Премьер Беларуси Головченко: Все заводы работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что предприятия реального сектора экономики республики в настоящее время работают в штатном режиме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Совмина.
"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены", - сказал Головченко журналистам во вторник.
"У нас нет ни одного закрытого предприятия", - заявил он.
Головченко также полагает, что пока нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за складывающейся ситуации.
"Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован - количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет, и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - отметил он.
При этом премьер-министр признал, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников. Они, по мнению Головченко, пытаются "выдать свои протестные настроения за массовое движение". "Ситуация совсем не такая - люди хотят работать, люди хотят зарабатывать", - заявил он.
Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.
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Разведут как детишек и подсунут бубочку в кубе.
А народ то и схавает, мы же схавали (я непричастен, но отделить себя от народа не имею права)
Только грубая сила в отношении представителей власти, ментов, госслужащих, судей прокуроров, итд... может отрезвить этих чиновников.
Если убили бы десяток, другой этих чиновников... то другие бы чиновники задумались... а стоит ли умирать, в прямом смысле слова, ради одного диктатора Лукашенко?
Если бы он с самого начала не разгонял демонстрантов, они бы пошли на убыль и затихли.
Бо щас протесты уж очень напоминают карнавал.
А все карнавалы заканчиваются тем, шо реквизит снова сдают на склад и все расходятся по домам.
Означает (и особенно в политике) показать другой стороне, что ты храбрый, смелый, умный, знающий и т.п. Но даже http://breakthrough.ru/proverb-22.html и ежу понятно , что ты лохонулся.