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Новости Революция в Беларуси
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Белорусская государственная газета "Звязда" объявляет забастовку 20 августа: "Хотим честно освещать события в стране"

Белорусская государственная газета

Коллектив белорусской государственной газеты "Звязда" объявил, что начинает с 20 августа забастовку. Журналисты требуют остановить цензуру и остановить преследование и давление на журналистов.

Об этом TUT.BY рассказали сотрудники "Звязды", передает Цензор.НЕТ.

В своем обращении журналисты "Звязды" потребовали: прекратить цензуру, предвзятость и попытки государственных органов повлиять на содержание газеты "Звязда", чтобы команда могла работать в соответствии с Законом о СМИ, публиковать правдивую, объективную и разнообразную информацию; прекратить притеснения, давление, моральное и физическое насилие в отношении журналистов, выполняющих профессиональные обязанности в Беларуси.

В случае, если эти требования не будут выполнены, коллектив объявляет забастовку с 20 августа.

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По словам журналистов, утром двум заместителям главного редактора позвонила сотрудница Министерства информации Надежда Бельская и сообщила об увольнении главного редактора Павла Сухорукова. Началось собрание коллектива "Звязды".

Позже Павел Сухоруков заявил, что остается главным редактором.

Беларусь (7937) СМИ (3845)


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Белорусская государственная газета "Звязда" объявляет забастовку 20 августа: "Хотим честно освещать события в стране" - Цензор.НЕТ 752
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18.08.2020 16:37 Ответить
"Через невзгоды и ненастья
Гори гори моя звезда
Звезда неведомого счастья
Звезда Героя соцтруда" (С)
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18.08.2020 16:38 Ответить
Звезда.
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18.08.2020 16:38 Ответить
Почти успели
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18.08.2020 16:39 Ответить
Вночі 17 серпня автомобіль програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи.
За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки - «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.
Білоруська державна газета "Звязда" оголошує страйк 20 серпня: "Хочемо чесно висвітлювати події в країні" - Цензор.НЕТ 9108
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18.08.2020 16:48 Ответить
Білоруська державна газета "Звязда" оголошує страйк 20 серпня: "Хочемо чесно висвітлювати події в країні" - Цензор.НЕТ 7197

...
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18.08.2020 16:49 Ответить
Была ЗВЯЗДА , а осталась .........
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18.08.2020 16:50 Ответить
Да, долгий у них еще путь Во первых декоммунизация, что бы таких Звезд и в помине не было, памятники,улицы, все символы совка А для начала мусорные баки зеленка, люстрация)
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18.08.2020 16:58 Ответить
"Чєстно освєщать" то в їх розумінні показувати лишень опозицію...Що не включиш - одні тільки прокляття Лукашенку,одні тільки побиті морди і задниці в синяках,карателі-омонівці і заяви Тіхановської...Та є ж і інша сторона,є симпатики бацьки,є побиті міліціанти - покажіть і їх...
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18.08.2020 17:07 Ответить
 
 