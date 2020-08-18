Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке

Настоящей причиной решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановить расследование по делу "Роттердам +" стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположение следователей об убытках от действия этой формулы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Главком, об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

"Постановление ссылается на то, что вроде бы направлены в порядке международной правовой помощи какие-то запросы. И следствие будет ждать ответ на этот запрос. Однако, это причина формальная. А истинная причина именно в том, что отсутствует экспертиза, которая бы подтверждала задекларированные обвинения", - отметил Трекке.

Он отметил, что отсутствие заключения экспертизы полностью лишает дело судебной перспективы. Поэтому понимая это, антикоррупционные органы приняли решение остановить дело, сославшись на запросы в международные юрисдикции.

"С процессуальной точки зрения - остановка досудебного расследования, откладывает судебное разбирательство этого производства на неопределенный срок", - добавил адвокат.

По словам Артема Трекке на период остановки расследования не могут проводиться никакие следственные действия, однако подозреваемые так и остаются в своем статусе с усеченным объемом прав.

Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждения того, что действие формулы нанесло убытки. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные в том числе 2018 и 2019 г.

Информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки от действия формулы, еще в конце июня 2020 подтвердил и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе ранее также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам +" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г .. И до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.