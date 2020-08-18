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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко о Координационном совете для мирной передачи власти: "Это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями"

Лукашенко о Координационном совете для мирной передачи власти:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал Координационный совет для мирной передачи власти попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА".

"Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - отметил Лукашенко.

По его словам, в стране создали некий оппозиционный штаб для передачи власти: "Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями".

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - подчеркнул Лукашенко.

Также Лукашенко высказался и в отношении состава оппозиционного совета: "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская создает координационный совет по передаче власти.

В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек.

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Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3626) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+34
В своём глазу бревна не видишь?.Уголовный кодекс почитай,фальсификация выборов,пытки и убийства под твоим руководством и незаконный захват власти.А хочешь ещё, похищение и убийство политиков Гончара, Захарова,Завадского и др.
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18.08.2020 17:16 Ответить
+31
типа оно не узурпировало
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18.08.2020 17:10 Ответить
+25
100%
любая диктаторская власть сыпется только под воздействием грубой силы, только так всегда бывало в истории человечества
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18.08.2020 17:13 Ответить
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Дурак, это твой шанс не подохнуть с черенком от лопаты в заднице , а спокойно бежать на боинге с золотым унитазом в арабские эмираты .

..
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18.08.2020 23:16 Ответить
_И дар ас усатый! Грёбаный лукатило, проклятый упырь. Надеюсь беларусы его разорвут в клочья и сожгут останки!
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19.08.2020 00:36 Ответить
Вот что пи-ШУТ сейчас в скотокацапии:
Лукашенко про Координаційну раду для мирної передачі влади: "Це спроба захоплення влади з усіма наслідками, що випливають" - Цензор.НЕТ 7930

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19.08.2020 00:57 Ответить
Интересно, среднестатистический россиянин, глядя на пшеничное поле и голубое небо, содрогается от ужаса? ))
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19.08.2020 11:38 Ответить
Пока белорусы не сыграют в футбол лысой головой этого паганого дегенерата лукашенко, толка от этих протестов не будет.
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19.08.2020 03:07 Ответить
А вот и фошизды появились!
Скоро появяться и сьеденые снегири.
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19.08.2020 05:57 Ответить
Дристамёт включил на полную катушку. .
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19.08.2020 08:45 Ответить
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