Порошенко: белорусский народ защищает свое право свободного выбора, как украинцы во время Оранжевой революции в 2004-м
Белорусский народ вышел на мирные протесты против фальсификации выборов, и это очень похоже на 2004 год, когда украинцы вышли на Оранжевую революцию, чтобы защитить свое право выбора
Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.
"Два украинских Майдана, две украинских революции очень отличаются друг от друга. Первая, Оранжевая революция 2004 года - это был протест миллионов украинских граждан против фальсификации итогов выборов, против попытки обмануть людей и попытки захватить власть. Я уверен в том, что у Оранжевой революции 2004 года очень много общего (с происходящим в Беларуси. - Ред.). Протест граждан был связан именно с тем, что люди протестовали против фальсификации выборов, против попытки захватить власть, против попытки исказить волеизъявление граждан", - подчеркнул Порошенко.
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"Если вы сравниваете Революцию Достоинства, революцию 2014 года, я считаю, что здесь есть кардинальные отличия. Потому что люди в 2014-м вышли бороться за свой европейский выбор. Они противодействовали попыткам власти остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, попыткам развернуть страну и затянуть ее обратно в Российскую империю, в Советский Союз. И протест был вызван, в первую очередь, именно этими действиями бестолковой украинской власти, которая попала в полную зависимость от Путина", - добавил Порошенко.
"Я твердо убежден в том, что Революция Достоинства имеет очень большие отличия от тех процессов, которые происходят сейчас в Беларуси. Но вызывает огромное уважение решимость белорусского народа защитить свое право выбора", - считает Порошенко.
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"В интересах Беларуси было бы пригласить ОБСЕ, немедленно начать диалог с Советом Европы, немедленно принять очень важные решения для того, чтобы сохранить спокойствие, сохранить стабильность и начать подготовку к новым выборам, которые провести в строгом соответствии со стандартами демократии и свободы. Это сохранит спокойствие, это суверенитет, это даст возможность единственному носителю государственной власти в стране - белорусскому народу - без каких-либо внешних воздействий обеспечить защиту своего волеизъявления. Никаких других сценариев, направленных на поддержку государственности Беларуси, не существует. Без выборов решить этот вопрос, я могу отметить это, - невозможно", - отметил Порошенко.
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Так якого ж дідька, вони їздять сюди, до нас, в олігархічну Україною, «скупатись», і за пенсіями ?
свои млрд и млн наверное горбом у станка заработали. И откуда вы только сказочники беретесь.
Ленточки какие будут?
Ще й назвати хабадника некошерною свинею! потужно, потужно...
Как-то твое мнение противоречит реальному балансу мнений на форуме.
Не замечал?
Люди думали, что "хуже не будет", выбрали партию Зеленского - оказалось всё стало намного хуже.
Однако, рейтинг Порошенко на президентских выборах был в два раза больше, обогнал ВСЕХ старых политиков.
военные мятежники арестовали президента
Участники госпереворота в стране ранее захватили Генштаб и аэропорт в столице государства.
https://twitter.com/2RPanafricaine/status/1295782749811474434?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1295782749811474434%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fpolitics%2F43020406%2F
звёздами… когда Ангарский перевал , Чатыр-Даг и Демерджи… ты, лежишь в августе возле палатки , смотришь в бесконечность,
на миллионы звёзд, складывающихся в созвездия, они срываются тебе прямо в
раскрытую ладонь…ты философствуешь… а там, завтра , скоро Алушта, а море фосфорит… Это - моё море! Это - МОЙ КРЫМ!
Проклятые рашисты, вы
забрали у меня эту свободу в 2014 году, но я отдам жизнь за неё. Я не прощу вам этого. Никогда! Потому что я - не
боюсь вас !
Пафосные слова (Я не прощу вам этого. Никогда! Потому что я - не
боюсь вас !) это удел людей неспособных на поступок а у тебя его просто через край. Уверен что ты просто ноль и тебе про это уже не раз говорили если ты не школьник..
Не замечал?
Хоча: вибори в другому турі 21.11.2004 з виборами 09.08.2020 - схожі своїми фальсифікаціями. Але ваш касапський "вест мир угорает". В обох випадках
но у вас свои достижения...обнуление-это новое слово в государстенности
Если бы януковощ стал президентом в 2004-м, то кацапские оккупанты остановленные на берегу Днепра нам бы просто победой показались.
Таки нет Петро Олексийович, это не очень похоже.
Лука проиграл Тих и Пе продул Зе примерно с равным счётом, три к одному.