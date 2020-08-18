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Новости Коронавирус и карантин
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Дополнительные 555 коек для пациентов с COVID-19 готовят на Харьковщине, - замглавы ОГА Пастух

Дополнительные 555 коек для пациентов с COVID-19 готовят на Харьковщине, - замглавы ОГА Пастух

В Харьковской области в четырех больницах готовится дополнительно 555 коек для больных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель главы облгосадминистрации Тарас Пастух.

"Что касается заполненности коек, то сегодня довольно сложная ситуация именно в городе Харькове. Койки, действительно, в большом количестве заняты. В районах ситуация гораздо спокойнее. Для того, чтобы иметь определенный маневр, нами дополнительно готовится 555 коек. Если вторая волна заболеваемости будет усиливаться, мы задействуем эти койки. Сейчас они оборудуются дополнительно подводом централизованного кислорода", - сказал Пастух.

Он уточнил, что речь идет о двух больницах областного подчинения и двух - городского.

По состоянию на 18 августа в Харьковской области госпитализировано 529 пациентов с диагнозом COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Психоневрологический интернат на Харьковщине закрыли на карантин из-за COVID-19

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Плевал геня вместе с Ярославским на все эти больницы с высоты своей коляски.С самого начала пандемии.Он город своей лукаво -бандитской мордой обклеивает.Но ещё не вечер..
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18.08.2020 17:54 Ответить
ПЗДЦ в Харькове. Рулит "кучер" и "пастух"))) не хватает только шныря из КВНа.
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18.08.2020 17:54 Ответить
Ехал на днях в трамвае - в масках никого)))
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18.08.2020 18:15 Ответить
 
 