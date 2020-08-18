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Мы не наращиваем военные силы возле границ с Беларусью, - генсек НАТО Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 августа заявил, что Альянс не наращивает свои силы на границах с Беларусью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал вTwitter.
При этом после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой он отметил, что в НАТО готовы к защите своих союзников.
"Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не представляет угрозы и не наращивает военные силы в регионе. Мы по-прежнему бдительны и готовы защищать всех союзников", – подчеркнул Столтенберг.
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для чего генсек в нато нужен? он для польши или чехии указ, а для франции англии или сша просто придурок который всё комментирует.
ссылку дай несли просто дебил! который не в теме
На читай, если читать умеешь.
[ Фото ]
Реальные факты изнасилований девушек в Окрестина и других СИЗО в период с 9 по 13 августа подтверждены. Есть надежные и проверенные свидетельства девушек (в возрасте от 16 лет) и женщин, а также работающих с ними психологов и профильных врачей, хирургов и гинекологов. Изнасилования осуществлялись представителями силовых структур и сотрудниками этих «концлагерей». У одной из изнасилованных зафиксирован разрыв шейки матки.
Пока далеко не все пострадавшие готовы рассказывать о них публично. Сейчас с ними работают врачи и психологи - для снятия паники, бессилия и чувств вины.
Кажется, нам еще только предстоит узнать всю правду о масштабах насилия и беззакония, развернувшихся в Беларуси в эти дни. И нам сейчас очень важно сохранить свидетельства для наказания виновных. Представьте, что ваших жен или дочерей насилуют те, кто должен их защищать. И сможете ли вы дальше жить в такой стране?
Для того, чтобы законность вернулась как можно скорее, мы обязаны наращивать забастовки и протесты, другого пути просто нет.
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Скриншоты: Radarbox, Flightradar.