Новый начальник ГУР Минобороны заявил, что СБУ непричастна к операции по вагнеровцам в Беларуси. СБУ молчит

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о причастности СБУ к задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Буданов заявил, что "десятки человек с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов" - это спецоперация российских спецслужб.

По его словам, фейковую версию о причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске распространили российские спецслужбы через российское издание "Комсомольская правда".

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"(Слухи о причастности СБУ к задержанию "вагнеровцев" появились) через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов… Параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими", - заявил глава ГУР Минобороны.

По его словам, такие операции готовят тщательно и заранее, детально отрабатывая "легенду". Буданов считает, что российская сторона "заранее готовила фейковую версию о причастности СБУ".

Он прибавил, что все боевики прямо подчиняются российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения или координации. По мнению руководителя ГУР, основными задачами "вагнеровцев" в Беларуси было психологическое давление на власти страны, провокация протестующих и ухудшение украинско-белорусских отношений. Также, по словам Буданова, власть Беларуси хотели заставить опираться на поддержку РФ.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.