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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК просит силовиков и военных сообщить о возможности организации местных выборов возле линии соприкосновения на Донбассе

ЦИК просит силовиков и военных сообщить о возможности организации местных выборов возле линии соприкосновения на Донбассе

Центральная избирательная комиссия обратилась к компетентным органам с запросом о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК, соответствующее решение принято на очередном заседании.

"Учитывая необходимость обеспечения возможности для граждан Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует необходимость в уточнении у компетентных органов информации относительно ситуации с безопасностью на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", - говорится в сообщении.

Так, Центризбирком обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Нацполицию, к командующему Объединенных сил относительно предоставления не позднее 28 августа актуальной информации об угрозах надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями, границы и перечень которых утвержден соответствующим указом президента Украины от 7 февраля 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продавливает одновременное проведение в 2021-м выборов в ОРДЛО и на подконтрольных территориях, где ЦИК накануне отказался назначать, - политолог Попов

Одновременно ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую облгосадминистрации - областные военно-гражданские администрации относительно предоставления не позднее 28 августа актуальных выводов о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на избирательных участках, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня № 117, по установленной Комиссией форме. А также - о возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины выборов депутатов районных советов Донецкой и Луганской областей 25 октября.

Напомним, 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября, первые выборы депутатов в сельских, поселковых, городских советов территориальных общин, а также сельских, поселковых и городских голов.

В тот же день Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Также читайте: Местные выборы в некоторых громадах Донецкой и Луганской областях, где ранее говорилось о невозможности голосования, могут состояться, - ЦИК

Автор: 

местные выборы (2752) Нацполиция (16610) СБУ (20138) СНБО (4448) ЦИК (3644) Донбасс (26958) Объединенные силы (607)


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Топ комментарии
+8
Что это за военное понятие "Линия Соприкосновения"? Неточные формулировки вводят в заблуждение. Може таки Фронт, Линия Фронта?
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18.08.2020 20:47 Ответить
+5
Только через 20 лет. По обе стороны от линии украинско-российского фронта.
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18.08.2020 20:46 Ответить
+5
Они уже проголосовали за ***** своим "путен введи", чем исчерпали право голоса на много лет вперед.
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18.08.2020 21:06 Ответить
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Предложите нормально денег- там не выборы пройдут - там война за 12 дней закончится..
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18.08.2020 20:45 Ответить
Только через 20 лет. По обе стороны от линии украинско-российского фронта.
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18.08.2020 20:46 Ответить
Что это за военное понятие "Линия Соприкосновения"? Неточные формулировки вводят в заблуждение. Може таки Фронт, Линия Фронта?
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18.08.2020 20:47 Ответить
ну что вы такое говорите... это ТА сторона и эта ТУТ..но ТА ЖЕ сторона ..но разные....
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18.08.2020 21:02 Ответить
Ну низзя и шо?
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18.08.2020 20:52 Ответить
Боятся что партии Медведчука голосов не будет хвата Можно ещё на пропускных пунктах открыть
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18.08.2020 20:52 Ответить
На Дамбасе шо с кацапской стороны шо с полукацапской отвоеванной нашими украинскими военными стороне нужно ЗАПРЕТИТЬ ГОЛОСОВАТЬ МИНИМУМ НА 7 ЛЕТ.
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18.08.2020 20:53 Ответить
Нулик у теряли.... 70 по минимуму.... лет.... запретить им вообще даже дышать... через раз....
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18.08.2020 21:03 Ответить
Они уже проголосовали за ***** своим "путен введи", чем исчерпали право голоса на много лет вперед.
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18.08.2020 21:06 Ответить
Ермак (агент ФСБ по кличке Козырь) вместе с партией ЗаЖОПу и как велел им путин будут проводить выборы на этих территориях, решение ЦВК и советы военных не имеют значения.
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18.08.2020 22:02 Ответить
Зебобіки разом з московською п"ятою колоною , любим способом стараються протягнути вибори в прифронтовій зоні на Донбасі. Подивіться як Шмигаль вкотре перевіряє настроі суспільства по питанню подачі води в Крим і все стає ясно з цим "опитуванням".
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19.08.2020 08:46 Ответить
В начале статьи прочла об обращении ЦИК - подумала, что ОНИ с дуба упали, а после того когда прочла, что они обратились до сипаратистов по поводу проведения местных выборов НО по Украинским Законам - ТАК это правильный ход, хотите выборов! НО только всё должно проходить по Украинским Законам - хороший ход, ПОНЯТНО, что сепараристы откажутся, А Украина на весь мир скажет МЫ им предложили, А ОНИ отказались.
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19.08.2020 09:28 Ответить
Центральная избирательная комиссия обратилась к компетентным органам с запросом о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, прилегающих к линии соприкосновения. Источник: https://censor.net/n3214555

ЧИ ПРИП*ЗДЯНІ ? НА ТИХ ТЕРИТОРІЯХ ВИБОРИ ЩЕ Н ЕМОЖНА ПРОВОДИТИ РОКІВ 12 БО ГОЛОСУВАТИ БУДУТЬ ЯКУТИ ЗА ПУКІНА
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19.08.2020 10:40 Ответить
...Соприкосновения с чем???!
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19.08.2020 11:27 Ответить
 
 