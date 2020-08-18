Дополнительные 555 коек для пациентов с COVID-19 готовят на Харьковщине, - замглавы ОГА Пастух

В Харьковской области в четырех больницах готовится дополнительно 555 коек для больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы облгосадминистрации Тарас Пастух.

"Что касается заполненности коек, то сегодня довольно сложная ситуация именно в городе Харькове. Койки, действительно, в большом количестве заняты. В районах ситуация гораздо спокойнее. Для того, чтобы иметь определенный маневр, нами дополнительно готовится 555 коек. Если вторая волна заболеваемости будет усиливаться, мы задействуем эти койки. Сейчас они оборудуются дополнительно подводом централизованного кислорода", - сказал Пастух.

Он уточнил, что речь идет о двух больницах областного подчинения и двух - городского.

По состоянию на 18 августа в Харьковской области госпитализировано 529 пациентов с диагнозом COVID-19.

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