Настоящей причиной остановки расследования дела о формуле "Роттердам+" является отсутствие доказательств убытков, - адвокат Трекке
Настоящей причиной решения Специализированной антикоррупционной прокуратуры остановить расследование по делу "Роттердам +" стало отсутствие экспертизы, которая подтвердила бы предположение следователей об убытках от действия этой формулы.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Главком, об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке.
"Постановление ссылается на то, что вроде бы направлены в порядке международной правовой помощи какие-то запросы. И следствие будет ждать ответ на этот запрос. Однако, это причина формальная. А истинная причина именно в том, что отсутствует экспертиза, которая бы подтверждала задекларированные обвинения", - отметил Трекке.
Он отметил, что отсутствие заключения экспертизы полностью лишает дело судебной перспективы. Поэтому понимая это, антикоррупционные органы приняли решение остановить дело, сославшись на запросы в международные юрисдикции.
"С процессуальной точки зрения - остановка досудебного расследования, откладывает судебное разбирательство этого производства на неопределенный срок", - добавил адвокат.
По словам Артема Трекке на период остановки расследования не могут проводиться никакие следственные действия, однако подозреваемые так и остаются в своем статусе с усеченным объемом прав.
Напомним, 8 августа 2020 г. истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" и правоохранители не смогли передать дело в суд. По словам адвокатов стороны защиты, за 3,5 года, которые длилось расследование, НАБУ не нашло подтверждения того, что действие формулы нанесло убытки. 12 августа информацию об отсутствии заключения экспертизы о нанесении формуле убытков официально подтвердило НАБУ.
Прокуратура объяснила решение остановить расследование необходимостью получить ответы на запросы о международной правовой помощи. При этом в постановлении прокурора речь идет о запросах, датированные в том числе 2018 и 2019 г.
Информацию об отсутствии выводов экспертизы, которая установила бы убытки от действия формулы, еще в конце июня 2020 подтвердил и сам глава САП Назар Холодницкий.
Бывший заместитель генпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе ранее также заявил, что в деле "Роттердам +" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.
В расследовании дела "Роттердам +" принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП. Общие расходы госбюджета на их работу составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка.
Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.
Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г .. И до настоящего времени действует при определении стоимости природного газа для населения. Этот принцип - так называемая формула "Амстердам +" - в июне 2020 был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.
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Хоча, вам 73/43%зебілам - цього не зрозуміти. Бо ви всі - совки, яким головне "низькі ціни". Ви навіть не здогадуєтесь, що вільне суспільство не може бути дешевим; воно завжди - дороге.
Конституция провозглашает право собственности на природные ресурсы украинского народа, имеет право на владение, пользование и распоряжение природными богатствами страны.
К природным ресурсам относятся земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и лесные ресурсы, нелесных растительность, объекты животного мира и т.д..
Объектами права собственности Украинского народа прежде всего являются природные ресурсы, которые находятся на территории Украины в пределах ее государственных границ. Кроме того, согласно ч. 1 данной статьи объектами данного права признаются природные ресурсы континентального шельфа Украины и исключительной (морской) эко - номической зоны. Определение континентального шельфа впервые дается в статье 1 Женевской конвенции о континентальном шельфе 1958. (ратифицированной 10 листолада 1960) и находит более детальное развитие в статье 76 Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву.
Украина как прибрежное государство осуществляет над континентальным шельфом суверенные права в целях его разведки и разработки природных ресурсов. Природные ресурсы континентального шельфа включают минеральные и другие неживые ресурсы морского дна и его недр, а также живые организмы, относящиеся к категории"сидячих видов", то есть организмы, в период, когда возможен их промысел, находятся в состоянии https://juristoff.com/sovety-yuristov/nedvizhimost недвижимости на морском дне или под ним, или не способны передвигаться иначе, чем находясь в постоянном физическом контакте с морским дном или его недрами.
Права украинского народа на континентальный шельф не затрагивают правового статуса вод, его покрывают и воздушного пространства. Согласно соответствующим международно - правовыми нормами суверенные права Украины на природные ресурсы ее континентального шельфа являются исключительными в том смысле, что даже если Украина не разрабатывает эти ресурсы или не осуществляет разведки шельфа, никакое другое государство не может осуществлять такие действия, не имея определенным образом оформленного согласия Украины. Одновременно Конвенция ООН по морскому праву закрепляет принцип: осуществление прав прибрежного государства в отношении континентального шельфа не должно мешать судоходству и реализации прав и свобод других государств..."
https://newsua.one/news/zeleni-pacyuki-abo-zvidki-vzyalisya-dirki-v-ukrainskomu-byudzheti.htm
-Товарищ судья,после речи адвоката,я не уверен шо у меня вобще была машина."
Страна зазеркалья. сюр какой-то. Евреи превратили страну в утопию.
елементарно підсипати щось, а далі - фантазія у конторських ще та.....
б*же, я не знав кого виберуть, але думав шо точно не Хрипача - мало не обгадився від.... скажемо так, здивування
то ше совок старався завербувати, або добути компромат на всіх до кого міг дотягнутись, а тут - сам Берія велів. тим більше - пишу ж, шо легше не придумаєш - підсипати і зробити.
та навіть якшо на 1% шансу шо нема, то варто так ризикувати?
поки що все шо та Зеля робить, це йо**** ой б**** ну шо за су**** на***** ї**** його в *****
И пофиг що там ниче не пропало, посадим и все?
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Вот за что }{уйло приказало Зеле его посадить: https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4
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Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL по инициативе главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко провела экспертизу методики определения оптовой рыночной цены электрической энергии в Украине. Говоря проще, проверила индекс API2 ( в народе - Роттердам+) на ее адекватность и наличие коррупционных рисков. Согласно выводам EURACOAL, использование Украиной индекса API2 является наилучшим индикатором изменения цен на уголь для Украины и ставит отечественный рынок в соответствие с другими странами. В EURACOAL указывают, что почти весь европейский угольный бизнес ведется с прямым использованием индекса API2. Этот индекс используется как база для финансовых расчетов.