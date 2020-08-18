Зеленский обсудил с главой ЕБРР программу противодействия коррупции в "Укравтодоре"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с и. о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком ряд вопросов, в частности, запуск пилотного проекта антикоррупционной программы в Укравтодоре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и.о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком. Собеседники обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР, а также дали оценку процессу внедрения проектов, которые продолжаются", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил положительные результаты двустороннего сотрудничества, в частности, подписание кредитного соглашения между АО "Укргаздобыча", Министерством финансов и ЕБРР на 52 млн евро. Также он отметил приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 млн

"Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке Меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты. В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) станет первым органом власти, в котором будет разработана и реализовано комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля 2020 года", - добавили в сообщении.

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