Мы не наращиваем военные силы возле границ с Беларусью, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 18 августа заявил, что Альянс не наращивает свои силы на границах с Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал вTwitter.



При этом после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой он отметил, что в НАТО готовы к защите своих союзников.



"Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам. НАТО не представляет угрозы и не наращивает военные силы в регионе. Мы по-прежнему бдительны и готовы защищать всех союзников", – подчеркнул Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подразделения армии на западных рубежах приведены в полную боевую готовность, - Лукашенко