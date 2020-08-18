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Новости Революция в Беларуси
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Премьер Беларуси Головченко: Все заводы работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены

Премьер Беларуси Головченко: Все заводы работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что предприятия реального сектора экономики республики в настоящее время работают в штатном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой  на пресс-службу Совмина.

"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены", - сказал Головченко журналистам во вторник. 

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"У нас нет ни одного закрытого предприятия", - заявил он.

Головченко также полагает, что пока нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за складывающейся ситуации.

"Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован - количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет, и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - отметил он.

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При этом премьер-министр признал, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников. Они, по мнению Головченко, пытаются "выдать свои протестные настроения за массовое движение". "Ситуация совсем не такая - люди хотят работать, люди хотят зарабатывать", - заявил он.

Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.

Беларусь (7937) забастовка (321) Головченко (6)


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Топ комментарии
+7
Это те заводы, где луку нах посылают в прямом эфире?
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18.08.2020 17:43 Ответить
+5
Похоже что шанс подвесить скота лукашенку за ноги белорусы уже упустили...
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18.08.2020 17:43 Ответить
+5
Украина потеряла Крым и Донбасс (временно , пока не мумифицируют плешивого) . Народ Беларуси может потерять всё . Мало их и они наивные .
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18.08.2020 17:45 Ответить
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Это те заводы, где луку нах посылают в прямом эфире?
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18.08.2020 17:43 Ответить
Посылают идиоты, здравомыслящих рабочих,что дорожат своей работой и не хотят чтоб их заводы порезали на метал побольше будет.
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18.08.2020 18:42 Ответить
умные бульбаросы - за диктатора таракана! факт!
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18.08.2020 18:46 Ответить
о, свидетели единого колхозника подтянулись...
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18.08.2020 18:46 Ответить
Не ,только зебилы с "лиш бы не Порошенко" тут всё окупиповали. Вы он уже выбрали клоуна, весь мир насмешили, лишь украинцам плакать зочется.
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18.08.2020 18:57 Ответить
дебил что ли? Я к ******** каким боком?
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18.08.2020 20:54 Ответить
То хто звіздіт???
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18.08.2020 17:43 Ответить
Пора ОМОНу давать приказ мочить. Любители шариков кроме бессмысленных хождений ничего предложить не могут. Цифровые технологии хороши только для коммуникации. Революцию со смартфонами в руке не делают...
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18.08.2020 17:43 Ответить
Похоже что шанс подвесить скота лукашенку за ноги белорусы уже упустили...
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18.08.2020 17:43 Ответить
Украина потеряла Крым и Донбасс (временно , пока не мумифицируют плешивого) . Народ Беларуси может потерять всё . Мало их и они наивные .
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18.08.2020 17:45 Ответить
Это не все!
Разведут как детишек и подсунут бубочку в кубе.
А народ то и схавает, мы же схавали (я непричастен, но отделить себя от народа не имею права)
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18.08.2020 17:49 Ответить
Он все врет, если Революция объявила забастовку, то она точно есть, это мы по Майдану помним, как по призыву его лидеров сразу вся страна забастовала в едином порыве.
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18.08.2020 17:46 Ответить
Мирно протестовать можно хоть 100 лет, преступной власти насрать на эти шарики, митинги, которые расходятся к вечеру, на "забастовки", которые не прекращают работу предприятий, итд...
Только грубая сила в отношении представителей власти, ментов, госслужащих, судей прокуроров, итд... может отрезвить этих чиновников.
Если убили бы десяток, другой этих чиновников... то другие бы чиновники задумались... а стоит ли умирать, в прямом смысле слова, ради одного диктатора Лукашенко?
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18.08.2020 17:48 Ответить
скольких чиновников убили в 2014 - ноль или нуль? мирно протестовать можно пока пашинский винтовку не привезет. и тут понеслааась.
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18.08.2020 19:21 Ответить
конечно могу ошибаться, но что-то подсказывает, что враги обо всем уже договорились и понемногу сливают протест.
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18.08.2020 17:55 Ответить
Лукашеску лоханулся, как последний шлемазл.
Если бы он с самого начала не разгонял демонстрантов, они бы пошли на убыль и затихли.
Бо щас протесты уж очень напоминают карнавал.
А все карнавалы заканчиваются тем, шо реквизит снова сдают на склад и все расходятся по домам.
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18.08.2020 17:58 Ответить
Молодцы, колбаса важнее честных выборов свободы, я в этом не сомневался 😁😁😁😁😁
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18.08.2020 18:07 Ответить
Думаю, что товарищ лукавит и занимается самовнушением.
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18.08.2020 18:32 Ответить
делать (или) сделать хорошую мину при плохой игре
Означает (и особенно в политике) показать другой стороне, что ты храбрый, смелый, умный, знающий и т.п. Но даже http://breakthrough.ru/proverb-22.html и ежу понятно , что ты лохонулся.
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18.08.2020 19:31 Ответить
 
 