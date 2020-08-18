Порошенко: белорусский народ защищает свое право свободного выбора, как украинцы во время Оранжевой революции в 2004-м

Белорусский народ вышел на мирные протесты против фальсификации выборов, и это очень похоже на 2004 год, когда украинцы вышли на Оранжевую революцию, чтобы защитить свое право выбора

Об этом пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Два украинских Майдана, две украинских революции очень отличаются друг от друга. Первая, Оранжевая революция 2004 года - это был протест миллионов украинских граждан против фальсификации итогов выборов, против попытки обмануть людей и попытки захватить власть. Я уверен в том, что у Оранжевой революции 2004 года очень много общего (с происходящим в Беларуси. - Ред.). Протест граждан был связан именно с тем, что люди протестовали против фальсификации выборов, против попытки захватить власть, против попытки исказить волеизъявление граждан", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оппозиция в Минске допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

"Если вы сравниваете Революцию Достоинства, революцию 2014 года, я считаю, что здесь есть кардинальные отличия. Потому что люди в 2014-м вышли бороться за свой европейский выбор. Они противодействовали попыткам власти остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, попыткам развернуть страну и затянуть ее обратно в Российскую империю, в Советский Союз. И протест был вызван, в первую очередь, именно этими действиями бестолковой украинской власти, которая попала в полную зависимость от Путина", - добавил Порошенко.

"Я твердо убежден в том, что Революция Достоинства имеет очень большие отличия от тех процессов, которые происходят сейчас в Беларуси. Но вызывает огромное уважение решимость белорусского народа защитить свое право выбора", - считает Порошенко.

Также на Цензор.НЕТ: Национальный забастовочный комитет Беларуси выделяет по $100 тысяч заводам МТЗ, МЗКТ и "ГродноАзоту"

"В интересах Беларуси было бы пригласить ОБСЕ, немедленно начать диалог с Советом Европы, немедленно принять очень важные решения для того, чтобы сохранить спокойствие, сохранить стабильность и начать подготовку к новым выборам, которые провести в строгом соответствии со стандартами демократии и свободы. Это сохранит спокойствие, это суверенитет, это даст возможность единственному носителю государственной власти в стране - белорусскому народу - без каких-либо внешних воздействий обеспечить защиту своего волеизъявления. Никаких других сценариев, направленных на поддержку государственности Беларуси, не существует. Без выборов решить этот вопрос, я могу отметить это, - невозможно", - отметил Порошенко.

Читайте также: В белорусской реке нашли тело 29-летнего директора военно-исторического музея Шишмакова, отказавшегося фальсифицировать выборы