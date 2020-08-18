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Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, хочет через суд вернуть украинское гражданство

Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, хочет через суд вернуть украинское гражданство

Бывший депутат ВР Андрей Артеменко подал в Окружной админсуд Киева иск с требованием признать незаконным лишение его украинского гражданства в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать незаконными действия Комиссии о внесении на рассмотрение президента Украины предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы Украины от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины", - сказано в сообщении.

Артеменко считает, что Комиссия грубо нарушила процедуру рассмотрения представления ГМС о потере гражданства.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому поводу административное производство.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, сменил имя в США и стал лоббистом

Андрей Артеменко был депутатом "Радикальной партии". В феврале 2017 года издание New York Times сообщило, что он предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. После этого фракция "Радикальной партии" исключила Артеменко из своего состава.

Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского восстановить его в гражданстве Украины

Артеменко заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады. После этого Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко.

21 апреля 2017 года Генпрокуратура обратилась к главе МВД Авакову с просьбой инициировать через ГМС процедуру лишения Артеменко гражданства Украины.

В Радикальной партии Олега Ляшко обнародовали копию указа президента Украины Петра Порошенко от 29 апреля 2017 года о прекращении гражданства Украины Артеменко, однако тот обжаловал в суде это решение главы государства. 2 октября 2017 года суд признал законным указ Порошенко.

Читайте также: Лишенный гражданства экс-нардеп Артеменко хочет дать показания в деле о госизмене Януковича, - адвокат Сердюк

В мае 2019 года Артеменко просил президента Зеленского вернуть ему гражданство Украины. В апреле 2020 года стало известно, что Артеменко в США сменил имя на Энди Кучма и стал лоббистом. Среди его клиентов - Андрей Деркач.

Автор: 

гражданство (1318) суд (25157) Артеменко_Андрей (87) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+19
При ЗЕбилах все возможно. Я думаю ему еще и компенсацию выплатят за моральный вред
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18.08.2020 15:48 Ответить
+9
При зе владі зрадників може ще і компенсацію вимагати. Хай наріт граблєносєц платить
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18.08.2020 15:49 Ответить
+9
Его надо судить за измену Родине чтобы не было повадно подавать вторично документы в суд. А тех кто опротестовывает люстрацию судить за воровство.
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18.08.2020 15:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
При ЗЕбилах все возможно. Я думаю ему еще и компенсацию выплатят за моральный вред
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18.08.2020 15:48 Ответить
Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, хочет через суд вернуть украинское гражданство - Цензор.НЕТ 5652
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18.08.2020 15:57 Ответить
Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство - Цензор.НЕТ 1204
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18.08.2020 15:59 Ответить
Ти це в люстерка питаєш?
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18.08.2020 16:12 Ответить
Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство - Цензор.НЕТ 57
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18.08.2020 18:38 Ответить
не выйдет 1. меня интересует он подал иск заяву в админсуд как НЕ РЕЗИДЕНТ И КАК ГРАЖДАНИН КАНАДЫ ОПЛАТИВ ПОЛОЖЕННЫЕ СБОРЫ И НАЛОГИ И КОНСУЛЬСКИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ СБОР ТАКЖЕ ПРИВЛЕЧЕНО ЛИ В ДЕЛО ПОСОЛЬСТВО КАНАДЫ В УКРАИНЕ каково мнение Правительства Канады относительно его обращения в суд и как они отреагируют на тот момент что если ему восстановят Гражданство Украины- Канада лишит его Гражданства думаю эта дилема во многом заставит заявителя 100000 раз подумать...
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18.08.2020 16:08 Ответить
Почему это падло не сидит по статье 111 с конфискацией всего майна
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18.08.2020 16:36 Ответить
В очередь сукин сын! Мы тока Миху перевариваем!
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18.08.2020 15:48 Ответить
При зе владі зрадників може ще і компенсацію вимагати. Хай наріт граблєносєц платить
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18.08.2020 15:49 Ответить
Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, хочет через суд вернуть украинское гражданство - Цензор.НЕТ 7705
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18.08.2020 15:57 Ответить
Его надо судить за измену Родине чтобы не было повадно подавать вторично документы в суд. А тех кто опротестовывает люстрацию судить за воровство.
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18.08.2020 15:50 Ответить
Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство - Цензор.НЕТ 5035
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18.08.2020 16:00 Ответить
Ти за гроші, чи просто повітря псуєш?
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18.08.2020 16:13 Ответить
Для чого Енді Кучмі українське громадянство?
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18.08.2020 15:50 Ответить
И вернет 100% .При Зеле такое возможно. Еще и награду получит за какие-то там заслуги.... Печально...
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18.08.2020 15:51 Ответить
Подонок унюхал таких же.
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18.08.2020 15:53 Ответить
Нам таких скотиняк не треба. В Крим - марш,марш.
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18.08.2020 15:56 Ответить
зрозумів мудак куди скочується Україна і що має шанс бути при владі
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18.08.2020 16:00 Ответить
Рюський мЫр в реальности оказался намного вонючее и гнилее,
чем виделся раньше из Киева?
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18.08.2020 16:00 Ответить
Екснардеп Артеменко, який пропонував здати Крим в оренду РФ, хоче через суд повернути українське громадянство - Цензор.НЕТ 5822
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18.08.2020 16:01 Ответить
не совсем. Он при Ельцине был в АП.
Но гнидой был всегда.
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18.08.2020 16:08 Ответить
ОПЗЖ предлагает подарить Крым руссне и как бы никто не замечает.....
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18.08.2020 16:12 Ответить
Ну теперь уже можно, политическая ситуация изменилась, да дебилы?
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18.08.2020 16:33 Ответить
Сдать ему в аренду паспорт негражданина.
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18.08.2020 16:40 Ответить
А хрен тебе в одно место, а не гражданство!!
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18.08.2020 19:22 Ответить
 
 