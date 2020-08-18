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Военная авиация Беларуси начала полеты в рамках охраны госграницы, - Минобороны РБ

Военная авиация Беларуси начала полеты в рамках охраны госграницы, - Минобороны РБ

Минобороны Беларуси сообщило о начале полетов военной авиации в рамках охраны госграницы, запланированных боевых стрельбах ЗРК.

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Выполняются плановые полеты авиации в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Полеты выполняют летчики 50-й смешанной авиабазы (на Ан-26), 116-й штурмовой авиабазы (на Як-130), 61-й истребительной авиабазы (на Су-30СМ). Летчики 116-й ШАБ и 50-й САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о запланированных боевых стрельбах ЗРК. "Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к тактико-строевому занятию с боевой стрельбой зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пусков переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", - отмечается в сообщении.

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В настоящее время подразделения перемещаются на ж/д транспорте, разгружаются и сосредотачиваются на 174-м учебном полигоне (Доманово, Брестская обл.) ВВС и войск ПВО.

Учебные занятия также проводятся с техникой и личным составом двух механизированных бригад. "С подразделениями 11-й отдельной механизированной бригады проводятся занятия по вождению боевых машин, тактической подготовке на Обуз-Лесновском полигоне (Брестская обл. - ИФ), с подразделениями 6-й отдельной механизированной бригады - занятия по тактической подготовке (в комплексе с физической подготовкой), технической и тактико-специальной подготовке в пункте постоянной дислокации и на бригадном полигоне", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: НАТО отвергает обвинения Лукашенко в наращивании сил на границе с Беларусью

Автор: 

авиация (2874) Беларусь (7937) граница (5312)


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Топ комментарии
+4
https://twitter.com/AntiputinteamPa/status/1295694511180570627

Ось такі ?
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18.08.2020 17:54 Ответить
+3
зачем тут эта ватная тупая овца?
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18.08.2020 18:08 Ответить
+1
На Западе ,Севере и Юге они никому не нужны . А вот Восток - дело тонкое ...
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18.08.2020 17:59 Ответить
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https://twitter.com/AntiputinteamPa/status/1295694511180570627

Ось такі ?
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18.08.2020 17:54 Ответить
Обращение из Украины
ttps://www.youtube.com/watch?v=OBVH1z_hvEg
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18.08.2020 17:57 Ответить
зачем тут эта ватная тупая овца?
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18.08.2020 18:08 Ответить
На Западе ,Севере и Юге они никому не нужны . А вот Восток - дело тонкое ...
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18.08.2020 17:59 Ответить
Вангую, що ппо Вейшнорії не спатиме. Парочку своїх "ястрєбков" Лука "приземлить".
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18.08.2020 18:01 Ответить
Da zdiom,kak raz paru mesiacev nasad polucili novyje PVO s norvegov NASAMS 3 nazyvajetsia Te sto beli dom osteregajet v amerike
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18.08.2020 19:05 Ответить
ONi mozet srazu 24 samoliota sbit v odno vremia.Stolko u zamozvanca i net samoliotov.Podbyvajet s verojatnosti 91% liuboj samoliot
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18.08.2020 19:33 Ответить
есть информация, что инопланетяне на бульболёте прилетят, ...почему космос не перекрыли?
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18.08.2020 18:27 Ответить
Та не перекрыли потому Шо пАмехи на кацапсячих канала могут быть
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18.08.2020 18:54 Ответить
Таракан жути нагоняет, мля
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18.08.2020 18:52 Ответить
А у них есть авиация??? Это два кукурузника и один пепелац?
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18.08.2020 19:40 Ответить
Посмеялся бы если этот комментарий был под флажком США ну или Зимбабве например. Но....
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18.08.2020 22:29 Ответить
Но ты поц!
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19.08.2020 01:15 Ответить
Що саме інтерено, військова техніка російської армії рухаєть в бік Білорусі, а вони охороняють кордони з боку Польщі. Не дурні?Чи показують народу, що він дурний?
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18.08.2020 20:07 Ответить
От НЛО как будете, батька, защищаться, а они уже наподлете!
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19.08.2020 01:14 Ответить
От немцев охраняют?
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19.08.2020 13:52 Ответить
 
 