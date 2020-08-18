Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто "Схем"

Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает украинскую власть провести тщательное и прозрачное расследование поджога автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" и возможного прослушивания журналиста программы Михаила Ткача.

Исполнителей этого надо привлечь к ответственности, говорится в заявлении CPJ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Сообщая о коррупции, журналисты-расследователи "Схем" делают важную работу для общественности, и власть должна гарантировать их безопасность", - отметила координатор программ организации "Комитет защиты журналистов" в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид после телефонного разговора с главным редактором "Схем" Натальей Седлецкой.

"Седлецкая сообщила CPJ, что подозревает, что эти инциденты могут быть местью за журналистскую работу Ткача и всей программы, но она не знает, кто именно может стоять за этим", - говорится в заявлении.

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В Нацполиции Украины не ответили на электронное письмо CPJ с просьбой о комментарии.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

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Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.