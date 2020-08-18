В белорусской реке нашли тело 29-летнего директора военно-исторического музея Шишмакова, отказавшегося фальсифицировать выборы

Константин Шишмаков был членом избирательной комиссии и отказался подписать сфальсифицированный протокол. 15 августа он исчез, теперь его тело нашли в Немане.

Об обнаружении тела Шишмакова сообщил поисково-спасательный отряд "Ангел", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

"По информации, которая имеется у TUT.BY, смерть Константина не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид", - отмечает издание.

Константин Шишмаков был директором Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона. На выборах он отказался подписать итоговый протокол с неправдивыми результатами голосования.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Гомеле начато уголовное производство из-за замены флагов. ФОТО

15 августа Шишмаков исчез. В этот день он вышел на работу после недельного перерыва. Вечером позвонил жене и сказал, что больше не хочет и не может работать в музее. С тех пор его никто не видел.

В Минске сегодня прошла акция в поддержку Шишмакова. На нее вышли сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея. Они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко наградил силовиков медалями "За безупречную службу"