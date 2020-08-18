Военная авиация Беларуси начала полеты в рамках охраны госграницы, - Минобороны РБ

Минобороны Беларуси сообщило о начале полетов военной авиации в рамках охраны госграницы, запланированных боевых стрельбах ЗРК.

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Выполняются плановые полеты авиации в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Полеты выполняют летчики 50-й смешанной авиабазы (на Ан-26), 116-й штурмовой авиабазы (на Як-130), 61-й истребительной авиабазы (на Су-30СМ). Летчики 116-й ШАБ и 50-й САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о запланированных боевых стрельбах ЗРК. "Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад готовятся к тактико-строевому занятию с боевой стрельбой зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и пусков переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", - отмечается в сообщении.

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В настоящее время подразделения перемещаются на ж/д транспорте, разгружаются и сосредотачиваются на 174-м учебном полигоне (Доманово, Брестская обл.) ВВС и войск ПВО.

Учебные занятия также проводятся с техникой и личным составом двух механизированных бригад. "С подразделениями 11-й отдельной механизированной бригады проводятся занятия по вождению боевых машин, тактической подготовке на Обуз-Лесновском полигоне (Брестская обл. - ИФ), с подразделениями 6-й отдельной механизированной бригады - занятия по тактической подготовке (в комплексе с физической подготовкой), технической и тактико-специальной подготовке в пункте постоянной дислокации и на бригадном полигоне", - говорится в сообщении.

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