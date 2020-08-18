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Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто "Схем"

Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто

Международная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает украинскую власть провести тщательное и прозрачное расследование поджога автомобиля программы журналистских расследований "Схемы" и возможного прослушивания журналиста программы Михаила Ткача.

Исполнителей этого надо привлечь к ответственности, говорится в заявлении CPJ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Сообщая о коррупции, журналисты-расследователи "Схем" делают важную работу для общественности, и власть должна гарантировать их безопасность", - отметила координатор программ организации "Комитет защиты журналистов" в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид после телефонного разговора с главным редактором "Схем" Натальей Седлецкой.

"Седлецкая сообщила CPJ, что подозревает, что эти инциденты могут быть местью за журналистскую работу Ткача и всей программы, но она не знает, кто именно может стоять за этим", - говорится в заявлении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Поджог автомобиля программы "Схемы" засняли камеры наблюдения. ВИДЕО

В Нацполиции Украины не ответили на электронное письмо CPJ с просьбой о комментарии.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах (Киевская область) подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, сгоревший автомобиль хорошо знают фигуранты расследований программы. А год назад экс-глава ОП времен Януковича Андрей Портнов опубликовал номер авто и персональные данные водителя.

Также на Цензор.НЕТ: Сегодня, на десятый день, Нацполиция и СБУ придут осмотреть мою квартиру на предмет "прослушки". А можно было не ждать, когда сожгут машину? - журналист Ткач

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога автомобиля. Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что следователи быстро найдут поджигателей. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что журналистам "Схем" могут предложить защиту.

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журналистика (3325) поджог (1103) расследование (3053)


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Зеленський обіцяв «нові обличчя з ********* поглядами», а привів з собою холуїв диктаторських режимів і любителів «совка», від яких українська політика тільки-но починала очищатися.
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18.08.2020 15:30 Ответить
Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто "Схем" - Цензор.НЕТ 5426Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто "Схем" - Цензор.НЕТ 5232
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18.08.2020 15:32 Ответить
После кучеров и проституток, которые при любой власти востребованы, следующие по продажности - журналисты. Слабо верится, что СХЕМЫ не состоят на службе у фирташа или азметова, а может пинчука, или пороха, и бени, или......В любом случае кому-то перешли своей наглостью дорогу, вот и получили предупреждение. Наверняка и продолжение возможно.
А по другим сожженным авто нет желания поработать?Чем простые люди хуже продажных журнашлюх?
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18.08.2020 15:36 Ответить
Полиция https://censor.net/news/3214120/po_faktu_podjoga_avtomobilya_shem_otkryto_ugolovnoe_proizvodstvo_natspolitsiya по факту поджога автомобиля. Президент Владимир https://censor.net/news/3214132/zelenskiyi_nadeyus_pravoohraniteli_bystro_nayidut_zloumyshlennikov_kotorye_podojgli_avtomobil_shem. Его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что https://censor.net/news/3214222/jurnalistam_shem_mogut_predlojit_zaschitu_mendel. Источник: https://censor.net/n3214467 Источник: https://censor.net/n3214467
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Так, як знайшли винних у справі Шеремета?
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18.08.2020 15:39 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!!!!! . . . .!
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18.08.2020 15:41 Ответить
Запитайте у Тані Київстар
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18.08.2020 15:42 Ответить
Про бабу Таню лайфову....

Международный Комитет защиты журналистов призывает власти расследовать поджог авто "Схем" - Цензор.НЕТ 5862
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18.08.2020 15:46 Ответить
 
 