Украинских заробитчан дважды за день ловили за нарушение карантина самоизолировавшиеся в соседнем номере польские полицейские

С утра полиция задержала гражданина Украины, который живет в Кракове, а в гостиницу пришел проведать своих товарищей. Ближе к вечеру поймали его друга, которому "надоело сидеть на одном месте". Оба раза наши соотечественники пытались сбежать из номера по веревке через окно.

Оба инцидента произошли в субботу, 15 августа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание RMF24.

В одной и той же гостинице на самоизоляции находится группа украинских заробитчан и группа польских полицейских. Утром полицейским принес продукты их коллега, которому не нужно самоизолироваться.

Он увидел, как из окна высокого первого этажа по веревке спускается молодой мужчина. Полицейский погнался за "скалолазом" и задержал его.

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Оказалось, что это - 23-летний гражданин Украины, который живет в Кракове. В гостиницу он пришел проведать своих находящихся на самоизоляции товарищей. И вопреки правилам не просто поговорил с ними через окно, но и забрался по веревке в номер, а потом выбрался таким же образом.

Второе задержание произошло вечером этого же дня. Сидящие в соседнем номере полицейские увидели, как уже другой гражданин Украины спускается из этого же номера по все той же веревке. Они позвонили своему товарищу, тот был на подхвате и тут же задержал второго украинца. Задержанный объяснил, что ему просто "надоело сидеть на одном месте".

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Сейчас против обоих украинцев ведут расследование. Полиция сообщила о случившемся Санэпидслужбе, и та может наложить на наших сограждан штрафы.

Оставшихся в гостинице граждан Украины перевели на этаж повыше.