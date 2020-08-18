Лукашенко о Координационном совете для мирной передачи власти: "Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал Координационный совет для мирной передачи власти попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - отметил Лукашенко.

По его словам, в стране создали некий оппозиционный штаб для передачи власти: "Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями".

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - подчеркнул Лукашенко.

Также Лукашенко высказался и в отношении состава оппозиционного совета: "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает координационный совет по передаче власти.

В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.

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