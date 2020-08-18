В белорусской реке нашли тело 29-летнего директора военно-исторического музея Шишмакова, отказавшегося фальсифицировать выборы
Константин Шишмаков был членом избирательной комиссии и отказался подписать сфальсифицированный протокол. 15 августа он исчез, теперь его тело нашли в Немане.
Об обнаружении тела Шишмакова сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.
"По информации, которая имеется у TUT.BY, смерть Константина не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид", - отмечает издание.
Константин Шишмаков был директором Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона. На выборах он отказался подписать итоговый протокол с неправдивыми результатами голосования.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов. ФОТО
15 августа Шишмаков исчез. В этот день он вышел на работу после недельного перерыва. Вечером позвонил жене и сказал, что больше не хочет и не может работать в музее. С тех пор его никто не видел.
В Минске сегодня прошла акция в поддержку Шишмакова. На нее вышли сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея. Они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.
Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибачати чи ні.
А в світу свої проблеми.
не факт, правда, что 92 пропавших это полная информация, о ком то могут просто еще не знать.
гбистам ордена с медальками
тем, кто не прогнулся - река неман.
Защищает Лукашенко сейчас и командир "эскадронов смерти". За ними за 26 лет тысячи смертей, пропавших без вести - они просто так не уйдут. Ждет Гаага. Они понимают только закон силы.
Дааа, в Центре Европы - Северная Корея.
Вы что, не знаете, что люди в Беларуси исчезали и раньше, тогда, когда силовики были, как Вы пишете, были под контролем?
Поідоммив телеграм-канал NЕХРА
Бацька взагалі не в курсі, що там роблять номінально "його" силовіки, а по факту керовані з москви.
Так само і у нас