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Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке

Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле

Настоящей причиной решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановить расследование по делу "Роттердам +" стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположение следователей об убытках от действия этой формулы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Главком, об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

"Постановление ссылается на то, что вроде бы направлены в порядке международной правовой помощи какие-то запросы. И следствие будет ждать ответ на этот запрос. Однако, это причина формальная. А истинная причина именно в том, что отсутствует экспертиза, которая бы подтверждала задекларированные обвинения", - отметил Трекке.

Он отметил, что отсутствие заключения экспертизы полностью лишает дело судебной перспективы. Поэтому понимая это, антикоррупционные органы приняли решение остановить дело, сославшись на запросы в международные юрисдикции.

"С процессуальной точки зрения - остановка досудебного расследования, откладывает судебное разбирательство этого производства на неопределенный срок", - добавил адвокат.

По словам Артема Трекке на период остановки расследования не могут проводиться никакие следственные действия, однако подозреваемые так и остаются в своем статусе с усеченным объемом прав.

Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждения того, что действие формулы нанесло убытки. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.

Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные в том числе 2018 и 2019 г.

Информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки от действия формулы, еще в конце июня 2020 подтвердил и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе ранее также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

В расследовании дела "Роттердам +" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г .. И до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.

Автор: 

НАБУ (4242) убытки (397) Роттердам+ (165)


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Топ комментарии
+22
Беги скорей в ГБР раскажи про те офшоры. А то никто кроме зебилов их не видит.
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18.08.2020 18:28 Ответить
+20
Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке - Цензор.НЕТ 6926
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18.08.2020 18:29 Ответить
+17
Убытки кстати есть. Пользуясь фейком про Роттердам к власти пролезли герусы-зеленские которые только Центренерго уже раздели на 6 миллиардов.
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18.08.2020 18:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
компании убытки не понесли, только прибытки в офшоры
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18.08.2020 18:22 Ответить
Беги скорей в ГБР раскажи про те офшоры. А то никто кроме зебилов их не видит.
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18.08.2020 18:28 Ответить
Зебрехун не настоящий..
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18.08.2020 18:31 Ответить
Которые у «янелоха « и не только в Омане !
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19.08.2020 00:55 Ответить
і населення збитків не зазнало - якщо говорити в контексті нормальних світових ринкових цін на електроенергію. Більше того, формула "Р+" не дозволила підняти ціну на е/е та тарифи до справжніх діючих на той час нормальних світових ринкових цін; а лише наблизили до них.
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18.08.2020 18:32 Ответить
Звичайно, що якщо населення сплачує за українське вугілля, як за доставлене з Роттердаму, то які ж це збитки? - Тільки прибутки та приємності!
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18.08.2020 19:03 Ответить
ще раз: ціни мають бути ринкові. Інакше не може бути риноквої економіки.

Хоча, вам 73/43%зебілам - цього не зрозуміти. Бо ви всі - совки, яким головне "низькі ціни". Ви навіть не здогадуєтесь, що вільне суспільство не може бути дешевим; воно завжди - дороге.
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18.08.2020 19:08 Ответить
А звідки ж можуть взятися ринкові ціни на абсолютно монопольному ринку? Взагалі-то, при монополії ціни регулюються в усіх країнах з ринковою економікою.
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18.08.2020 19:20 Ответить
не буде ринку при директивних низьких цінах. Ніколи не буде. Срчатку відпускаються ціни - а потім постає ринок. Доведено практикою. Навіть цінами на ті же шкарпетки. Пригадуєте, що ще в 1991-му, і навіть до 1994-го були т.зв. "регульовані ціни на товари соціального значенни"? Пригадуєите купони на них? Тільки коли ті ціни відпустили - такі товари появилися на ринку.
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18.08.2020 19:50 Ответить
Собівартысть видобутку українськоно вугілля вище за Р+. Більше вчи матчасть та менш дивись Г+Г.
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18.08.2020 19:12 Ответить
Ну, тоді всі ахметівські підприємства, які добувають українське вугілля, мають закритися, а не дотуватися з моєї кишені.
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18.08.2020 19:22 Ответить
Точно так ,ватка, ты абсолютно права , но тут возникнут десятки-сотни тысяч стучащих касками голодных кротов...
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18.08.2020 19:41 Ответить
Не зовсім так. Вугілля-то українське, але з шахт і копанок ОРДЛО, яке завозив Ахметов, доки йому не зробили блокаду. Так, що прибутки отримували не тільки Ахмєтов з Порошенко, а й бойовики. А це вже спонсорування ворога.
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18.08.2020 20:45 Ответить
А порушували по постам у ФБ, мають же бути підстави.
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18.08.2020 18:22 Ответить
"
Конституция провозглашает право собственности на природные ресурсы украинского народа, имеет право на владение, пользование и распоряжение природными богатствами страны.
К природным ресурсам относятся земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и лесные ресурсы, нелесных растительность, объекты животного мира и т.д..
Объектами права собственности Украинского народа прежде всего являются природные ресурсы, которые находятся на территории Украины в пределах ее государственных границ. Кроме того, согласно ч. 1 данной статьи объектами данного права признаются природные ресурсы континентального шельфа Украины и исключительной (морской) эко - номической зоны. Определение континентального шельфа впервые дается в статье 1 Женевской конвенции о континентальном шельфе 1958. (ратифицированной 10 листолада 1960) и находит более детальное развитие в статье 76 Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву.
Украина как прибрежное государство осуществляет над континентальным шельфом суверенные права в целях его разведки и разработки природных ресурсов. Природные ресурсы континентального шельфа включают минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к категории"сидячих видов", то есть организмы, в период, когда возможен их промысел, находятся в состоянии https://juristoff.com/sovety-yuristov/nedvizhimost недвижимости на морском дне или под ним, или не способны передвигаться иначе, чем находясь в постоянном физическом контакте с морским дном или его недрами.
Права украинского народа на континентальный шельф не затрагивают правового статуса вод, его покрывают и воздушного пространства. Согласно соответствующим международно - правовыми нормами суверенные права Украины на природные ресурсы ее континентального шельфа являются исключительными в том смысле, что даже если Украина не разрабатывает эти ресурсы или не осуществляет разведки шельфа, никакое другое государство не может осуществлять такие действия, не имея определенным образом оформленного согласия Украины. Одновременно Конвенция ООН по морскому праву закрепляет принцип: осуществление прав прибрежного государства в отношении континентального шельфа не должно мешать судоходству и реализации прав и свобод других государств..."
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18.08.2020 18:25 Ответить
так оно в том то и дело у кого искать убытки у граждан 42 миллионного населения Украины еще чаво быдло и так сойдет хотя там Ахмерка наварил порядка 20-40 млрд гривен..в плюсик себе родимому с которых "забуло" оплатить в казну взносы налоги НДС... поэтому тут с какой колокольни искать прибыль или убыль...
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18.08.2020 18:34 Ответить
Сказал, что только благодаря Роттердаму мы и выжили.
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18.08.2020 18:25 Ответить
Якщо мало тобі платіжки за транспортування газу, то уряд НЕЧМОЛОХа ще щось придумає тобі.
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18.08.2020 18:31 Ответить
Голосував за зє команду, задоволений ними? Багатій
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18.08.2020 18:49 Ответить
Та у тебя вообще пуленепроьиваемая логика: Кто не лижет Петю в самую дырочку - тот зелебоб.
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18.08.2020 19:00 Ответить
Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке - Цензор.НЕТ 6926
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18.08.2020 18:29 Ответить
ЗЕЛЕНІ ПАЦЮКИ, АБО ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ ДІРКИ В УКРАЇНСЬКОМУ БЮДЖЕТІ?

https://newsua.one/news/zeleni-pacyuki-abo-zvidki-vzyalisya-dirki-v-ukrainskomu-byudzheti.htm

Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке - Цензор.НЕТ 6391
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18.08.2020 18:40 Ответить
Убытки кстати есть. Пользуясь фейком про Роттердам к власти пролезли герусы-зеленские которые только Центренерго уже раздели на 6 миллиардов.
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18.08.2020 18:32 Ответить
"Посудимый,вы обвиняетесь в совершении ДТП.Што вы можете сказать в свое оправдание?
-Товарищ судья,после речи адвоката,я не уверен шо у меня вобще была машина."
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18.08.2020 18:33 Ответить
Звідки візьмуться ті збитки якщо вони всі були сплачені народом України підняттям цін не енергоносії.
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18.08.2020 18:37 Ответить
Шо ж ціни не впали коли Роттердам "відмінили"?
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18.08.2020 18:55 Ответить
Якщо в тебе 8.5м.куб =2.94м.куб тоді дійсно не впали.
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18.08.2020 19:01 Ответить
Зеба, Роттердам це ціни на електрику. Ти видно з расеюшки?
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18.08.2020 19:04 Ответить
Це ціни на вугілля і газ, лапоть у какашнику.
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18.08.2020 19:07 Ответить
Зеба, це ціна вугілля для вироблення електроенергії) Газ тут нідочого
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18.08.2020 19:11 Ответить
Я не хочу витрачати свій час на дебіла.Вугілля закупалось для ТЕС , для заміни газу і газ теж обраховувався по тій формулі щоб набити глотки фірташам і ахмєтовим.
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18.08.2020 19:18 Ответить
ти настілільки тупеньке що навіть не розумієш що несеш , - зараз, коли ціни на газ впали втричі, ціни на е/е НЕ ЗМІНИЛИСЬ. Роттердаму вже рік як нема то хто, млять, наживається?
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18.08.2020 19:25 Ответить
Я тобі сказав що в мене нема ні часу ні бажання розмовлять зі свинарним дебілом. На добраніч.
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18.08.2020 19:28 Ответить
з тобою не "розмовляли", а макали пикою в твоє ж лайно)
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18.08.2020 19:30 Ответить
Ти ж його пожер, поки я срав,
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18.08.2020 19:41 Ответить
Что ж ты тварь тупая слилась?
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18.08.2020 19:47 Ответить
А ти смердючий козел яким чином тут з!явився.Хто тебе лайномета звав?
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18.08.2020 19:56 Ответить
Імбіциле,ти знаходишся на публічному форумі,де всі бажаючі мають право включатися в дискусію,а не в своїй обісцяній підворітні,де тобі і місце.
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18.08.2020 21:16 Ответить
А до тебе притрушеного, я теж звертався? Не зачіпав тебе лайна ,то й не смерди.
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18.08.2020 21:26 Ответить
Что-бы не травмировать народ цены надо постоянно поднимать.
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18.08.2020 19:01 Ответить
тому і не впали, потому што зелёное и парашенка - одно и тоже
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18.08.2020 19:28 Ответить
Нет. Просто вас кормили говном, и теперь когда єто стало ясно даже вам, вы цепляетесь за соломинку. - "ане одинаковые"
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18.08.2020 19:33 Ответить
нас говном уже третье подряд кормит, за витю разведируками я голосовал - выхода не было, ты про кого??
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18.08.2020 20:02 Ответить
Я и не сомневаюсь, что Ахметов не понёс никаких убытков, продавая своим же станциям лугандонский уголь по цене роттердамского и деря с народа Украины три шкуры за отопление и электричество.
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18.08.2020 18:41 Ответить
Значит надо наградить авторов Роттердам+ и покрыть им моральные убытки.
Страна зазеркалья. сюр какой-то. Евреи превратили страну в утопию.
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18.08.2020 18:42 Ответить
Не отсутствие доказательств убытков, а отсутствие убытков. Петр Алексеевич хороший президент
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18.08.2020 18:42 Ответить
Тут оказывается Голобородько освободил от НДС экспортеров кино и видео. Более важных для развития отраслей в Украине не нашлось. Державник! Можете представить, что Порошенко освободил бы от НДС экспорт кондитерки? И я нет. Бездарная, продажная зеленая плесень.
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18.08.2020 18:46 Ответить
Смешно вата визжит у Дубинского в коментах: Пачиму никто ни сидит, че я за вас галасовал, каму вы служиде, фы фсе такие там как Пеца, предали норот, нищая срана, сторики па памойкам кушают лекарства....
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18.08.2020 18:43 Ответить
Зебіли народ простий. Їх годували лайном "про бариг", і вони дійсно не розуміють - як так, - бариг нема а ціни ще вищі.
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18.08.2020 19:06 Ответить
та одне те що Зеля купу разів був на Московії і там кривлявся на корпоративах = 99% шо гебня "не дрімала".
елементарно підсипати щось, а далі - фантазія у конторських ще та.....
б*же, я не знав кого виберуть, але думав шо точно не Хрипача - мало не обгадився від.... скажемо так, здивування
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18.08.2020 19:17 Ответить
Не думаю що на зелю у гебні компромат. Воно таке від природи.
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18.08.2020 19:21 Ответить
Та навіть вони не могли подумати,що отаке оберуть 73% виборців хохлів- малоросів
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18.08.2020 19:52 Ответить
у гебні компромат на всіх відомих, шо туди їздили, чи майже на всіх.
то ше совок старався завербувати, або добути компромат на всіх до кого міг дотягнутись, а тут - сам Берія велів. тим більше - пишу ж, шо легше не придумаєш - підсипати і зробити.
та навіть якшо на 1% шансу шо нема, то варто так ризикувати?
поки що все шо та Зеля робить, це йо**** ой б**** ну шо за су**** на***** ї**** його в *****
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18.08.2020 20:10 Ответить
А куди вони поділися бариги, олігархи? В них щось забрали, націоналізували? По факту - "а какая разница?" Від змін прізвищ, в тому числі і президента, в олігархічній системі, практично нічого не змінюється, та й не може змінитися.
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19.08.2020 08:09 Ответить
ну все ясно, нету тела (експертизы) нету дела
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18.08.2020 18:44 Ответить
А давай тебя посадим за кражу из соседнего магазина?
И пофиг що там ниче не пропало, посадим и все?
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18.08.2020 18:57 Ответить
То есть - олигархи не будут сидеть по весне?
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18.08.2020 18:49 Ответить
следующий шаг - взыскать со всех, кто орал про "злочинный Роттердам" компенсацию за клевету.
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18.08.2020 18:49 Ответить
класный подход и отмазка. нанесенные народу потери в следствии повышения тарифов ( мыролюбный винницкий реформизм) это не основание для безальтернативного реформирования винницкого нения мыролюбности?
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18.08.2020 19:03 Ответить
тебе без слова "миролюбство" не оплачивают или других не знаеш?
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18.08.2020 19:08 Ответить
вам, чертям соевым нужно постоянно напоминать о преступлениях вашего работодателя.
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18.08.2020 19:10 Ответить
ти напоминаеш только что дурачек)
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18.08.2020 19:12 Ответить
Каких преступлениях,только конкретно, безальтернативный ватный длбб?
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18.08.2020 19:57 Ответить
ну правильно: никто ничего у людей не украл, зачем обижать такую позитивную аппазисыю, да, зелёные??
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18.08.2020 19:25 Ответить
а то. петюнька для них святой - вадинтур.
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18.08.2020 19:52 Ответить
Ватніе зеленіе длббі,а провести єкспертизу вам помешала врожденная олигофрения или просто изначально біло ясно, что затеянная вами месть - дело тухлое?
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18.08.2020 19:55 Ответить
врожденная олигофрения это как у парубия?
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18.08.2020 19:57 Ответить
4коп. для горожан і 2коп. за квт. для селян- це для РОТТЕРДАМІВ не досяжно, а для ЗЕків тим паче - бо дід не той, і бабця - хто зна відкиля?
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18.08.2020 19:57 Ответить
3енелейсско- ПУКинсская прокуратура ПОСАДИЛА АНТОНЕНКО ! .
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Вот за что }{уйло приказало Зеле его посадить: https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
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.
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18.08.2020 20:06 Ответить
Адвокат Трекке - "Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков"

Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL по инициативе главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко провела экспертизу методики определения оптовой рыночной цены электрической энергии в Украине. Говоря проще, проверила индекс API2 ( в народе - Роттердам+) на ее адекватность и наличие коррупционных рисков. Согласно выводам EURACOAL, использование Украиной индекса API2 является наилучшим индикатором изменения цен на уголь для Украины и ставит отечественный рынок в соответствие с другими странами. В EURACOAL указывают, что почти весь европейский угольный бизнес ведется с прямым использованием индекса API2. Этот индекс используется как база для финансовых расчетов.
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18.08.2020 20:16 Ответить
 
 