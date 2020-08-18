Полиция задержала в Харькове гражданина Грузии, находившегося в розыске по подозрению в организации заказного убийства

Сотрудники Национальной полиции в Харькове задержали 59-летнего гражданина Грузии, который с июля 2020 года разыскивался Интерполом по подозрению в организации заказного убийства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Нацполиции.

"Злоумышленник в 2015 году организовал убийство... гражданки 1980 года рождения. Причиной личных неприязненных отношений стал отказ женщины от неоднократных предложений мужчины вступить с ним в интимные отношения и в дальнейшем - в брак", - сообщает полиция.

Чтобы избежать наказания, мужчина некоторое время скрывался на территории Украины.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области установили местонахождение иностранца и задержали его.

Сейчас мужчина доставлен в Московский отдел полиции Харькова для проведения экстрадиционной проверки.

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