Украинских курильщиков с начала года оштрафовали на 5 млн грн. за курение в неположенных местах

Нацполиция зафиксировала с начала года почти 200 тыс. случаев курения в запрещенных местах. Общая сумма штрафов, которые наложили на курильщиков, составляет более 5 млн грн. Уплачено при этом меньше 9% штрафов.

Об этом сообщили в Национальной полиции в ответ на запрос журналиста УНН, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по данным полиции, с 1 января по 11 августа 2020 года выявлено 195 207 административных правонарушений по ст. 175-1 "Курение табачных изделий в запрещенных местах" КУоАП.

Сообщается, что за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах), с 1 января по 11 августа 2020 года наложено 35 982 штрафов на сумму 5 182 968 млн грн, из которых оплачено 463 143 грн.

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В разрезе областей наибольшую сумму штрафов наложено в Харьковской области - 900 753 грн (из них уплачено 8 316 грн), Винницкой области - 554 030 грн (из них уплачено 10 927 грн), Львовской области - 503 809 грн (из них уплачено 23 674 грн), в Днепропетровской области - 482 002 грн (из них уплачено 7 430 грн) и в Черновицкой области - 41 0652 грн (из них уплачено 78 256 грн). В Киеве - 303 847 грн (из них уплачено 3 893 грн).

Минимальный штраф за курение в неположенном месте - 51 грн. По статистике, в Украине курит каждый четвертый.

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