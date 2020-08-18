Депутата одного из райсоветов Черниговщины будут судить за присвоение и отмывание 5,1 млн грн, - Офис генпрокурора

Прокурорами Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Талалаевского райсовета Черниговской области VII-го созыва по факту завладения чужим имуществом путем обмана, совершенным в особо крупных размерах, злоупотреблении полномочиями юридического лица частного права и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем ( ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что депутат районного совета единолично основал фермерское хозяйство. Злоупотребляя полномочиями, он заключил договор с обществом, согласно которому должен был продать 2500 метрических тонн урожая кукурузы 2018 года. ООО внесло за него предоплату в сумме 196 тыс. 625 долларов США, что составило 5 млн 183 тыс. грн.

Не собираясь выполнять договор, с целью легализации присвоенных путем обмана 5,1 млн грн, фермер осуществил с ними финансовые операции.

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