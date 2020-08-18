Экс-нардеп Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду РФ, хочет через суд вернуть украинское гражданство

Бывший депутат ВР Андрей Артеменко подал в Окружной админсуд Киева иск с требованием признать незаконным лишение его украинского гражданства в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать незаконными действия Комиссии о внесении на рассмотрение президента Украины предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы Украины от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины", - сказано в сообщении.

Артеменко считает, что Комиссия грубо нарушила процедуру рассмотрения представления ГМС о потере гражданства.

Сейчас суд решает, открывать ли по этому поводу административное производство.

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Андрей Артеменко был депутатом "Радикальной партии". В феврале 2017 года издание New York Times сообщило, что он предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. После этого фракция "Радикальной партии" исключила Артеменко из своего состава.

Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины ".

Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.

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Артеменко заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.

Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады. После этого Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Артеменко.

21 апреля 2017 года Генпрокуратура обратилась к главе МВД Авакову с просьбой инициировать через ГМС процедуру лишения Артеменко гражданства Украины.

В Радикальной партии Олега Ляшко обнародовали копию указа президента Украины Петра Порошенко от 29 апреля 2017 года о прекращении гражданства Украины Артеменко, однако тот обжаловал в суде это решение главы государства. 2 октября 2017 года суд признал законным указ Порошенко.

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В мае 2019 года Артеменко просил президента Зеленского вернуть ему гражданство Украины. В апреле 2020 года стало известно, что Артеменко в США сменил имя на Энди Кучма и стал лоббистом. Среди его клиентов - Андрей Деркач.