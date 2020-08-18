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Новости Борьба с коррупцией
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Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре"

Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с и. о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком ряд вопросов, в частности, запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в Укравтодоре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Собеседники обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР, а также дали оценку процессу внедрения проектов, которые продолжаются", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил положительные результаты двустороннего сотрудничества, в частности, подписание кредитного соглашения между АО "Укргаздобыча", Министерством финансов и ЕБРР на 52 млн евро. Также он отметил приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 млн

"Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты. В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) станет первым органом власти, в котором будет разработана и реализовано комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года", - добавили в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ

Автор: 

ЕБРР (261) Зеленский Владимир (21108) Укравтодор (663)


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Топ комментарии
+6
Якщо коротко - кловуна висмикнули на килим за корупцію в усіх сферах.
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18.08.2020 22:13 Ответить
+4
Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" - Цензор.НЕТ 6567
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18.08.2020 22:21 Ответить
+4
Не зупиняючись з тракторного причепа лопатами розкидати асфальт , оце нанотехнологія !!))))
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18.08.2020 22:23 Ответить
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Якщо коротко - кловуна висмикнули на килим за корупцію в усіх сферах.
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18.08.2020 22:13 Ответить
Після погроз Портнова та Бужанського журналістам спалили авто. Чи буде реакція Зеленського?
https://www.youtube.com/watch?v=J9ueHP-46jQ
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18.08.2020 22:14 Ответить
Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" - Цензор.НЕТ 7908
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18.08.2020 22:14 Ответить
это о чем такой бред? В самый быстрый ямочный ремонт на дорогах, который кроме как Украины нигде не делают?
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18.08.2020 22:17 Ответить
Не зупиняючись з тракторного причепа лопатами розкидати асфальт , оце нанотехнологія !!))))
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18.08.2020 22:23 Ответить
Уточню - старый асфальт!
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18.08.2020 22:31 Ответить
Коли захрєнячили на лобове скло то я не раздивився ,старий чи новий , але холодний ,це точно !!))
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18.08.2020 22:50 Ответить
Що сказати ,Ося Бендер відпочиває !!))
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18.08.2020 22:17 Ответить
А розсипається те "швидке будівництво" ще швидше...
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19.08.2020 06:07 Ответить
...результат обсуждения: "...противодействовать невозможно - значит, надо возглавить..."
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18.08.2020 22:14 Ответить
а оно **** надо?
а не лучше ли собрать глав всех своих (4-6) антикоррупционных как бы органов плюс Генпрокурорша и .....и все равно результат один - бла-бла-бла и зарплат им не хватает на прожить ...
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18.08.2020 22:20 Ответить
Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" - Цензор.НЕТ 6567
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18.08.2020 22:21 Ответить
Ти сцикло не парся, ще будеш відповідати де гроші дів з коронавірусного фонду. Ото ще тобі буде.
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18.08.2020 22:21 Ответить
Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" - Цензор.НЕТ 45
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18.08.2020 22:27 Ответить
ось така новина-
https://korrespondent.net/ukraine/4264655-u-kravchuka-est-varyanty-perehovorov-s-ordlo
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18.08.2020 22:32 Ответить
какая программа противодействия ? ..... расстрелять шт 5 особо одаренных остальные сами убегут
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18.08.2020 22:34 Ответить
-"Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса", - отметил он."...
що й треба було "решить"...прямі переговори з ОРДЛо...а кацаби-"пасредники"...вони не при ділах...просто-"та старана"...
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18.08.2020 22:35 Ответить
Да не в борьбу с коррупцией надо вкладывать деньги, а в покупку патронов и оборудование новых кладбищ.

Крысы, которых растили 29 лет, не воровать не могут.
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18.08.2020 22:49 Ответить
Что значит профессию не пропьешь, кем бы не был, а ЮМОРИТ.
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18.08.2020 22:56 Ответить
а нахера **** , нахера так мучаться?
едешь, берёшь нормативную пробу асфальта ( столбик квадратный 20 х 20 х 50 см) на любом участке новой дороги и в лабораторию, если не соответствует - начальник получает 10 лет тюрьмы. тчк
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18.08.2020 23:28 Ответить
Смеялса пол часа от такого словосочетания Зеленский обсудил с главой **** программу противодействия коррупции в "Укравтодоре" человек не имеющий уже не авторитета не малейшего понятия в экономике отдавший страну на растерзание феодалам и ворью и сдающий ее врагу играющий роль президента обсудил
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18.08.2020 23:58 Ответить
чо там абсуждать?
по старой схеме действуй
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19.08.2020 04:21 Ответить
https://censor.net/news/3214597/za_mesyats_sudy_privlekli_k_ugolovnoyi_otvetstvennosti_98_korruptsionerov_k_administrativnoyi_505_napk

.
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19.08.2020 04:22 Ответить
Зеленский гнилой клован
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19.08.2020 05:11 Ответить
Главный коррупционер поведал как он будет с собой бороться🤡
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19.08.2020 05:28 Ответить
Клоун забыл рассказать о требовании аудита перед подписанием меморандума.
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19.08.2020 07:22 Ответить
 
 