ЦИК просит силовиков и военных сообщить о возможности организации местных выборов возле линии соприкосновения на Донбассе
Центральная избирательная комиссия обратилась к компетентным органам с запросом о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, соответствующее решение принято на очередном заседании.
"Учитывая необходимость обеспечения возможности для граждан Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует необходимость в уточнении у компетентных органов информации относительно ситуации с безопасностью на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", - говорится в сообщении.
Так, Центризбирком обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Нацполицию, к командующему Объединенных сил относительно предоставления не позднее 28 августа актуальной информации об угрозах надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями, границы и перечень которых утвержден соответствующим указом президента Украины от 7 февраля 2019 года.
Одновременно ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую облгосадминистрации - областные военно-гражданские администрации относительно предоставления не позднее 28 августа актуальных выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на избирательных участках, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня № 117, по установленной Комиссией форме. А также - о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины выборов депутатов районных советов Донецкой и Луганской областей 25 октября.
Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.
В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
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ЧИ ПРИП*ЗДЯНІ ? НА ТИХ ТЕРИТОРІЯХ ВИБОРИ ЩЕ Н ЕМОЖНА ПРОВОДИТИ РОКІВ 12 БО ГОЛОСУВАТИ БУДУТЬ ЯКУТИ ЗА ПУКІНА