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Новости Революция в Беларуси
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Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными

Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными

Представители спортивной отрасли Беларуси в составе более ста человек обратились к власти с открытым письмом, в котором высказали ряд требований по поводу происходящего в стране.

"Мы, нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступая в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивая интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан", - говорится в письме, которое приводит издание "Прессбол", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спортсмены отметили, что верят "в достойных и профессиональных людей среди сотрудников правоохранительных органов". "Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь".

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В письме содержится требования признать выборы президента недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. "Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности", - говорится в письме.

Авторы письма требуют также освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности, а также освободить и реабилитировать всех политзаключенных.

Подписавшиеся требуют выявить и наказать виновных в избиениях и издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. "Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку", - заявляют авторы письма.

Спортсмены и тренеры также обратились к властям с требованием оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

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"В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий", - подчеркнули подписавшиеся.

Подписи под открытым письмом уже поставили серебряный призер Олимпиады-2008 по легкой атлетике Андрей Кравченко, известный боксер Дмитрий Асанов, чемпионка мира по фристайлу Анастасия Романовская и другие известные спортсмены.

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Автор: 

Беларусь (7937) спорт (2444)


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Топ комментарии
+7
Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными - Цензор.НЕТ 6216
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18.08.2020 19:20 Ответить
+4
Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными - Цензор.НЕТ 5518
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18.08.2020 19:26 Ответить
+4
ухаділі в паход партізани...

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними - Цензор.НЕТ 206
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18.08.2020 19:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я сочувствую вашей бесполезной глубокой обеспокоенности .
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18.08.2020 19:12 Ответить
Можна запитання?
100 зі скількох?
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18.08.2020 19:13 Ответить
Самозванець сказав що тільки через його труп.
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18.08.2020 19:14 Ответить
беларусы - это нация и имеют все шансы. кацапы - все-таки специально слитая с известной целью бурда из народов для "успеха" конкретных не слишком долго живущих в историческом контексте физиономий.
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18.08.2020 19:15 Ответить
https://twitter.com/UkrPereiro
https://twitter.com/UkrPereiro
https://twitter.com/UkrPereiro


https://twitter.com/UkrPereiro

https://twitter.com/UkrPereiro Трясця ім. Босха

https://twitter.com/UkrPereiro @UkrPereiro https://twitter.com/UkrPereiro/status/1295307594165256195 17 авг.

Ошибаюсь ли я?
1. Российские СМИ в Беларуси создали чёткое видение событий в Украине 2014-2015.
2. Беларусские армейцы, в большинстве своём с радостью давили бы "бандеровцев"
3. Никто не протестовал, когда Беларусь официально признала Крым за москалями.

4. Прямой военный конфликт Беларусь/россия выгоден Украине и региону вцелом.
5. Антиукраинская внешнеполитическая позиция Беларуси не возмущала никого.
6. Армия и спецслужбы Беларуси - опосредованно, неформально подчинены москве. В армии сплошь российская агентура.

7. КГБ РБ это вообще филиал российких ФСБ и ГРУ.
То есть любой конфликт местячковых этит с москвой - это внутрироссийский больше конфликт. А вот любое противостояние белорус/россиянин с поддержкой СМИ и активной пропагандой и контрпропагандой выгодно нам.
Остальное лирика.
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18.08.2020 19:16 Ответить
Це за умови, якщо у них знайдуться сили, здатні стати "Тиграми визволення Біларусі"
(це як Таміл-Ілама, тільки Біларусі).
Але це не точно.
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18.08.2020 19:25 Ответить
ухаділі в паход партізани...

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними - Цензор.НЕТ 206
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18.08.2020 19:35 Ответить
Затащить Белорусь в ЕС и сделать красивую границу с крокодилами между людьми и Мордором.
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18.08.2020 19:17 Ответить
Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными - Цензор.НЕТ 6216
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18.08.2020 19:20 Ответить
Более ста белорусских спортсменов и тренеров подписались под требованием признать выборы недействительными - Цензор.НЕТ 5518
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18.08.2020 19:26 Ответить
Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними - Цензор.НЕТ 3055
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18.08.2020 20:05 Ответить
Ниочем, единственное предприятие кто остановил реально работу это Белоруськалий, да и то это только на руку кацапскому Уралкалий что собирается нарастить мощности.и отжать рынок.
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18.08.2020 19:26 Ответить
так они не против уралкалия выходили,а против лукашенки...в чем проблемы?
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18.08.2020 20:06 Ответить
Все эти письма протесты хождения с флагами БАЦЬКЕ до одного места!! как говорится походят по протестуют а потом захотят хавать и все закончится!!
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18.08.2020 19:50 Ответить
https://twitter.com/belamova
https://twitter.com/belamova
РБ головного мозга



https://twitter.com/belamova/status/1295684442271424512/photo/1

Понад сто білоруських спортсменів і тренерів підписалися під вимогою визнати вибори недійсними - Цензор.НЕТ 6268
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18.08.2020 20:01 Ответить
Короткое послание всем спортикам, которые соблазняются путинскими бабками и начинают работать против Украины
Заработанных вами денег хватит только на инвалидную коляску:https://twitter.com/i/status/1295769194483658753
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18.08.2020 22:02 Ответить
 
 