от слова "совсем"! В свободное от работы время вы вправе выражать свою гражданскую позицию, хотя, может быть, было бы более правильным выразить ее не выходом на улицы, а дополнительным объемом работ на благо наших граждан, как пострадавших в ходе уличных акций, так и просто ожидающих оказания плановой медицинской помощи? Каждый волен принимать самостоятельное решение. Если у вас есть вопросы, включая любимый "Почему?", вы можете задавать его министру либо его заместителям, как в письменной, так и в устной форме в приемное либо любое доступное время.

Перестаньте оскорблять друг друга, это не красит никого. Иначе просто страшно представить, что будет, если действительно придет вторая волна коронавирусной инфекции и застанет нас в экономически сложном положении и с полным разладом в системе здравоохранения. А эту опасность никто не отменял.

P. S. Система здравоохранения в целом и руководство здравоохранения в частности всегда приоритетом своей работы ставили оказание качественной и доступной медицинской помощи, и эти непростые дни не явились исключением. Чем вызвана такая агрессия со стороны ряда интернет-ресурсов и части наших граждан в адрес министерства здравоохранения, для нас не совсем понятно. Но мы готовы к диалогу, готовы к открытому обсуждению имеющихся проблем, но не с анонимными персонажами, а людьми, способными на этот диалог".