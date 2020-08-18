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Новости Коронавирус и карантин
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Украинских заробитчан дважды за день ловили за нарушение карантина самоизолировавшиеся в соседнем номере польские полицейские

Украинских заробитчан дважды за день ловили за нарушение карантина самоизолировавшиеся в соседнем номере польские полицейские

С утра полиция задержала гражданина Украины, который живет в Кракове, а в гостиницу пришел проведать своих товарищей. Ближе к вечеру поймали его друга, которому "надоело сидеть на одном месте". Оба раза наши соотечественники пытались сбежать из номера по веревке через окно.

Оба инцидента произошли в субботу, 15 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.

В одной и той же гостинице на самоизоляции находится группа украинских заробитчан и группа польских полицейских. Утром полицейским принес продукты их коллега, которому не нужно самоизолироваться.

Он увидел, как из окна высокого первого этажа по веревке спускается молодой мужчина. Полицейский погнался за "скалолазом" и задержал его.

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Оказалось, что это - 23-летний гражданин Украины, который живет в Кракове. В гостиницу он пришел проведать своих находящихся на самоизоляции товарищей. И вопреки правилам не просто поговорил с ними через окно, но и забрался по веревке в номер, а потом выбрался таким же образом.

Второе задержание произошло вечером этого же дня. Сидящие в соседнем номере полицейские увидели, как уже другой гражданин Украины спускается из этого же номера по все той же веревке. Они позвонили своему товарищу, тот был на подхвате и тут же задержал второго украинца. Задержанный объяснил, что ему просто "надоело сидеть на одном месте".

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Сейчас против обоих украинцев ведут расследование. Полиция сообщила о случившемся Санэпидслужбе, и та может наложить на наших сограждан штрафы.

Оставшихся в гостинице граждан Украины перевели на этаж повыше.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8548) украинцы (3881) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+12
какие же у нас безмозглые дикари .... по таким вот судят потом всех украинцев.
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18.08.2020 16:28 Ответить
+9
Отберите у них веревку и все.
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18.08.2020 16:20 Ответить
+8
Держитесь ребята! Скоро белоруссы подтянутся!
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18.08.2020 16:24 Ответить
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Отберите у них веревку и все.
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18.08.2020 16:20 Ответить
Це не вигідно . Не буде можливості штрафувати лохів і постраждає бюджет😁😁😁
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18.08.2020 16:24 Ответить
Украинских заробитчан дважды за день ловили за нарушение карантина самоизолировавшиеся в соседнем номере польские полицейские - Цензор.НЕТ 8977
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18.08.2020 16:22 Ответить
Держитесь ребята! Скоро белоруссы подтянутся!
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18.08.2020 16:24 Ответить
Вже давно підтягнулись
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18.08.2020 17:27 Ответить
какие же у нас безмозглые дикари .... по таким вот судят потом всех украинцев.
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18.08.2020 16:28 Ответить
Одні по шнурках через вікна лазять , інші не приєднуються до заяв європейських країн
і не висловлюють позицію України , що ми не визнаємо результатів "виборів" в Білорусі . А потім дивуємось , що на нас дивляться як на якихось дібілів .
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18.08.2020 16:39 Ответить
Вы даже не представляете себе, как уродливо ведут многие наши соотечественники в Польше （и не только), мат, бескультурье, если не попадаются, то мусорят, где угодно. Недавно летели в Украину в одном самолете несколько строителей-заробитчан, так их пропотевшие футболки и шорты испускали такой "аромат", что...
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18.08.2020 17:28 Ответить
Селюки 100%
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18.08.2020 23:03 Ответить
весело за 1000 баксов еще можно потикать от пшекских копов)
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18.08.2020 16:32 Ответить
Подаруйте ту мотузку польськім поліціянтам, нехай тренують силу волі на карантині.
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18.08.2020 16:32 Ответить
отримають "свободолюбиві"...штраф ,а можливо і депортацію..
І немає на це ради..

Можеш хіба що тихенько "покрити матом" Їхнє міністерство здоров"я...
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18.08.2020 16:37 Ответить
Мені якось по цимбалах що вони там отримають.Я їх туди не посилав і мотузку не давав.
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18.08.2020 16:41 Ответить
Домой отправить на зарплату в 4 000 гривен и пускай мучаются
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18.08.2020 16:34 Ответить
Жаль этаж не указан, трудно определить степень идиотизма.))
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18.08.2020 16:37 Ответить
Написано высокий первый этаж.
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18.08.2020 16:44 Ответить
)))) современная интерпретация "рапунцель"
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18.08.2020 16:43 Ответить
Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері - Цензор.НЕТ 9366

...
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18.08.2020 16:52 Ответить
А что они хотели, когда с детства такие мультфильмы смотришь...
Українських заробітчан двічі за день ловили за порушення карантину поліцейські, що самоізолювалися в сусідньому номері - Цензор.НЕТ 4703
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18.08.2020 17:06 Ответить
 
 