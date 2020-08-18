В Сирии подорвали колонну с российскими военными - уничтожен старший военный советник, генерал-майор Вячеслав Гладких

В Сирии ликвидирован российский генерал-майор.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении Минобороны.

Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военнослужащих под городом Дейр-эз-Зор.



Бомба сработала на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.



"В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - говорится в сообщении.

Также издание утверждает, что погибший — генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае. На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий.



