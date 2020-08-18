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Полиция задержала в Харькове гражданина Грузии, находившегося в розыске по подозрению в организации заказного убийства

Полиция задержала в Харькове гражданина Грузии, находившегося в розыске по подозрению в организации заказного убийства

Сотрудники Национальной полиции в Харькове задержали 59-летнего гражданина Грузии, который с июля 2020 года разыскивался Интерполом по подозрению в организации заказного убийства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"Злоумышленник в 2015 году организовал убийство... гражданки 1980 года рождения. Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчины вступить с ним в интимные отношения и в дальнейшем - в брак", - сообщает полиция.

Чтобы избежать наказания, мужчина некоторое время скрывался на территории Украины.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области установили местонахождение иностранца и задержали его.

Сейчас мужчина доставлен в Московский отдел полиции Харькова для проведения экстрадиционной проверки.

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Автор: 

Грузия (4506) Нацполиция (16610) Харьков (7634)


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І навіщо так робити? Це помічники Міхаела Сабокошвілі. Вони приїхали робити рехворми. Міхаел у схвері барижничиства, а цей вилупень у схвері крадіжок і мокрух. Чому харківські такі не патрійоти? Не обіжайте МішЮлю, бо хто буде гавкати на Пороха?
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18.08.2020 17:17 Ответить
Таке враження, що крім Міхо Саакашвілі всі інші грузини з кримінальним минулим. Ну а Міхо з кримінальним майбутнім.
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18.08.2020 18:34 Ответить
 
 