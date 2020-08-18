Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре"
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с и. о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком ряд вопросов, в частности, запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в Укравтодоре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Собеседники обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР, а также дали оценку процессу внедрения проектов, которые продолжаются", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил положительные результаты двустороннего сотрудничества, в частности, подписание кредитного соглашения между АО "Укргаздобыча", Министерством финансов и ЕБРР на 52 млн евро. Также он отметил приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 млн
"Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты. В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) станет первым органом власти, в котором будет разработана и реализовано комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года", - добавили в сообщении.
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https://www.youtube.com/watch?v=J9ueHP-46jQ
а не лучше ли собрать глав всех своих (4-6) антикоррупционных как бы органов плюс Генпрокурорша и .....и все равно результат один - бла-бла-бла и зарплат им не хватает на прожить ...
https://korrespondent.net/ukraine/4264655-u-kravchuka-est-varyanty-perehovorov-s-ordlo
що й треба було "решить"...прямі переговори з ОРДЛо...а кацаби-"пасредники"...вони не при ділах...просто-"та старана"...
Крысы, которых растили 29 лет, не воровать не могут.
едешь, берёшь нормативную пробу асфальта ( столбик квадратный 20 х 20 х 50 см) на любом участке новой дороги и в лабораторию, если не соответствует - начальник получает 10 лет тюрьмы. тчк
по старой схеме действуй
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