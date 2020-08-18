Национальный забастовочный комитет Беларуси выделяет по $100 тысяч заводам МТЗ, МЗКТ и "ГродноАзоту"

Национальный забастовочный комитет Беларуси заявил о том, что в ближайшее время выделяет по $100 тысяч трем предприятиям - Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей и "ГродноАзоту".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал активист Андрей Стрижак.

Он отметил: "Национальный забастовочный комитет выделяет по 100.000$ МТЗ, МЗКТ и Гродно Азоту.

Главам других организованных заводских стачкомов срочно связаться в телеграме +375445100511 для получения солидарной помощи от народа Беларуси.

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Забастовка и наша солидарность - то чего больше всего боится власть. Продолжаем бастовать пока наши требования не будут выполнены".