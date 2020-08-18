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Новости Революция в Беларуси
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В белорусской реке нашли тело 29-летнего директора военно-исторического музея Шишмакова, отказавшегося фальсифицировать выборы

Константин Шишмаков был членом избирательной комиссии и отказался подписать сфальсифицированный протокол. 15 августа он исчез, теперь его тело нашли в Немане.

Об обнаружении тела Шишмакова сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

"По информации, которая имеется у TUT.BY, смерть Константина не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид", - отмечает издание.

В белорусской реке нашли тело 29-летнего директора военно-исторического музея Шишмакова, отказавшегося фальсифицировать выборы 01

Константин Шишмаков был директором Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона. На выборах он отказался подписать итоговый протокол с неправдивыми результатами голосования.

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15 августа Шишмаков исчез. В этот день он вышел на работу после недельного перерыва. Вечером позвонил жене и сказал, что больше не хочет и не может работать в музее. С тех пор его никто не видел.

В Минске сегодня прошла акция в поддержку Шишмакова. На нее вышли сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея. Они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.

В белорусской реке нашли тело 29-летнего директора военно-исторического музея Шишмакова, отказавшегося фальсифицировать выборы 02В белорусской реке нашли тело 29-летнего директора военно-исторического музея Шишмакова, отказавшегося фальсифицировать выборы 03

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Автор: 

Беларусь (7937) смерть (9261)


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Топ комментарии
+55
Лукашенко - судьбу Чаушеску!
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18.08.2020 19:21 Ответить
+24
Точно! Зе вже трохи сивий!
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18.08.2020 19:36 Ответить
+22
Петля на шее у Лукавого затягивается всё сильнее !
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18.08.2020 19:23 Ответить
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совпадение?....
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18.08.2020 19:21 Ответить
помню у нас один "суицидник" два раза успел стрельнуть а одному даже пытались вменить что сам себе голову откроил и разбросал себя по лесу но был явно перебор.. а третий и вовсе случайно с 16 этажа зимой ночью в тапочках сиганул погулять и оп-па асфальт тут же его в свои объятия поймал...
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18.08.2020 20:02 Ответить
Бацька тоже сябры суицид должны поскорее устроить.Он же просил.
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18.08.2020 21:27 Ответить
не думаю
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19.08.2020 09:54 Ответить
Лукашенко - судьбу Чаушеску!
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18.08.2020 19:21 Ответить
Точно! Зе вже трохи сивий!
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18.08.2020 19:36 Ответить
Да и ***** седолысый и полный.
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18.08.2020 19:38 Ответить
І його туди, бо це все одне кодло.
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18.08.2020 19:39 Ответить
Рашистские твари, ну что нравится вам жизнь после 14го года и это только начало вашего конца ,впереди тотальная нищета ,голод и мордовские нароТные рЫспублики...
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18.08.2020 20:09 Ответить
Петля на шее у Лукавого затягивается всё сильнее !
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18.08.2020 19:23 Ответить
Знайомий почерк.
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18.08.2020 19:24 Ответить
Сакральная жертва?
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18.08.2020 19:29 Ответить
І світ це вибачить?
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18.08.2020 19:28 Ответить
Це покладаємо на білорусів.
Вибачати чи ні.
А в світу свої проблеми.
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18.08.2020 19:31 Ответить
Так він вибачає і не таке, бл..дь У вас в канаді про Крим ні х...я не чули? А про ДНРи, ЛНРи якось теж ніхераськи?... А тут згадали, що є бог на світі?!!
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18.08.2020 21:44 Ответить
Почитатели Луки, срочно отмазывайте усатого упыря.
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18.08.2020 19:28 Ответить
Так Тані з Джамалом нема зараз.
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18.08.2020 19:32 Ответить
Десь повзає шестилітерне чмо.
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18.08.2020 19:35 Ответить
Як з'явиться, то напишемо йому: Доброго ранку без Луки.
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18.08.2020 19:42 Ответить
https://24tv.ua/lukashenko-priviv-povnu-boyovu-gotovnist-armiyu-novini-svitu_n1398273 Лукашенко привів у повну бойову готовність армію на західних кордонах ,а начальник штаба у него Коля Лукашенко,всё это российская бутафория
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18.08.2020 19:29 Ответить
Скільки так людей зникло..
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18.08.2020 19:30 Ответить
Вопрос в другом. Сколько таких "самоубийц" еще найдут?
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18.08.2020 19:33 Ответить
из 92 анонсированных 1 нашелся.
не факт, правда, что 92 пропавших это полная информация, о ком то могут просто еще не знать.
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18.08.2020 19:36 Ответить
Найдутся не все скорее всего.
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18.08.2020 20:01 Ответить
не найдутся все скорее всего
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18.08.2020 22:04 Ответить
А у нас був Кравченко, який двічі стріляв собі в голову.🥺
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18.08.2020 19:30 Ответить
А Сашко Білий ?
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18.08.2020 19:35 Ответить
Білого застрелили аваківці.
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18.08.2020 19:37 Ответить
А комут зараз служить Аваков, який цим керував?
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18.08.2020 19:54 Ответить
А то хіба має значення ? Сашкові це пофік...
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18.08.2020 20:05 Ответить
А хто ж цього не знає ? Лише один нюанс - вони подали інфу буцімто Сашко зробив озброєний опір і їм довелося його убити, але одне АЛЕ - він був в наручниках за спиною і був убитий в наручниках
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18.08.2020 20:04 Ответить
Что мешало после этого снять с него наручники? Зачем было оставлять их на нем?
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18.08.2020 20:20 Ответить
Це вже шановна пані питання не до мене
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18.08.2020 20:29 Ответить
Потому что они долбо... ы...
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18.08.2020 21:33 Ответить
Звиздец какой...все под копирку,вспомните Рыбака...
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18.08.2020 19:33 Ответить
***** рашистские будут тявкать что это нацики Яроша прстарались, чтобы подставить скрепного Лукафюрера, а говноеды прокацапские ниучем не уиноуаты.
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18.08.2020 19:33 Ответить
В белорусской реке нашли тело 29-летнего директора военно-исторического музея Шишмакова, отказавшегося фальсифицировать выборы - Цензор.НЕТ 8361
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18.08.2020 19:34 Ответить
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18.08.2020 21:41 Ответить
В жопу или в глаз?
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18.08.2020 21:45 Ответить
каждому своя награда у луки
гбистам ордена с медальками
тем, кто не прогнулся - река неман.
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18.08.2020 19:34 Ответить
Луценко вспоминал встречу с верхушкой лукашенковского МВД. Ему показали в сторону болот и сказали: "Много, таких, как ты мы тут закопали"
Защищает Лукашенко сейчас и командир "эскадронов смерти". За ними за 26 лет тысячи смертей, пропавших без вести - они просто так не уйдут. Ждет Гаага. Они понимают только закон силы.
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18.08.2020 19:36 Ответить
а Европе в 2015 ослабила санкции Луке.
Дааа, в Центре Европы - Северная Корея.
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18.08.2020 23:12 Ответить
Цветы беркуту несите скорей
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18.08.2020 19:37 Ответить
Да. Отказался фальсифицировать и пошел утопился. А может. это опрычники лукашенки казнили не согласного?
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18.08.2020 19:39 Ответить
Сумніваєшся?
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18.08.2020 22:38 Ответить
ужас то какой... а потом бандиты у власти... отрицательный отбор...
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18.08.2020 19:41 Ответить
возможно, что лукавый таракан уже потерял контроль за силовиками, это может объяснять такое жестокое и садистское поведение силовиков по отношению к протестующим.
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18.08.2020 19:42 Ответить
Невзоров сказал шо он приказал пожестче зверствовать, шоб понимали, если проиграют, то будут сидеть.
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18.08.2020 19:52 Ответить
не прислушиваюсь к мнениям расеян, в том числе и к тем, которые играют роль опозиции.
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18.08.2020 20:09 Ответить
убежден, что все эти типа опозиционеры, будут вливать в уши то, что от них хотят слышать, но до определенного момента.
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18.08.2020 20:12 Ответить
Вы не видели как он себя вел на встрече с рабочими? Он четко дал понять, что это он отдал приказ...
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18.08.2020 21:54 Ответить
Какой наив! Более жестокое поведение силовиков по отношению к протестующим с бОльшим успехом можно объяснить не потерей контроля над ними, а его усилением, то есть более прямым управлением.

Вы что, не знаете, что люди в Беларуси исчезали и раньше, тогда, когда силовики были, как Вы пишете, были под контролем?
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18.08.2020 23:01 Ответить
Стандартная схема уголовно бандитской власти. Все как у нас было, лука и х.йло не придумывают ничего нового
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18.08.2020 19:46 Ответить
директор музея в 29 лет..., я бы тоже повесилась.
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18.08.2020 19:51 Ответить
КУрица -вперде, но пока ты тупо несешь яйца..
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18.08.2020 20:14 Ответить
люди , русские ЗВЕРИ !!! знакомая до БОЛИ история с Рыбаком (((((
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18.08.2020 19:54 Ответить
лукавый промахнулся. нужно было его в болотах топить. там бы не нашли.
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18.08.2020 19:55 Ответить
Знайомий почерк регіоналів часів Януковчиа і молодих регіоналів часів Разумнвкова і найрозумнішого президента всіх часів. Тільки ці почали із підпалів будинців і автомобілів своїх опонентів, а також катування патріотів у слідчих ізоляторах. А фактично, що в нас, що в Білорусі - це крило "русского мира".
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18.08.2020 19:55 Ответить
****** КГБшні виродки.
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18.08.2020 19:58 Ответить
Суїцид через втоплення - рідчайший випадок в кримінальній справі. Один такий випадок пригадую - Михайло Шолохов описав в романі "Тихий Дон".
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18.08.2020 20:02 Ответить
Лука наработал себе такую карму,что в следующей жизни он будет ***********.
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18.08.2020 20:03 Ответить
Соболезную ! Очень жаль хорошего парня! Земля тебе пухом, Костик ! А убийц надо найти ....первый на виду ,а исполнители за спиной.
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18.08.2020 20:04 Ответить
Друзья, чем дальше от касапа - тем больше ты человек, от этого и отталкивайтесь.. тяжело, иногда даже ругаешься на свой выбор - НО ты остаешься человеком..
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18.08.2020 20:14 Ответить
писец и зачем
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18.08.2020 20:48 Ответить
Сьогодні чи завтра в Мінську буде *****. Борт феесбешників вже приземлився, для підготовки "візиту".
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
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18.08.2020 21:02 Ответить
Зачем он отказался...был бы жив...
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18.08.2020 21:28 Ответить
Рабу этого не понять.
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18.08.2020 23:11 Ответить
Суицид... Как в анекдоте. Штирлиц зашёл к Мюллеру и нашёл его лежащим в луже крови. "Отравился", предположил Штирлиц, задумчиво поглаживая рукоятку топора, что торчал из спины начальника.
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18.08.2020 21:32 Ответить
У білоруській річці знайшли тіло 29-річного директора військово-історичного музею Шишмакова, який відмовився фальсифікувати вибори - Цензор.НЕТ 2330
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18.08.2020 21:32 Ответить
Российский почерк или российская практика.
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18.08.2020 22:56 Ответить
75 пропавших без вести людей в Беларуси! Лукашенко тянет на Гаагу!
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18.08.2020 23:10 Ответить
Шо ви як діти малі?
Бацька взагалі не в курсі, що там роблять номінально "його" силовіки, а по факту керовані з москви.
Так само і у нас
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19.08.2020 07:05 Ответить
О! Так нужно проверить всех суицидников и умерших, как по естественным причинам, так и в силу болезней и трагических обстоятельств, выяснить за кого они голосовали и сделать соответствующие выводы. В графе "причина смерти" писать не пневмония , а "голосовал против Лукашенко"..
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19.08.2020 08:01 Ответить
луку в автозак и на висилицу , вот как то так))))
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19.08.2020 12:10 Ответить
 
 