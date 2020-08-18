Госстат рассказал о демографической ситуации в Украине: За январь-июнь 2020 года умерли на 17 тыс. чел. меньше, чем в прошлом году

Естественная убыль населения остается ниже, чем в прошлом году.

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-июнь 2020 года. Естественная убыль населения остается ниже, чем в прошлом году, передает Цензор.НЕТ.

Всего с начала года в Украине умерли 287 010 человек. По сравнению с прошлым годом смертность сократилась на 17 320 человек. Так, за январь-июнь 2019 года умерли 304 330 человек.

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Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 139 134 человек (в прошлом году - 149 549), миграционный прирост составил 7 598 человек (в прошлом году - 11 643).

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2020 года составляла 41 762 138 человек. С начала 2020 года население Украины сократилось на 140 278 человек, в том числе за июнь - на 23 620 человек.



