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Новости Операция Объединенных сил
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Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование

Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский принял решение поощрить солдат и офицеров, которые в этом году получили боевые ранения при защите территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командования СВ ВС Украины.

Уточняется, что военнослужащим, которые во время выполнения боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей получили боевые ранения различной степени тяжести, выплатят денежные вознаграждения в размере от 1 до 4 тыс. грн.

Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование 01

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Автор: 

премия (483) ВСУ (6740) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766) Александр Сырский (644)


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Топ комментарии
+20
Самое настоящее неуважение.
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18.08.2020 21:59 Ответить
+15
Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование - Цензор.НЕТ 750
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18.08.2020 22:00 Ответить
+14
Сразу и не придумаешь на что столько бабла можно потратить.
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18.08.2020 22:00 Ответить
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ПРЕМІЇЇ ???
За поранення ?
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18.08.2020 21:59 Ответить
Ну Серёга Лещенко ж за волонтёрство получил 400 тыщ,

почему бы за ранение не выплатить тысячу ?
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18.08.2020 22:01 Ответить
Я би назвала це компенсацією, а не премією.
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18.08.2020 22:14 Ответить
ну так і я назвав би 400 тисяч Лещенку саме премією, а не компенсацією за волонтерство, як він сам це назвав.

Часи змінились.

Баканов - не кум і не друг по військовій службі.

Кравчук - нове обличчя.

Кортеж з десятка авто - то велосипед...
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18.08.2020 22:20 Ответить
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19.08.2020 00:00 Ответить
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18.08.2020 21:59 Ответить
Самое настоящее неуважение.
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18.08.2020 21:59 Ответить
Сразу и не придумаешь на что столько бабла можно потратить.
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18.08.2020 22:00 Ответить
Премии в размере от 1 до 4 тыс. грн получат бойцы Сухопутных войск, раненые в этом году на Донбассе, - командование - Цензор.НЕТ 750
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18.08.2020 22:00 Ответить
жлобы зеленые
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18.08.2020 22:04 Ответить
особенно суммы впечатляют ...
а как будут определять кому 1 а кому целых 4 тыс грн...
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18.08.2020 22:04 Ответить
Получил небольшой осколок - штука, пулю - две, оторвало ноги четыре. Всё же просто у коЗеманды
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18.08.2020 22:20 Ответить
я аж желчью захлебнулась.
мах премия 4 килобакса?
ребя на раздаче, валите в лугандон, сами заработайте єту 1000 грн
НУ ПРОШУУУУ
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18.08.2020 22:04 Ответить
уппс
4 килогривни.
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18.08.2020 22:06 Ответить
зі
масштаб помощи настолько огромен, что не помещается в голове.
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18.08.2020 22:07 Ответить
Та вже було, що це матеріальна допомога, а не премії. Просто українські фінансові інструменти ніде не вчилися.
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18.08.2020 22:05 Ответить
150$ --- Ого го в Польше на складе премии больше за выход 100% смен в месяц.
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18.08.2020 22:06 Ответить
Норм чого ж. Могли б і по хотдогу "вручть в торжествєнной обстановкє". Це, блд, якийсь троллінг...
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18.08.2020 22:06 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



По штабам отбирают офицеров ростом от 180 см для участия в каком то действе на 24. Похоже, будут снимать какой то клип с офицерской коробкой.
Даже не знаю как на это реагировать.
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18.08.2020 22:07 Ответить
Нормальные офицеры от клоунады должны бы отказаться. С клоуном « главнокомандующим» позора не оберёшься
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18.08.2020 22:13 Ответить
а если им по 1000 гривень предложат ?

как тут устоять ?
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18.08.2020 22:23 Ответить
ты, малохольный, на каких фронтах ранен был, шо тебе за ранение премию не дали ?
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18.08.2020 22:24 Ответить
Стаховку виплачували. По 200 тисяч
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18.08.2020 22:24 Ответить
ні, просто "з-за Петра" розмір страховки щорічно збільшували, і не на одну тисячу
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18.08.2020 23:21 Ответить
а не дохрена ли ?
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18.08.2020 22:18 Ответить
Это чо стеб ,146 $ в лучшем случае
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18.08.2020 22:26 Ответить
Это же издевательство. Может, от 1 до 4 млн.?
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18.08.2020 22:27 Ответить
премия издевательства Зе власти Вы представляет сколько этим раненым еще придется своих кровных отдать за лечение балаган
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18.08.2020 22:39 Ответить
Как можно так государственные деньги транжирить??? Пока руководители гос предприятий и наб советов голодают с их 50К в месяц???
Нелюди!!! Детям чиновников на морожное не хватает!
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18.08.2020 22:39 Ответить
зеленый кондом просто издевается над бойцами.
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18.08.2020 22:42 Ответить
Плевок в лицо а не премия
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18.08.2020 22:52 Ответить
если бы они на рехабе тротуарную плитку укладывали целый месяц, премия была бы 6 тыщ.
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18.08.2020 22:57 Ответить
Фурацилин копеечный стоит 51 гривну, ахахаха ну на 1000 знатно подлечатся, может еще на курорте оздоровятся.
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18.08.2020 22:59 Ответить
Навіть якщо мене у дупу поранять я не погоджуся на премію у 4 штуки грн...)))
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18.08.2020 23:12 Ответить
Вся чиновничья рать чуть не обоссалась от смеха!У них просто за выход на работу(не считая зарплаты)премия минимум в 10 раз больше!
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18.08.2020 23:47 Ответить
За первую половину августа осел оманский только на перелеты по стране потратил полтора миллиона грв.Куда таскался и зачем --неизвестно...
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18.08.2020 23:55 Ответить
А що для них ці кілька тисяч, якщо їхнє життя та здоров'я ще шість років тому в один тур було застраховане на мільйон?
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19.08.2020 00:14 Ответить
********* абарзєла! Можу тільки увити, що собі зараз думать ті захисники, які віддали свої голоси за абинєпорох.
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19.08.2020 00:30 Ответить
Где суки 1,5% на армию с доходов всех украинцев? Поощрить... ранения.
Генерал, спусти свои погоны в унитаз, не позорь ВСУ!
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19.08.2020 00:44 Ответить
Подельники клоуна На.б и лещнко за месяц получают на порядок больше
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19.08.2020 02:50 Ответить
1000 гривен? Это издевательство. Агент Козырь такую мелочь выбрасывает, за ненадобностью.
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19.08.2020 02:51 Ответить
тим, хто ризикував своїм життям, рятуючи Україну - премію в 1 - 4 тисячі гривень, тим, хто ризикує життям України, паразитуючи на ній - по 300 - 500 тисяч. Зєлена логіка
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19.08.2020 06:21 Ответить
пусть бы командование сухопутных войск эти "деньги" себе в задницу засунуло, падлы...
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19.08.2020 08:02 Ответить
Скрутите в трубочку вашу тысячу и засуньте себе в ЖОПУ.......твари зелёные
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19.08.2020 08:08 Ответить
"...під час виконання бойових завдань ... отримають грошові винагороди у розмірі від 1 до 4 тис. грн." - жобаний стид, це від 36 до 148 доларів США. Так над воїнами ЗСУ останній раз при Зеку знущались. Клоун і його російські агенти знищують армію.
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19.08.2020 09:37 Ответить
мне интересно, какой ай кю у генерал-лейтенанта Александра Сырского ? )))
о моральных критериях этого дебила в погонах генерала я уже промолчу)))
офигенные бабки 1000-4000 гривен за ранение, за потерю здоровья?
чувак, убейся об стену)))))дебил, бл*дь)))) вот кто руководит армией, дегенараты хенералы, под чутким руководством трижды уклониста зебарана говнокомандующего))))
это просто какой то трешь)))
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19.08.2020 11:40 Ответить
 
 