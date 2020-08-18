Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными

Представители спортивной отрасли Беларуси в составе более ста человек обратились к власти с открытым письмом, в котором высказали ряд требований по поводу происходящего в стране.

"Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан", - говорится в письме, которое приводит издание "Прессбол", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спортсмены отметили, что верят "в достойных и профессиональных людей среди сотрудников правоохранительных органов". "Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь".

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В письме содержится требования признать выборы президента недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. "Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности", - говорится в письме.

Авторы письма требуют также освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности, а также освободить и реабилитировать всех политзаключенных.

Подписавшиеся требуют выявить и наказать виновных в избиениях и издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. "Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку", - заявляют авторы письма.

Спортсмены и тренеры также обратились к властям с требованием оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

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"В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий", - подчеркнули подписавшиеся.

Подписи под открытым письмом уже поставили серебряный призер Олимпиады-2008 по легкой атлетике Андрей Кравченко, известный боксер Дмитрий Асанов, чемпионка мира по фристайлу Анастасия Романовская и другие известные спортсмены.

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