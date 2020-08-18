На приватизацию первой волны готовят 41 спиртзавод, ожидается, что за них государство получит 2 млрд грн, - Фонд госимущества
Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт",
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке ФГИ.
Согласно сообщению, из 78 спиртовых заводов, принадлежащих госпредприятию и концерну "Укрспирт", на приватизацию первой волны попадет 41 завод.
"По этим объектам уже проводится инвентаризация, ставят на баланс активы, проводят оценку. Как только мы запустим приватизационный процесс с первой очередью - перейдем к остальным 37 заводам", - написал он.
По словам главы ФГИ, ежегодно бюджет страны недополучал 8-10 млрд грн из-за теневого рынка спирта, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой.
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