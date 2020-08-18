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Работники сахарных заводов Беларуси вышли на акции протеста с требованием не признавать результатов выборов

Работники сахарных заводов Беларуси вышли на акции протеста с требованием не признавать результатов выборов

Работники белорусских сахарных заводов 18 августа вышли на акции солидарности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by

На акции солидарности во вторник вышли работники сахарных заводов — в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку.

В Жабинке к акции солидарности присоединились работники Жабинковского комбикормового завода и другие жители Жабинки.

Активисты подписали коллективное обращение (больше 800 подписей) к председателю Брестского облисполкома. Требования: признать недействительными президентские выборы, освободить от должности председателя РОВД с связи с утратой доверия и привлечь его к ответственности из-за "устных приказов насильственного характера", поручить Следственному комитету и прокуратуре провести проверку относительно административных и уголовных дел в отношении задержанных с 9 по 13 августа и освободить их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусская государственная газета "Звязда" объявляет забастовку 20 августа: "Хотим честно освещать события в стране"

Автор: 

Беларусь (7937) забастовка (321)


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Топ комментарии
+7
Ребята, не опускайте белорусов, лука нас унизил, хуже чем ***** кацапов, а вы шутите, придёт же время, не будем бояться выходить на улицу, но пока убийца на троне, страшно, убьют, а вы не издевайтесь над нами, сейчас страшно выходить, такие убийцы ватные, как Литвин расплодились твари.
Самое лучшее, поддержите нас хотя бы словом.
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18.08.2020 16:41 Ответить
+6
Работники сахарных заводов Беларуси вышли на акции протеста с требованием не признавать результатов выборов - Цензор.НЕТ 8092

..
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18.08.2020 16:47 Ответить
+3
Українські працівники цукрових заводів на протести вже не вийдуть - бо заводів не залишилось.
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18.08.2020 16:45 Ответить
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А какая у них зарплата?
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18.08.2020 16:40 Ответить
уже никакой.
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18.08.2020 16:49 Ответить
Ребята, не опускайте белорусов, лука нас унизил, хуже чем ***** кацапов, а вы шутите, придёт же время, не будем бояться выходить на улицу, но пока убийца на троне, страшно, убьют, а вы не издевайтесь над нами, сейчас страшно выходить, такие убийцы ватные, как Литвин расплодились твари.
Самое лучшее, поддержите нас хотя бы словом.
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18.08.2020 16:41 Ответить
Берите шины, вилы и вперед, на Минск. Своими хороводами и забастовками вы только смешите.
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18.08.2020 16:50 Ответить
вы уже победили ! Но в направлении ЕС вы пока нее созрели . Но ничего страшного , потихоньку страна и взгляды будут меняться и все будет ок . А пока вы от РФ оторваться не сможете . но Луку вы уже победили .
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18.08.2020 16:57 Ответить
Если бы луку победили, то все уже работали бы.
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18.08.2020 17:07 Ответить
Вы уже победили . А на работу успеете . пусть кони работают .не в работе счастье .
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18.08.2020 17:13 Ответить
https://censor.net/ua/user/200664 У вас опозиція проросійська.Знайдіть нормальних лідерів,тоді можете валити диктатора.А зараз вас московити захоплять без війни.
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18.08.2020 17:00 Ответить
У нас у самих ваты не мало .даже среди так сказать демократов - либералов . да ты сам видишь . кто хвалит Луку у нас тот и есть вата . Им нормально иметь левого диктатора .
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18.08.2020 17:00 Ответить
Ты смотри, у них еще сахарные заводы остались? У нас в Латвии их давно уже все позакрывали.....
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18.08.2020 16:43 Ответить
И они в убытках, хотя вложена была уйма денег. Российские "братья" демпингуют.
Открывайте, ребята, в Латвии сахарные заводы обратно, полюбоваться, а то в бюджете денег на субсидии много. Может, хоть зарплаты снизятся, пенсии упадут, сразу ностальгией, молодостью повеет. Или приезжайте к нам, покажите, как при Лукашенке (это обязательное условие), сделать их рентабельными. Нет?
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18.08.2020 16:55 Ответить
Litve kak byli tak i ostalis eti zavodi,tolko xoziajve pomenialis .Rabotajet uspesno net problem,modernozorovali konecno ix takze
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18.08.2020 17:57 Ответить
Тю делов-взял и переехал.О да ты забавный коцап,сам себе подмахнул😂🌷
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18.08.2020 17:05 Ответить
Лука зимой посадил всех директоров сах. заводов за откаты покупателям сахара в РФ, в результате новое начальство, смута и кризис сбыта, резкое снижение посевов свеклы и частичная занятость на заводах с отсутствием светлой перспективы в ближайшем будущем, это добавляет революционности, но бастовать они не будут, сейчас ремонтный период и делать особо нечего, а в сезон, с 15 сентября все будут вкалывать, как миленькие.
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18.08.2020 16:44 Ответить
Українські працівники цукрових заводів на протести вже не вийдуть - бо заводів не залишилось.
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18.08.2020 16:45 Ответить
А чей сахар в магазинах и что фурами отгружает гребинковский сахарный?
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18.08.2020 17:00 Ответить
Лука Украину спас - давал работу белорусам по изготовлению двигателей и зап. частей по военной технике на фронт. Че белорусы бесятся? Пусть отдают нам Луку, а забирают себе Зелю. Он им покажет как в капитализме жить.
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18.08.2020 16:45 Ответить
Еще ни одного диктатора в мире протесты не смогли снять с кресла! нравится не нравится но у беларусов токо один шанс и способ снять Лукашенко! МОРОДОБОЙ!! А протесты до одного места!! все убытки будут покрыты из бюджета! конечно это приведет к инфляции но кто первым пострадает от неё? правильно протестанты и пострадают!! чем дольше будут протестовать тем сильнее пострадают!!
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18.08.2020 16:46 Ответить
Иди туда и устраивай мордобой. Там полиция жесткая. Быстро дебоширов посадят. А если белорусы работать не зотят так клич пустите украинцам. На их зарплату и пенсии наши бымстро приедут, а те пусть шуруют в страну демократии Украину, к нашим олигархам.
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18.08.2020 16:50 Ответить
Я же не заставляю беларусов устраивать мородобой, я просто делаю акцент что Лукашенко без мордобоя не уйдет! поэтому митинги протесты и все такое это просто потерянное время!!
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18.08.2020 16:57 Ответить
Работники сахарных заводов Беларуси вышли на акции протеста с требованием не признавать результатов выборов - Цензор.НЕТ 8092

..
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18.08.2020 16:47 Ответить
- Руки с мылом?
- Чай без сахара!
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18.08.2020 16:50 Ответить
 
 