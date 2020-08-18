Работники сахарных заводов Беларуси вышли на акции протеста с требованием не признавать результатов выборов
Работники белорусских сахарных заводов 18 августа вышли на акции солидарности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by
На акции солидарности во вторник вышли работники сахарных заводов — в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку.
В Жабинке к акции солидарности присоединились работники Жабинковского комбикормового завода и другие жители Жабинки.
Активисты подписали коллективное обращение (больше 800 подписей) к председателю Брестского облисполкома. Требования: признать недействительными президентские выборы, освободить от должности председателя РОВД с связи с утратой доверия и привлечь его к ответственности из-за "устных приказов насильственного характера", поручить Следственному комитету и прокуратуре провести проверку относительно административных и уголовных дел в отношении задержанных с 9 по 13 августа и освободить их.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самое лучшее, поддержите нас хотя бы словом.
Открывайте, ребята, в Латвии сахарные заводы обратно, полюбоваться, а то в бюджете денег на субсидии много. Может, хоть зарплаты снизятся, пенсии упадут, сразу ностальгией, молодостью повеет. Или приезжайте к нам, покажите, как при Лукашенке (это обязательное условие), сделать их рентабельными. Нет?
..
- Чай без сахара!