Украинских курильщиков с начала года оштрафовали на 5 млн грн. за курение в неположенных местах
Нацполиция зафиксировала с начала года почти 200 тыс. случаев курения в запрещенных местах. Общая сумма штрафов, которые наложили на курильщиков, составляет более 5 млн грн. Уплачено при этом меньше 9% штрафов.
Об этом сообщили в Национальной полиции в ответ на запрос журналиста УНН, информирует Цензор.НЕТ.
Так, по данным полиции, с 1 января по 11 августа 2020 года выявлено 195 207 административных правонарушений по ст. 175-1 "Курение табачных изделий в запрещенных местах" КУоАП.
Сообщается, что за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах), с 1 января по 11 августа 2020 года наложено 35 982 штрафов на сумму 5 182 968 млн грн, из которых оплачено 463 143 грн.
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В разрезе областей наибольшую сумму штрафов наложено в Харьковской области - 900 753 грн (из них уплачено 8 316 грн), Винницкой области - 554 030 грн (из них уплачено 10 927 грн), Львовской области - 503 809 грн (из них уплачено 23 674 грн), в Днепропетровской области - 482 002 грн (из них уплачено 7 430 грн) и в Черновицкой области - 41 0652 грн (из них уплачено 78 256 грн). В Киеве - 303 847 грн (из них уплачено 3 893 грн).
Минимальный штраф за курение в неположенном месте - 51 грн. По статистике, в Украине курит каждый четвертый.
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"Какая необходимость в личном авто, ведь есть же транспорт"
На личном транспорте мне на работу ехать 10 минут, на общественном - 40 с пересадками.
До другого объекта по работе на личном транспорте 20 минут, на общественном - минимум час.
Экономия 1-1,2 часов в сутки - это существенно, не находите?
"дороги разбиваются"
Личный транспорт не разбивает дороги - он для этого слишком легкий. Дороги разбивает как раз грузовой и общественный транспорт.
" от курильщика, который травит сам себя "
Курильщиков, которые травят сами себя никто не штрафует - штрафуют курильщиков, которые травят других.
"акон должен работать для всех, а пока как то однобоко, загрязняешь окружающую среду - плати, и так будет правильно"
Если уж доходить до вашей маразматической логики, то мы все являемся потребителями электроенергии, которую вырабатывают ТЭЦ. И эти ТЭЦ и ТЕС загрязняют окружающую среду на много сильнее, чем автомобили. Готовы вы платить это?
Почему-то алкаши мало кого волнуют, ведь они и во дворах бушуют, и в состоянии опьянения совершается немало преступлений, нариков и торчков вообще никто не трогает, сердобольные говорят - это болезнь, а вот курильщик ну прям зло злейшее.
Вы так и не поняли, что я пишу не конкретно, о том кто курит, ездит, и еще что-то, а о том, что любой, кто вредит здоровью окружающих и природе, должен быть наказан, а то прямо только курильщики виноваты во всех бедах.
Как и автомобильный транспорт - тоже необходимость.
А наркота, в том числе - никотин - НЕ необходимость.
"Вам 40 минут до работы ехать на транспорте? Так какая проблема, проснитесь на 40 минут раньше"
Вы пледлагаете мне ежедневно недосыпать по 40 минут из-за того, что вам что-то не нравится? Серьезно? Вы вообще в адеквате?
"Почему-то алкаши мало кого волнуют, а вот курильщик ну прям зло злейшее."
Алкаши не поят всех окружающих своим алкоголем насильно. В отличие от курильщиков. Потому - да, они меньше мешают окружающим.
"любой, кто вредит здоровью окружающих и природе, должен быть наказан"
Вернемся к ТЭЦ и ТЭС? Или все-таки не будете про "любой"?
"прямо только курильщики виноваты во всех бедах"
А кто и где обвиняет никотиновых наркоманов во всех бедах? Зачем вы врете?
От них просто требуется соблюдать ЗАКОН и не обванивать людей в общественных местах своим смрадом.
Пьянство как малолеток, так и взрослых,и исходящая от них агрессия, для вас норма? Вот я не видела чтобы человек выкуривший сигарету полез в драку, в отличие от пьющих.
"Алкаши не поят всех окружающих своим алкоголем насильно. В отличие от курильщиков. Потому - да, они меньше мешают окружающим." А у вас нет соседей-алкашей? -Повезло, а у меня прямо над головой, так что не нужно рассказывать что они меньше мешают.
Если вы и вправду считаете что курильщик травит дымом, в условиях улицы, больше чем даже самая маленькая машинка, тогда с вашим мышлением все понятно. Это просто эгоизм, я хочу ездить и гадить, но ты не кури потому что мне мешает, это суть вашей логики, и, уверена, если бы вы курили, то точно так же яростно отстаивали бы свое право подымить.
И наконец, речь шла о курении в неположенных местах, так вот, в Европе, эти места повсеместно оборудованы и обозначены, в Украине таких мест наперечет. Это к тому, что прежде чем создавать Законы, нужно обеспечить возможность их выполнения, а пока это можно только назвать нарушением прав человека. Вы считаете, что имеете право убивать людей СО от своей видавшей лучшие времена машины, а курильщику также плевать на мнение окружающих, и вы оба неправы, но почему-то платить курящему.
Дальше мне уже неинтересно, ваша точка зрения эгоистична и вполне понятна. Всего хорошего!
Какой закон один для всех? Еще раз - вы хотите запретить ТЕЦ и ТЕС? Или вы по какой-то дебильной логике приравниваете ТРАНСПОРТ к наркоте, а не к ТЭЦ и ТЭС, для которых делаете исключения, то есть - уже для вас не "закон один для всех".
Кроме того - у нас не запрещено курить в принципе - у нас запрещено курить в общественных местах - то есть - в магазинах, общественном транспорте и на его остановках и тд. Вне общественных мест, где вы не мешаете людям - пыхайте своей наркотой сколько пожелаете.
"Если вы и вправду считаете что курильщик травит дымом"
Я и в правду считаю, что то, что воздух у нас не очень свежий из-за работы ТЭЦ, ТЭС и автотранспорта не повод травить других людей еще и табачным смрадом. Ибо трубы ТЭЦ и выхлопные трубы транспорта никто не направляет в помещения и в салоны общественного транспорта, где вы хотите вонять своим дымом. И, кстати, когда вы возвращаетесь домой после прогулки на улице, по которой ездят автомобили - ваши вещи не воняют, а вот если вы вернетесь домой после посещения курилки - вещи нужно стирать, ибо иначе от этой вони не избавиться.
"в Украине таких мест наперечет"
В Украине вы имеете право курить и вне этих мест, главное - чтобы это было вне общественных мест.
"ваша точка зрения эгоистична"
Эгоистична точка зрения никотиновых наркоманов, а не моя. Ибо мое право на воздух без дыма превыше их права на наркоту.