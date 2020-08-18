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Новости Война в Сирии
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В Сирии подорвали колонну с российскими военными - уничтожен старший военный советник, генерал-майор Вячеслав Гладких

В Сирии ликвидирован российский генерал-майор.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК, об этом говорится в сообщении Минобороны.

Это произошло при подрыве самодельного взрывного устройства рядом с колонной российских военнослужащих под городом Дейр-эз-Зор.

Бомба сработала на обочине дороги, когда российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр эз-Зора.

"В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - говорится в сообщении.

Также издание утверждает, что погибший — генерал-майор Вячеслав Гладких, который занимал должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае. На сайте Кремля в 2016 году имя Вячеслава Гладких появилось в указе президента о присвоении воинских званий.

В Сирии подорвали колонну с российскими военными - уничтожен старший военный советник, генерал-майор Вячеслав Гладких 01

Автор: 

армия РФ (19926) Сирия (3154)


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Топ комментарии
+135
Ну хоть что то сегодня порадовало...
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18.08.2020 19:35 Ответить
+104
В Сирии подорвали колону с российскими военными - уничтожен генерал - Цензор.НЕТ 7502
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18.08.2020 19:36 Ответить
+86
российская автоколонна возвращалась после проведения гуманитарной акции
Шо за акция такая?
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18.08.2020 19:36 Ответить
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Страница 2 из 2
Повезло генералу.
На концерте Кобзона в партере будет сидеть.
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18.08.2020 20:19 Ответить
Бабы ещё таких гунералов настрогают.
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18.08.2020 20:20 Ответить
Ватник, если что то разумеешь в жизни, то новорожденному надо ,вероятно,как минимум 40 лет рости и развиваться до Хенерала...,это не кролик ,как ты...
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18.08.2020 20:44 Ответить
это Жуков сказал. и да, Жуков ватник, согласен
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19.08.2020 20:41 Ответить
Генерал перед смертю потів?
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18.08.2020 20:21 Ответить
Ні, але порозкинув мозком і показав свій глибокий внутрішній світ.
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18.08.2020 20:24 Ответить
мёртвые не потеють, токо портянки...
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18.08.2020 20:39 Ответить
Ну как-то странно-избирательно это устройство подорвалось в колонне.
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18.08.2020 20:36 Ответить
Похоже, там кроме генерала ещё с десяток карателей полетели к кобзону..
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19.08.2020 13:06 Ответить
Пока молчат на эту тему. Но не верю я в такие совпадения по времени и ключевым местам.
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19.08.2020 13:12 Ответить
Ну а как же генерал и без єскорта?!)))
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19.08.2020 19:40 Ответить
Хочь одна приємна новина
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18.08.2020 20:37 Ответить
Красавцы. Дай Бог не последний. Хоть где то уничтожают русофашистских окупантов.
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18.08.2020 20:38 Ответить
Знаємо ми їх гуманітарку.Дайбоже,не останній!
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18.08.2020 20:38 Ответить
Дык их же там нет ! Путлер ещё 2 года назад объявил о выоде российских войск.
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18.08.2020 20:40 Ответить
Там база была задолго до начала операции в Сирии
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18.08.2020 20:44 Ответить
База матеріального забезпечення, де старшим був прапор.
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18.08.2020 20:47 Ответить
Только военно-морская, а не в пустыне..)
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19.08.2020 13:07 Ответить
Соболезнования родным человека((
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18.08.2020 20:43 Ответить
Так люди не пострадали, кому соболезновать?
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18.08.2020 20:44 Ответить
У этого человека есть родные. Вот им и соболезнования.
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18.08.2020 20:47 Ответить
Вони вже пішли пропивати гробові і валяються на подвір'ї.
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18.08.2020 20:49 Ответить
Там не соболезновать,а порадоваться за людей надо .Ипотеку закрыли.
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19.08.2020 09:24 Ответить
За что соболезновать? За то что пошел убивать людей в другую страну??? Да его родных тоже черти в аду должны на сковородке жарить.
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18.08.2020 20:50 Ответить
Так чей же Крым матрешка ?
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18.08.2020 20:53 Ответить
Асад в Миротворці, значить злочинець.
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18.08.2020 20:54 Ответить
А ми на сірійському сайті? У вас каша в голові, Асад законна влада, так цар теж був законною владу, а організатор переворота у вас в пошані посеред Москви лежить.
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18.08.2020 20:58 Ответить
У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено генерала - Цензор.НЕТ 9600У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено генерала - Цензор.НЕТ 5286
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18.08.2020 21:03 Ответить
Чтоб ты сдохла, мразь фашистская! Значит, сирийские дети - это для тебя террористы?
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18.08.2020 21:29 Ответить
Это не человек, а кацапофашист. И его родные, если не отказались от него, тоже нелюди.
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18.08.2020 21:28 Ответить
А у Сирийсских , Украинсских , Грузинсских детей -- РОДНЫХ НЕ БЫЛО ??
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19.08.2020 10:05 Ответить
Соболезнования родным тех, кого убили эти российские нелюди в Сирии, Украине, Грузии и других странах не хочешь выразить?
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19.08.2020 12:32 Ответить
то не людина, то кацап
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19.08.2020 17:17 Ответить
Бед вам всяческих и несчастий ,ватные длббы и моральные уроды...
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18.08.2020 20:46 Ответить
Окупанты вы одним словом
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18.08.2020 20:48 Ответить
А сколько это т " человек " убил детей на донбассе или в Сирии ??
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18.08.2020 20:53 Ответить
Вы говорите о смерти российского генерала как о чем-то плохом. Это моветон.
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18.08.2020 20:56 Ответить
Пусть у вас будет побольше поводов для таких соболезнований.
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18.08.2020 21:02 Ответить
У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено старшого військового радника, генерал-майора В'ячеслава Гладких - Цензор.НЕТ 7033
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19.08.2020 10:06 Ответить
какого человека?! Какое к человеку могут иметь отношение русские выродки?
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19.08.2020 12:51 Ответить
Земля ему стекловатой типа тебя.
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19.08.2020 19:50 Ответить
Здохни, ватко!
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20.08.2020 03:20 Ответить
Гори в Аду выродок кацапский.
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18.08.2020 20:45 Ответить
Спасибо сирийскому народу за подарки к Дню Незалежности!
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18.08.2020 20:45 Ответить
У Сирії підірвали автоколону з російськими військовими, загинув генерал

У Міноборони РФ підтвердили інформацію про загибель, а також уточнили, що при підриві ще троє російських військовослужбовців отримали поранення.

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, інцидент стався при поверненні російської автоколони в 15 км від міста Дейр ез-Зор.

Загиблим був генерал-майор РФ В'ячеслав Гладких, який обіймав посаду заступника командувача 36 загальновійськової армії. У Сирії він перебував у статусі "військового радника".

Разом з ним загинули командувач національної оборони Дейр-ез-Зора Аль-Меядін Мухаммад Тайсар Аз-Захір і четверо його підлеглих.

Відзначимо, що місяць тому в Сирії на фугасі підірвався бронеавтомобіль з російськими солдатами, були поранені троє військовослужбовців.
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18.08.2020 20:46 Ответить
Телеканал Al Arabiya сообщил, что Турция, Катар и Правительство Ливии подписали соглашение о создании турецкой базы ВМФ в ливийском городе Мисурата.Согласно договору, в Мисурате создается 3-сторонний военный координационный центр.«Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах» - отмечает телеканал.Подчеркивается, что целью соглашения является повышение боеспособности поравительственных войск.Ранее министр обороны Турции ****** Акар и зам премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль Аттыйя провели в Триполи встречу с главой правительства Фаизом Сарраджем.В Ливии отметили, что она выступает за политический диалог, который является единственным решением ливийского кризиса, и необходимо поддерживать этот курс, способствующий укреплению стабильности в стране. . !!..
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18.08.2020 20:47 Ответить
понимаешь , на свете есть два типа кацапов мой друг : те, кто шарится по миру в поиске смерти и те, кто копает им могилы...
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18.08.2020 20:54 Ответить
Неплохая новость. Есть надежда, что под шумок кацапские мутанты не влезут еще и туда. Место стратегически очень привлекательно.
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19.08.2020 13:17 Ответить
Аллах Акбар !
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18.08.2020 21:06 Ответить
Воистину Акбар !
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19.08.2020 17:27 Ответить
в пеклі для мацкалів має бути найпекельнійший куток!
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18.08.2020 21:06 Ответить
ну а героя раисии хоть присвоили, он же на чужбине за матушка кости ломал. Кстати, это вот любовь к асвабодителям от сирииского народа.
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18.08.2020 21:07 Ответить
Пошел по нужде и обосрался. Не надо срать на обочине, кацапчег.
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18.08.2020 21:12 Ответить
Видно, не читал мемуары о 2-й мировой - товарищ Сталин испражнялся только в центре дороги, боясь мин в кустах.
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19.08.2020 15:18 Ответить
У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено генерала - Цензор.НЕТ 5167Так, еще один.
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18.08.2020 21:13 Ответить
Туда ублюдкам и нелюдям и дорога! В ад к своему шефу сатане.
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18.08.2020 21:22 Ответить
чем больше будет утилизировано москально-свинячих мразей-тем чище и безопаснее будет планета Земля
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18.08.2020 21:28 Ответить
Еще один путинский ******* "сгорел на работе"! Путинские *******ы! Все в Сирию, Ливию и Лугандон! Вам оказана высокая честь- сгнить за путлера!
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18.08.2020 21:31 Ответить
Земля стала хоть немного чище.
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18.08.2020 21:32 Ответить
Так есть же и хорошие новости.
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18.08.2020 22:07 Ответить
Прекрасная новость. Несколько смягчает шок о тм,что ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/
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18.08.2020 22:07 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/18/7263339/ ОП узнал о планах украинских спецслужб схватить вагнеровцев и операция сорвалась
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18.08.2020 22:08 Ответить
во многих странах сейчас могло не быть войны, если бы к ним не приехали козлячие выродки.
чем больше подохнет кацапоского рогатого скота, тем быстрей наступит мир.
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18.08.2020 22:12 Ответить
Ближний Восток с тобой согласен.
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18.08.2020 22:37 Ответить
А в новинах РФ на кожному каналі телебачення і радіо звучить ця новина,чи вони в рот води набрали?
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18.08.2020 22:40 Ответить
антиресно , а дарагая узнаеть иль нет, каков был канец у дарагова хенерала?
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18.08.2020 23:01 Ответить
Так його ж одірвало
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19.08.2020 00:11 Ответить
Нарешті гарна новина.Надобраніч
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19.08.2020 00:10 Ответить
У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено генерала - Цензор.НЕТ 2169
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19.08.2020 00:12 Ответить
побольше бы кацапов становилось удобрением сирийской земли... хороший урожай сирийцы будут собирать...
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19.08.2020 08:06 Ответить
не. Падаль вернут домой. Удобрять будет тамошний скотомогильник, где-нибудь в Шишкостане...
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19.08.2020 12:53 Ответить
Надеюсь, подыхал долго и мучительно. Желаю искреннего раскаяния выжившим. Чтоб и прочим джыгитам удачи заказали чужую земелюшку кошмарить! Ихтамнеты, покайтесь Богу, пока живы, зачем вам в аду гореть?
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19.08.2020 08:15 Ответить
Це гарна новина і не тому, що вбили людину, а тому, що це людиноподібне точно вже не приїде робити "мир" в Україну.
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19.08.2020 08:38 Ответить
На гуманитарные акции сирийцы ответили самодеятельностью и фейерверками.
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19.08.2020 09:22 Ответить
Что может быть лучше новости об очередном развоплощении москаля?
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19.08.2020 09:33 Ответить
то добра новина
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19.08.2020 09:40 Ответить
Цікаво, хто саме прибрав цього генерала? Кацапи ********** своїх знищувати.
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19.08.2020 10:30 Ответить
Сдох кацап Вячеслав или московит Максим?
Да и хрен-то с ним или с другим.
Положили его в гроб,
И хрен ему в грязный рот
Закопали на помойке его гроб,
Ну и два хрена ему в вонючий рот.
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19.08.2020 11:02 Ответить
Поховали москаля
край дороги -
видно руки, видно ноги,
видно роги.
Поховали москаля
як собаку -
видно руки, видно ноги,
видно "вухо"...
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20.08.2020 03:23 Ответить
Нерусский Кремль воюет то с украинцами в Украине,то с одэрами(азэры,) в Карабахе и Сирии("9" легион- остались там одэры, не туркоманы),опять то с украинцами,то с одэрами. Скоро чукчей и бурятов у них не останется.
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19.08.2020 11:17 Ответить
как то даже на душе светлее стало))))
еще на одну кацапскую мразь меньше ))))
что ж тебе кацапскому ублюдку дома не сиделось?нефиг шастать)))

земля тебе козлорылый железобетоном!!!!
там где кацапская мразь, там везде смерть и грязь.
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19.08.2020 11:52 Ответить
У Сирії підірвали колону з російськими військовими - знищено старшого військового радника, генерал-майора В'ячеслава Гладких - Цензор.НЕТ 7125
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19.08.2020 12:01 Ответить
Земля ему стекловатой.
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19.08.2020 13:21 Ответить
Отличная новость !! чем больше россиян сдохнет там , тем легче нашим будет здесь!! Слава Украине!!
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19.08.2020 14:15 Ответить
Гарний був саморобний пристрій.
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19.08.2020 15:39 Ответить
БРАВО
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19.08.2020 16:40 Ответить
Не, оно, канешна, мелочь...Но всё равно - ПРИЯТНО.
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19.08.2020 17:30 Ответить
Цензор, що за муйня? Риторика викладення така, що нижче тільки співчуття не вистачає...
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19.08.2020 18:17 Ответить
советник свое отсоветовал...
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19.08.2020 18:28 Ответить
тоже мну новость, там весёлая вдова уже который день гуляет. свой первый миллион празднует)
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19.08.2020 19:22 Ответить
да читаю коменты и мне кажытся или украинский народ полностю тупой или их штото в беремености не та было . я сам с германии как предпринимател замечяю што украинсий народ как новых рабов для европы готовят . очень дешовая раб. сила .до етого поляки румыны а тепрь вы .под цыганями.и вы и вашы дети будут робами европы. вы можете писать што хотите но правда за мной.А мёртвого человека хаить ето может только собака .вашы солдаты мрут в ираке не за што.но ета работа ,так же как в польской фабрике украинцы на выжывания работают.поклон таким людям. А тут писатели которые сами ничего не добилис ,не счастливы .А тянут на человека который на работе погиб .честь рабам.чим с украины
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21.08.2020 02:40 Ответить
а тута кроме "мне нравится " можо штото другое ставить .
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21.08.2020 02:46 Ответить
хотел бы вашей стране такого же прогресса как у латвии.литвы и истонии .Молодого населения 19%и ето дети тех кто в европе на панеле ребёнка настругал ,а астальные старые гнелые овцы
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21.08.2020 02:51 Ответить
забыл сказать .слава не удачникам
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21.08.2020 02:53 Ответить
А тебе - одно пожелание - пошел на х@й, путиноид, вместе со своей вонючей ордой и ее правителем (который, кстати, скоро подохнет)!
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24.08.2020 13:12 Ответить
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