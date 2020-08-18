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Новый начальник ГУР Минобороны заявил, что СБУ непричастна к операции по вагнеровцам в Беларуси. СБУ молчит

Новый начальник ГУР Минобороны заявил, что СБУ непричастна к операции по вагнеровцам в Беларуси. СБУ молчит

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о причастности СБУ к задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Буданов заявил, что "десятки человек с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов" - это спецоперация российских спецслужб.

По его словам, фейковую версию о причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске распространили российские спецслужбы через российское издание "Комсомольская правда".

Читайте на Цензор.НЕТ: Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал отложенной главой ОП Ермаком операции по захвату "вагнеровцев"

"(Слухи о причастности СБУ к задержанию "вагнеровцев" появились) через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов… Параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими", - заявил глава ГУР Минобороны.

По его словам, такие операции готовят тщательно и заранее, детально отрабатывая "легенду". Буданов считает, что российская сторона "заранее готовила фейковую версию о причастности СБУ".

Он прибавил, что все боевики прямо подчиняются российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения или координации. По мнению руководителя ГУР, основными задачами "вагнеровцев" в Беларуси было психологическое давление на власти страны, провокация протестующих и ухудшение украинско-белорусских отношений. Также, по словам Буданова, власть Беларуси хотели заставить опираться на поддержку РФ.

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Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

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14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Автор: 

Беларусь (7937) разведка (4206) СБУ (20138) Бутусов Юрий (4393) ЧВК Вагнер (1335)


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Топ комментарии
+50
так а за шо твоего предшественника уволили ?
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18.08.2020 22:30 Ответить
+43
Якже не причетні?
Вони Єрмака з бубочкою прикривають, вже давно статтю за держзраду мали відкрити, але ж ні.
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18.08.2020 22:30 Ответить
+31
і не кажіть...
зелін зад відбілюють.
чи надовго ?
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18.08.2020 22:33 Ответить
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Он не 🤢🤡идиот,а ВРАГ Иуда открыто ведущий войну ,против государства Украина ,выполняя все требования путлера и расставляя кротов на важнейшие гос посты
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19.08.2020 00:45 Ответить
Щось в цьому дусі і робив Порох. Про це свідчать безперешкодний захід рсійських військ на територію України з боку Донбасу, створення військових котлів на нашій території для наших захисників і тисячі загиблих українців, які полягли заради порошенківських парадів і популістських заяв про перемогу за один місяць. Потім був могутній волонтерський рух народу, який підняв і відродив армію країни. Потім була народна віра... Було народне відродження своєї рідної мови. А потім до всього цього прилаштувався жидок Порох який до відродження армії має таке ж відношення, як Гілетей до військової оперативно-стратегічної справи, який до ПЦУ мав таке ж відношення, як Кирило московське має відношення до віри у Христа взагалі. Порох усе своє життя ходив до московського патріархату. Порох завжди розмовляв вдома і з рідними виключно російською і матірною мовами. Порох завжди мав свій бізнес з Росією. Навіть на посаді Президента в умовах війни між Україною і Росією. То ж, спочатку давайте розберемося з цим Іудою. Потім поговоримо про інших гнід.
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19.08.2020 01:44 Ответить
Зе, звісно ідіот, але не на стільки, щоб не розуміти що те, що він вчиняє є не на користь нашій країні
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19.08.2020 21:38 Ответить
В ОП опять же зайти.
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19.08.2020 00:16 Ответить
Почему начальник ГУР МО отвечает за СБУ? Запутанная история...
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19.08.2020 00:17 Ответить
СБУ це контррозвідка зовнішніх справ. ГУР це зовнішня розвідка. ГУР у своїй справі не співпрацює з СБУ у зовнішніх питаннях. Тому ГУР чітко заявив, що СБУ до "білоруських вагнерівців" не має жодних відношень, крім виявлення їх участі у війні з Україною. Зовнішнім виявленням і знешкодженням ворогів України СБУ не займається. Ще щось потрібно пояснювати?!
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19.08.2020 00:29 Ответить
В СБУ так же как и в ОП руководят сотрудники квартала95.
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19.08.2020 00:19 Ответить
Назвіть першу трійку))
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19.08.2020 00:31 Ответить
Отже, язичок на замок, ручки під щічки, пальчик у рота і баїньки в м"якесенькій люлечці, аж до самого раночку.
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19.08.2020 00:38 Ответить
Твоих калоземразот уже не отмыть ,зря стараешься ,гебнявый
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19.08.2020 00:52 Ответить
Будни информационной войны путлера, одна из основных задач дискредитация украинской государственности, гуглим цели и методы информационной войны, в изложении мордорских умов.
Собственно постановка задачи - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YdGCgpWkO1IJ:https://www.kp.ru/daily/217165/4266019/&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины (из кеша гугла, смотреть в текстовом варианте) 6 августа 2020 23:45, все остальное в наших сми реализация поставленной задачи. Тут уж или сбу или некоторые наши сми являются филиалом фсб, в случае с сбу необходимо усложнить конфигурацию, создать ему свойство проходного двора, что бы от туда потекло в некоторые сми, но тогда возникает другой вопрос, к чему тогда такая операция и почему ее не пресекли в самом начале, нет смысла, проходной двор должен быть постоянно а не в определенные моменты времени.

Но связь с мордором определенно есть она видна в материалах сми.

В итоге, основной выгодоприобретатель мордор, и боевиков эвакуировал, и отмазал их и дискредитировал украинскую государственность, вторичные выгодоприобретатели некоторые политические силы ведущие антигосударственную деятельность, выполняющие основные задачи информационной войны поставленные путлером. Цель сего дискредитация нашей государственности.
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19.08.2020 00:59 Ответить
На кого такі заяви розраховані? На виборців зеленського? Та їх це і не цікавить.
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19.08.2020 01:40 Ответить
А я больше верю Чумаку. Сюжеты роssийских помоек это операция прикрытия агентов ФСБ в ОП.
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19.08.2020 02:19 Ответить
Версия КП, НТВ и других российских инфопомоек выглядит как операция прикрытия агентов ФСБ в ОП. Я больше доверяю Чумаку.
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19.08.2020 02:47 Ответить
Ага,тільки на відміну від Єрмака зєлєй і Бутусова і сам Цензор дуже складно ідентифікувати як проросійстькі,тому й решту художнього свисту немає чого слухати.Забрехався і ти хлопець,не тому ти служиш,твоя державна посада не означає що ти особистий вассал Єрмака с зєлєй,почитай ще раз присягу.Не покривай злочинців,не ганьби форму.
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19.08.2020 04:10 Ответить
там есть одна заковыка, которая могла бы пролить свет на ситуацию. Говорится, что был доклад ГРУ, и план был опротестован Дерьмаком в связи с предстоящим обменом преступников на таксистов. И теперь версии бубочки и его начальника блекнут перед былью. Был доклад или нет? Был Дерьмаковый скандал или нет? Ну и причину внезапного увольнения хотелось бы услышать.
Я не верю нынешней власти. Бубочка, его начальник Дерьмак,Рюкзаков - за всеми тянется особый скандалище. С приходом клоуна на сцену, заметьте, недели не проходит без зашкваров. Это стало до того обыденным, что просто перестаешь обращать внимание. Ну а забывается уже через день.
Более тупого выбора украинцы еще не делали. Был йенукович, будет еще мертвеччук, но отупеть настолько, чтобы избрать себе президентом придурка-зеленьськава, блеад, в голове до сих пор не укладывается...
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19.08.2020 07:50 Ответить
Зеленский должен проваливать вместе с ярмаками и шмыголями
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19.08.2020 05:09 Ответить
Теперь опять разведку полностью развалят, как уже было при зеке-президенте, опять придется с нуля ее воссоздавать.
Буданов, с каких это пор "Цензор Нет" стал проросийским изданием, где ФСБ вбрасывает фейковую информацию.
Орда имеет доступ через агентурную сеть к важнейшей секретной информации страны, которую крышует "янелох", как в таких условиях защищать ее безопасность.
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19.08.2020 05:56 Ответить
Он таким был всегда.
По совместительству подрабатывает у Коломойского.
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19.08.2020 06:43 Ответить
Літак іноземної авіакомпанії, вважається за міжнародним законодавством територією суверенної держави. Яким чином СБУ могла б затримати кого-то всередині турецького або білоруського літака, не викликавши найжорстокіший дипломатичний скандал? Дайте відповідь, казкарі
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19.08.2020 07:26 Ответить
да как-то ж убедили бы экстерриториальную сторону... оно ж хоть и анклав с крыльями, а все ж на украинской земле...
Другое дело, почему они в списках Миротворца, а не Интерпола как международные преступники...
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19.08.2020 07:57 Ответить
А що тут вас зупиняє?Посадили,виявили терористів,повідомили відповідну державу і затримали.
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19.08.2020 07:59 Ответить
Чудеса в решете
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19.08.2020 07:38 Ответить
А, че - смешно получилось. ГУР доложил, что СБУ помогали ФСБ, в которой участвовал Зеленский, в операции с нулевым результатом. И самое главное никто от этого не выиграл, все только проиграли - что не верю я в такие комбинации.
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19.08.2020 07:57 Ответить
При уклоністі обгадили всі спецпідрозділи, посмварили між собою, виставили невдахами на весь світ. То як думаєте Україну захищати?
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19.08.2020 08:27 Ответить
Если новом начальнику,как в случае с морпехом, за незаслуженные заслуги гундявый очередную погремуху выдаст,значит он точно брехал.
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19.08.2020 08:35 Ответить
Наш клоун працює не на Україну,а на відвічного ворога--росію. Все шобло біля нього--це обо лохі ,або агенти росії (ШПИГУНИ). і велика частина пристосуванці і боягузи.Всіх керівників в державних установах--цей маланець звільняє,якщо вони держать проукраїнську позицію. ЗЕБІЛИ__вицього хотіли коли вибирали україноненависника, брехуна,обшорника і сцикуна?
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19.08.2020 09:13 Ответить
Рік пройшов - зміни мантру!
І затям собі - переважна більшість тих, хто голосував за Блазня, робили це з однієї причини: щоби Барига не став знову президентом!
Чи важко було здогадатися, що переобирати президента з рейтинґом 5% та антирейтингом у понад 50% - то найкращий спосіб передати владу опоненту?
Коли розумну людину позбавляєш вибору і змушуєш голосувати за того, за кого він рішуче не бажає голосувати - тоді отримуєш те, що й мусив отримати.

Тому, дебіли тут не ті, хто голосував за Блазня, а ті, хто витяг антирейтингового Баригу у другий тур.
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19.08.2020 09:29 Ответить
Учитывая уровень жизни и зарплату простого украинца, в Украине за 30 лет независимости вообще не было ничего проукраинского, окромя лозунгов. Но лозунги - для дурачков.
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19.08.2020 14:18 Ответить
Бутусов посмеялся над дебильными отмазками власти, предавшей Украину Август 19, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0%d0%b4-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bc.html#respond Комментарии: 0
Новий начальник ГУР Міноборони заявив, що СБУ не причетна до операції щодо вагнерівців у Білорусі. СБУ мовчить - Цензор.НЕТ 8099В то время, как действия СБУ комментирует ГУР, сама СБУ продолжает вырабатывать позицию и по-прежнему молчит и не комментирует, молчит и Офис президента.
Люблю такие кейсы. Новый начальник ГУР МО опроверг причастность к скандалу с «вагнеровцами»… Службы безопасности Украины!
Об этом сегодня ночью https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов, реагируя на соответствующее заявление:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC.html Начальник ГУР повторил отмазку по темникам ОП насчет вагнеровцев в Беларуси. Баканов и Бурба молчат
«Но почему-то ничего не сказал о причастности подчиненного ему ведомства - самого ГУР МО!
В то время, как действия СБУ комментирует ГУР, сама СБУ продолжает вырабатывать позицию и по-прежнему молчит и не комментирует, молчит и Офис президента.
Остроумное опровержение, очень остроумное))» - иронично прокомментировал журналист
***
Напомню, накануне Юрий Бутусов обнародовал резонансное расследование:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html Экстренная новость! Свору предателей Украины возглавляет и покрывает лично Зеленский: доказательства
На которое вечером ответил советник главы ОП Михаил Подоляк:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BD%D1%83.html Советник Ермака пытается опровергнуть обвинения Бутусова, но отмазка от ОП не убеждает
А чуть позднее эти же тезисы повторил и новый начальник ГУР МО…
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19.08.2020 10:03 Ответить
А если бы пилот отказался садится в Украине? Накрылась бы вся операция, так, что похоже это фейк, которому многие поверили.
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19.08.2020 10:09 Ответить
Да, приземление в Украине - самое слабое и наивное место этого плана.
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19.08.2020 14:15 Ответить
Я уже начинаю думать, что неудачное покушение на Буданова агентами масковии - это не случайность ! А постановка для создания положительного имиджа своему агенту - Буданову...
Возможно провал операции ГУР в Крыму - 7его рук дело !?
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19.08.2020 20:08 Ответить
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