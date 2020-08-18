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Новости Революция в Беларуси
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Мы не наращиваем военные силы возле границ с Беларусью, - генсек НАТО Столтенберг

Мы не наращиваем военные силы возле границ с Беларусью, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 августа заявил, что Альянс не наращивает свои силы на границах с Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал вTwitter.

При этом после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой он отметил, что в НАТО готовы к защите своих союзников.

"Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не представляет угрозы и не наращивает военные силы в регионе. Мы по-прежнему бдительны и готовы защищать всех союзников", – подчеркнул Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения армии на западных рубежах приведены в полную боевую готовность, - Лукашенко

Автор: 

Беларусь (7937) НАТО (10180) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+11
А зря, надо наращивать
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18.08.2020 20:36 Ответить
+10
А вам и не нужно. ***** нужен только повод вас обвинить. До призыва к ***** ввести войска обеими сторонами в Беларуси осталось совсем немного. Пару провокаций с театральными "бандеровцам" и "агентами" НАТО вполне хватит.
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18.08.2020 20:34 Ответить
+8
Ну вот, чего сразу оправдываться?! Наращивайте себе на здоровье. Мы не против!)
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18.08.2020 20:39 Ответить
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А вам и не нужно. ***** нужен только повод вас обвинить. До призыва к ***** ввести войска обеими сторонами в Беларуси осталось совсем немного. Пару провокаций с театральными "бандеровцам" и "агентами" НАТО вполне хватит.
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18.08.2020 20:34 Ответить
а главное - беларусов науськать и пиндосами напугать до полусмерти. так теперь лука с трех сторон защиту выставлять будет
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18.08.2020 21:38 Ответить
А зря, надо наращивать
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18.08.2020 20:36 Ответить
Ну вот, чего сразу оправдываться?! Наращивайте себе на здоровье. Мы не против!)
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18.08.2020 20:39 Ответить
Ой чую брєшете !!

Мы не наращиваем военные силы возле границ с Беларусью, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 1056 ..
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18.08.2020 20:40 Ответить
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18.08.2020 20:40 Ответить
а зачем оправдыватся перед клоуном? уже вотрой раз первый когда нато также оправдывалось-мол мы не причастны к конфликту когда обвинил Лука Литву польшу нас и нато
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18.08.2020 20:40 Ответить
Мы не наращиваем военные силы возле границ с Беларусью, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 8913
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18.08.2020 20:44 Ответить
Так не на НАТО был направлен, что спич Луки, что спич Маньки Захаровой - это было сугубо "на внутреннее потребление" , что мол страна вапаснасте, а вы тут бузите, когда негры НАТО спят и видят, как захватывают ваши Муходрыщенски.
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18.08.2020 20:45 Ответить
забыл про Пороха гадость написать.
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18.08.2020 20:59 Ответить
Якщо людина хвора - вона вилікується, а якщо вона соєвий ідіот, то це невиліковне.
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18.08.2020 21:05 Ответить
Это подстрекатель. Ща побежит ябедничать.
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18.08.2020 21:06 Ответить
Какая смелая земразь. Что же вас зеублюдков, не видно в теме, где обсуждается слив бубочкой и дЕрьмаком операции нашей разведки по задержанию "вагнеровцев"?
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18.08.2020 22:01 Ответить
гадость, гадость, гадость. Доволен?
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18.08.2020 21:05 Ответить
Телеканал Al Arabiya сообщил, что Турция, Катар и Правительство Ливии подписали соглашение о создании турецкой базы ВМФ в ливийском городе Мисурата.Согласно договору, в Мисурате создается 3-сторонний военный координационный центр.«Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах» - отмечает телеканал.Подчеркивается, что целью соглашения является повышение боеспособности поравительственных войск.Ранее министр обороны Турции ****** Акар и зам премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль Аттыйя провели в Триполи встречу с главой правительства Фаизом Сарраджем.В Ливии отметили, что она выступает за политический диалог, который является единственным решением ливийского кризиса, и необходимо поддерживать этот курс, способствующий укреплению стабильности в стране.
..
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18.08.2020 20:45 Ответить
а нахера им наращивать у них ракеты не из мультов и рапторы невидимые
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18.08.2020 20:46 Ответить
фига себе. 12 тыс солдат из германии в польшу перебросили. или трамп со своими тараканами это не нато?
для чего генсек в нато нужен? он для польши или чехии указ, а для франции англии или сша просто придурок который всё комментирует.
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18.08.2020 20:48 Ответить
всего лишь тысячу и не перебросили, а только планируют
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18.08.2020 20:56 Ответить
не звезди! плюнь в того кто тебе это сказал. https://www.sueddeutsche.de/politik/us-soldaten-kommentar-1.4983423 Ein Konzept, kein Plan
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18.08.2020 21:11 Ответить
примите таблеточку и успокойтесь иначе выдам шоколаду
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18.08.2020 21:14 Ответить
Вчера говорилось о тысяче. Вот вы, мордва ,не можете без брэхни.
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18.08.2020 21:02 Ответить
сам ты мордва! ты статью читал? или кроме мордвинского не разумешь?
ссылку дай несли просто дебил! который не в теме
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18.08.2020 21:16 Ответить
настоятельно прошу успокоиться и перечитать статью - там на писано что из Германии планируют вывести 12 тысяч - причем "добрая половина" поедет домой
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18.08.2020 21:19 Ответить
Само перечитай цензор за вчера! Рыться мне ещё для кацапофф.
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18.08.2020 21:24 Ответить
ленивый кацап. да ещё просто дурак. в качестве якобы пруфа толкает то что написала пресса далёкая от первоисточника.
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18.08.2020 21:31 Ответить
https://notiziarioestero.com/2020/08/15/gli-stati-uniti-spostano-i-militari-in-polonia/
На читай, если читать умеешь.
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18.08.2020 21:37 Ответить
США уменьшили количество военных в Германии на 12 000. Ты само из такой же *германии*, как и хкйло из неё же.
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18.08.2020 21:40 Ответить
А зря , очень даже нужно было бы нарастить !!!
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18.08.2020 20:49 Ответить
Что деньги на наращивание кончились?
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18.08.2020 20:49 Ответить
*наращивание* - это количество или качество?
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18.08.2020 21:08 Ответить
это килограмм на квадратный метр
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18.08.2020 21:26 Ответить
А значит количество. Но у них имеется и качество.
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19.08.2020 10:23 Ответить
А зі сходу Йухло введе війська для "відновлення конституційного ладу і повалення з'їхавшего з глузду диктатора який суне війська на захід. Самого таргана тихенько пристрелять (або "сам" застрелиться) і під оплески щасливої вати посадять там до влади вже повністю підконтрольну маріонетку яка проведе об'єднання Білорусі і рашки в одну державу. Ну і з Йухла, як великого миротворця знімуть частину санкцій.
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18.08.2020 20:51 Ответить
Беларусь головного мозга, [18.08.20 17:55]
[ Фото ]
Реальные факты изнасилований девушек в Окрестина и других СИЗО в период с 9 по 13 августа подтверждены. Есть надежные и проверенные свидетельства девушек (в возрасте от 16 лет) и женщин, а также работающих с ними психологов и профильных врачей, хирургов и гинекологов. Изнасилования осуществлялись представителями силовых структур и сотрудниками этих «концлагерей». У одной из изнасилованных зафиксирован разрыв шейки матки.
Пока далеко не все пострадавшие готовы рассказывать о них публично. Сейчас с ними работают врачи и психологи - для снятия паники, бессилия и чувств вины.
Кажется, нам еще только предстоит узнать всю правду о масштабах насилия и беззакония, развернувшихся в Беларуси в эти дни. И нам сейчас очень важно сохранить свидетельства для наказания виновных. Представьте, что ваших жен или дочерей насилуют те, кто должен их защищать. И сможете ли вы дальше жить в такой стране?
Для того, чтобы законность вернулась как можно скорее, мы обязаны наращивать забастовки и протесты, другого пути просто нет.
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18.08.2020 22:34 Ответить
19 августа 1939 года в кремле прошел закрытый пленум цк вкп(Б)..НА ПЛЕНУМЕ ВЫСТУПИЛИ ВСЕГО 2 ЧЕЛОВАЕКА ..Сралин и Ворошилов...
Захватить весь МИР задача чЛенинской Мировой революции МАРКСА Энгельса...
захватили БАРАНы мирового ПРОЛЕТАЙрята?
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18.08.2020 20:53 Ответить
Ми не нарощуємо військові сили біля кордонів із Білоруссю, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 3383 быдлоооооооооооооо
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18.08.2020 21:00 Ответить
тактики вы херовые , зря, удар по Украине будет произведен возле Бердянска ... Мелитополь и ключевое слово Крым ,, все таки вероятно вода...
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18.08.2020 21:04 Ответить
У рюсскага Мира ключевое слово СТЕПАН БАНДЕРА напал на СССР в 1939 году вместе с маршалом ФИНЛЯНДИИ Маннергеймом
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18.08.2020 21:10 Ответить
"Мы не наращиваем военные силы возле границ с Беларусью, - генсек НАТО Столтенберг" - Да, я знаю что вы - безынициативные плуги.
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18.08.2020 21:20 Ответить
Когда то отец Сенатор,сказал гениальную ВЕЩЬ...
советское дерьмо НАТО не нужно даже за 2 копейки Брежнева...
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18.08.2020 21:26 Ответить
Почему все эти маразматиаи Путин, Лука, Ким Чен Ын начинают пугать своих хлолопов войной, кому вы нахер нужны?
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18.08.2020 21:46 Ответить
хорошая новость. читать так, мы можем и нарастить, причём быстро
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18.08.2020 22:13 Ответить
NEXTA Live, [18.08.20 20:26]
[ Альбом ]
⚡️Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолёт спецсвязи, предназначенный для полёта по кругу вокруг определённых точек во время выездных визитов первых лиц РФ.
Скриншоты: Radarbox, Flightradar.
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18.08.2020 22:30 Ответить
И очень зря. Роися и ее союзники должны быть постоянно под прицелом лицом к стене.
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18.08.2020 22:49 Ответить
Агрофюрер заявлял о темнокожих, желторотых, белобрысых НАТОвцах у ворот Ми не нарощуємо військові сили біля кордонів із Білоруссю, - генсек НАТО Столтенберг - Цензор.НЕТ 3208
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18.08.2020 23:07 Ответить
 
 