Премьер Беларуси Головченко: Все заводы работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что предприятия реального сектора экономики республики в настоящее время работают в штатном режиме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Совмина.

"На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены", - сказал Головченко журналистам во вторник.

Читайте также: Работники сахарных заводов Беларуси вышли на акции протеста с требованием не признавать результатов выборов

"У нас нет ни одного закрытого предприятия", - заявил он.

Головченко также полагает, что пока нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за складывающейся ситуации.

"Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован - количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет, и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - отметил он.

Читайте также: МТЗ продолжает сборку и отгрузку техники, несмотря на забастовку

При этом премьер-министр признал, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников. Они, по мнению Головченко, пытаются "выдать свои протестные настроения за массовое движение". "Ситуация совсем не такая - люди хотят работать, люди хотят зарабатывать", - заявил он.

Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.