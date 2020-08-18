Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский принял решение поощрить солдат и офицеров, которые в этом году получили боевые ранения при защите территориальной целостности и независимости Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования СВ ВС Украины.
Уточняется, что военнослужащим, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей получили боевые ранения различной степени тяжести, выплатят денежные вознаграждения в размере от 1 до 4 тыс. грн.
Топ комментарии
+20 mrSmith
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+15 Гундяй Крестовоздвиженский
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+14 belge
показать весь комментарий18.08.2020 22:00 Ответить Ссылка
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За поранення ?
почему бы за ранение не выплатить тысячу ?
Часи змінились.
Баканов - не кум і не друг по військовій службі.
Кравчук - нове обличчя.
Кортеж з десятка авто - то велосипед...
а как будут определять кому 1 а кому целых 4 тыс грн...
мах премия 4 килобакса?
ребя на раздаче, валите в лугандон, сами заработайте єту 1000 грн
НУ ПРОШУУУУ
4 килогривни.
масштаб помощи настолько огромен, что не помещается в голове.
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
По штабам отбирают офицеров ростом от 180 см для участия в каком то действе на 24. Похоже, будут снимать какой то клип с офицерской коробкой.
Даже не знаю как на это реагировать.
как тут устоять ?
Нелюди!!! Детям чиновников на морожное не хватает!
Генерал, спусти свои погоны в унитаз, не позорь ВСУ!
о моральных критериях этого дебила в погонах генерала я уже промолчу)))
офигенные бабки 1000-4000 гривен за ранение, за потерю здоровья?
чувак, убейся об стену)))))дебил, бл*дь)))) вот кто руководит армией, дегенараты хенералы, под чутким руководством трижды уклониста зебарана говнокомандующего))))
это просто какой то трешь)))