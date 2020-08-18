В Сирии подорвали колонну с российскими военными - уничтожен старший военный советник, генерал-майор Вячеслав Гладких
В Сирии ликвидирован российский генерал-майор.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении Минобороны.
Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военнослужащих под городом Дейр-эз-Зор.
Бомба сработала на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.
"В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - говорится в сообщении.
Также издание утверждает, что погибший — генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае. На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий.
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У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що при підриві ще троє російських військовослужбовців отримали поранення.
За інформацією російського Telegram-каналу Mash, інцидент стався при поверненні російської автоколони в 15 км від міста Дейр ез-Зор.
Загиблим був генерал-майор РФ В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії. У Сирії він перебував у статусі "військового радника".
Разом з ним загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.
Відзначимо, що місяць тому в Сирії на фугасі підірвався бронеавтомобіль з російськими солдатами, були поранені троє військовослужбовців.
чем больше подохнет кацапоского рогатого скота, тем быстрей наступит мир.
Да и хрен-то с ним или с другим.
Положили его в гроб,
И хрен ему в грязный рот
Закопали на помойке его гроб,
Ну и два хрена ему в вонючий рот.
край дороги -
видно руки, видно ноги,
видно роги.
Поховали москаля
як собаку -
видно руки, видно ноги,
видно "вухо"...
еще на одну кацапскую мразь меньше ))))
что ж тебе кацапскому ублюдку дома не сиделось?нефиг шастать)))
земля тебе козлорылый железобетоном!!!!
там где кацапская мразь, там везде смерть и грязь.