Белорусская государственная газета "Звязда" объявляет забастовку 20 августа: "Хотим честно освещать события в стране"
Коллектив белорусской государственной газеты "Звязда" объявил, что начинает с 20 августа забастовку. Журналисты требуют остановить цензуру и остановить преследование и давление на журналистов.
Об этом TUT.BY рассказали сотрудники "Звязды", передает Цензор.НЕТ.
В своем обращении журналисты "Звязды" потребовали: прекратить цензуру, предвзятость и попытки государственных органов повлиять на содержание газеты "Звязда", чтобы команда могла работать в соответствии с Законом о СМИ, публиковать правдивую, объективную и разнообразную информацию; прекратить притеснения, давление, моральное и физическое насилие в отношении журналистов, выполняющих профессиональные обязанности в Беларуси.
В случае, если эти требования не будут выполнены, коллектив объявляет забастовку с 20 августа.
По словам журналистов, утром двум заместителям главного редактора позвонила сотрудница Министерства информации Надежда Бельская и сообщила об увольнении главного редактора Павла Сухорукова. Началось собрание коллектива "Звязды".
Позже Павел Сухоруков заявил, что остается главным редактором.
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