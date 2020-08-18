Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский принял решение поощрить солдат и офицеров, которые в этом году получили боевые ранения при защите территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования СВ ВС Украины.

Уточняется, что военнослужащим, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей получили боевые ранения различной степени тяжести, выплатят денежные вознаграждения в размере от 1 до 4 тыс. грн.

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