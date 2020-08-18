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Новости
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На приватизацию первой волны готовят 41 спиртзавод, ожидается, что за них государство получит 2 млрд грн, - Фонд госимущества

На приватизацию первой волны готовят 41 спиртзавод, ожидается, что за них государство получит 2 млрд грн, - Фонд госимущества

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт",

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается  в Фейсбуке ФГИ.

Согласно сообщению, из 78 спиртовых заводов, принадлежащих госпредприятию и концерну "Укрспирт", на приватизацию первой волны попадет 41 завод.

"По этим объектам уже проводится инвентаризация, ставят на баланс активы, проводят оценку. Как только мы запустим приватизационный процесс с первой очередью - перейдем к остальным 37 заводам", - написал он.

По словам главы ФГИ, ежегодно бюджет страны недополучал 8-10 млрд грн из-за теневого рынка спирта, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине отменили госмонополию на производство спирта, заводы вскоре выставят на продажу, - "Укрспирт"

Автор: 

приватизация (1043) спирт (260) Укрспирт (158) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+9
Это просто мародёрская схема передачи в частные руки темы спирта.
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18.08.2020 19:30 Ответить
+7
а сколько потеряет государство ни кто не посчитал?
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18.08.2020 18:52 Ответить
+5
А лично зебил сколько получит?
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18.08.2020 18:51 Ответить
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в Сирии подорвали целого кацапского генерал-майора со свитой, а мы тут спиртзаводы обсуждаем..
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18.08.2020 18:51 Ответить
пруфы
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18.08.2020 18:52 Ответить
https://syria.liveuamap.com/en/2020/18-august-deir-ezzur-russian-majorgeneral-vyacheslav-gladkih Генерал
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18.08.2020 18:58 Ответить
https://t.me/*********/274 Дохлый генерал (источник)
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18.08.2020 19:00 Ответить
На приватизацию первой волны готовят 41 спиртзавод, ожидается, что за них государство получит 2 млрд грн, - Фонд госимущества - Цензор.НЕТ 7816
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18.08.2020 18:54 Ответить
Спиртзаводы важнее, на них бюджет Украины держался теперь за копейки их "прихватизируют" сволочи.
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18.08.2020 20:23 Ответить
Та и уйх с ним!
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18.08.2020 23:44 Ответить
А лично зебил сколько получит?
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18.08.2020 18:51 Ответить
У ниво айкосы,спиртянским не балует,про народ не думает-реЗЕдент ..ев...
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18.08.2020 19:12 Ответить
а сколько потеряет государство ни кто не посчитал?
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18.08.2020 18:52 Ответить
Это что, рекламу спиртного разрешат?
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18.08.2020 18:55 Ответить
государсто, це каламойша з гудком ахмєтовічом?
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18.08.2020 19:01 Ответить
Ура молодцы наши депутаты из СН и президент настоящие слуги народа! С них ведь налогов в бюджет пойдет как с 95 квартала!
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18.08.2020 19:12 Ответить
- Марк Савелович, ви мени не подскажите, зачем таки резать курицу, которая несет золотые яйца?
- Я извиняюсь, Моисей Гершавич, но шо, ви знаете такого идиета?
- Иааи да.
- И хто этот конченый идиет?
- Ви не поверите, но это тает наш президент и его команда ЗЕленых мародеров.
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18.08.2020 19:20 Ответить
Ни какие они не идиоты! Они не режут курочку а просто меняют ей хозяевов!
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18.08.2020 19:26 Ответить
По 1.8млн доларів за кожен завод. Ха-ха-ха
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18.08.2020 19:29 Ответить
Это просто мародёрская схема передачи в частные руки темы спирта.
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18.08.2020 19:30 Ответить
Зедебил за бесценок хочет своим дерьмакам и шиферам всю Украину слить.
Урода кусок этот Зедебил, тварь ненасытная, б.лять.
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18.08.2020 19:45 Ответить
цари - придурки, тыщи лет, держали спирт в своих руках, а ВИТЯзь продає? Попитаю Цезаря - багато років минуло.
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18.08.2020 19:45 Ответить
Совецько-самостійна більшовицько-незалежна дєрмократична держава.
Шо, влада злодійська?
А шо, цю владу більшовики на багнетах принесли?
Згадай кожен, або запитай батьків, за кого голосували в грудні 1991 року ...
_______________________________________
Член РУХа з 1988 року.
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18.08.2020 19:51 Ответить
Зелені все розпродадуть, що побудовано всим народом. І звичайно самі вигідні заводи будуть у Беня і його слуг портянки і інших по заслугах.
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18.08.2020 20:02 Ответить
И останется у государства только монополия на взыскание налогов и то олигархи могут это забрать.
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18.08.2020 20:19 Ответить
а сколько времени потребуется на то что бы эти 2 млрд грн спи.. ЗД...или ?? Почему этот Фонд госимущества нам ничего не говорит ???
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18.08.2020 20:22 Ответить
УРА! Водка подорожает! мужики меньше пить будут.
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18.08.2020 20:24 Ответить
На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 7735
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18.08.2020 20:30 Ответить
Вот - вот! Именно столько Вам нужно закуски что бы заесть целый бутыль самогонки.
Не видать нам Европы... Нас туда не пустят.
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18.08.2020 20:56 Ответить
Якщо кожен президент то кожний власник міні-спиртзаводу !На приватизацію першої хвилі готують 41 спиртзавод, очікується, що за них держава отримає 2 млрд грн, - Фонд держмайна - Цензор.НЕТ 9294
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18.08.2020 20:33 Ответить
2 міліарди грн за 41 спиртзавод? Це копійки а на ділі хороший спиртзавод в рази стоїть чим 2 міліарди гривень. Це лохотрон як із землею. Маланці пейсаті знають що роблять.
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18.08.2020 20:36 Ответить
А в швеції цей ринок контролює держава і фінансує з цього буд.доріг, безкоштовну медицину, безкоштовне харчування в школах, дитсадках.
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18.08.2020 21:52 Ответить
Бубочка присмотрел себе парочку.
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18.08.2020 21:57 Ответить
Все спиртзаводы государственные(укрспирт), Все компании которые производят алкоголь - покупают у государства спирт, а теперь самое интересное - Весь алкоголь что вы видите в магазине, тот что есть на складах - уже заплачены Все налоги(и не малые) даже если товар еще не продан !!! ..Теперь вопрос - эта отрасль убыточная и нужно срочно продать за копейки !?
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18.08.2020 22:27 Ответить
Ні. просто, ця галузь занадто жирна, як для держави. А ось для коломойського, чи ще якогось з хазяїв зеленського, в самий раз.
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18.08.2020 23:01 Ответить
 
 