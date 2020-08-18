Новый начальник ГУР Минобороны заявил, что СБУ непричастна к операции по вагнеровцам в Беларуси. СБУ молчит
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов опроверг информацию о причастности СБУ к задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Буданов заявил, что "десятки человек с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов" - это спецоперация российских спецслужб.
По его словам, фейковую версию о причастности СБУ к появлению "вагнеровцев" в Минске распространили российские спецслужбы через российское издание "Комсомольская правда".
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"(Слухи о причастности СБУ к задержанию "вагнеровцев" появились) через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытки повлиять на результаты выборов… Параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими", - заявил глава ГУР Минобороны.
По его словам, такие операции готовят тщательно и заранее, детально отрабатывая "легенду". Буданов считает, что российская сторона "заранее готовила фейковую версию о причастности СБУ".
Он прибавил, что все боевики прямо подчиняются российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения или координации. По мнению руководителя ГУР, основными задачами "вагнеровцев" в Беларуси было психологическое давление на власти страны, провокация протестующих и ухудшение украинско-белорусских отношений. Также, по словам Буданова, власть Беларуси хотели заставить опираться на поддержку РФ.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
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Собственно постановка задачи - http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YdGCgpWkO1IJ:https://www.kp.ru/daily/217165/4266019/&hl=ru&gl=ua&strip=1&vwsrc=0 Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины (из кеша гугла, смотреть в текстовом варианте) 6 августа 2020 23:45, все остальное в наших сми реализация поставленной задачи. Тут уж или сбу или некоторые наши сми являются филиалом фсб, в случае с сбу необходимо усложнить конфигурацию, создать ему свойство проходного двора, что бы от туда потекло в некоторые сми, но тогда возникает другой вопрос, к чему тогда такая операция и почему ее не пресекли в самом начале, нет смысла, проходной двор должен быть постоянно а не в определенные моменты времени.
Но связь с мордором определенно есть она видна в материалах сми.
В итоге, основной выгодоприобретатель мордор, и боевиков эвакуировал, и отмазал их и дискредитировал украинскую государственность, вторичные выгодоприобретатели некоторые политические силы ведущие антигосударственную деятельность, выполняющие основные задачи информационной войны поставленные путлером. Цель сего дискредитация нашей государственности.
Я не верю нынешней власти. Бубочка, его начальник Дерьмак,Рюкзаков - за всеми тянется особый скандалище. С приходом клоуна на сцену, заметьте, недели не проходит без зашкваров. Это стало до того обыденным, что просто перестаешь обращать внимание. Ну а забывается уже через день.
Более тупого выбора украинцы еще не делали. Был йенукович, будет еще мертвеччук, но отупеть настолько, чтобы избрать себе президентом придурка-зеленьськава, блеад, в голове до сих пор не укладывается...
Буданов, с каких это пор "Цензор Нет" стал проросийским изданием, где ФСБ вбрасывает фейковую информацию.
Орда имеет доступ через агентурную сеть к важнейшей секретной информации страны, которую крышует "янелох", как в таких условиях защищать ее безопасность.
По совместительству подрабатывает у Коломойского.
Другое дело, почему они в списках Миротворца, а не Интерпола как международные преступники...
І затям собі - переважна більшість тих, хто голосував за Блазня, робили це з однієї причини: щоби Барига не став знову президентом!
Чи важко було здогадатися, що переобирати президента з рейтинґом 5% та антирейтингом у понад 50% - то найкращий спосіб передати владу опоненту?
Коли розумну людину позбавляєш вибору і змушуєш голосувати за того, за кого він рішуче не бажає голосувати - тоді отримуєш те, що й мусив отримати.
Тому, дебіли тут не ті, хто голосував за Блазня, а ті, хто витяг антирейтингового Баригу у другий тур.
В то время, как действия СБУ комментирует ГУР, сама СБУ продолжает вырабатывать позицию и по-прежнему молчит и не комментирует, молчит и Офис президента.
Люблю такие кейсы. Новый начальник ГУР МО опроверг причастность к скандалу с «вагнеровцами»… Службы безопасности Украины!
Об этом сегодня ночью https://www.facebook.com/butusov.yuriy написал в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов, реагируя на соответствующее заявление:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D1%83%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC.html Начальник ГУР повторил отмазку по темникам ОП насчет вагнеровцев в Беларуси. Баканов и Бурба молчат
«Но почему-то ничего не сказал о причастности подчиненного ему ведомства - самого ГУР МО!
В то время, как действия СБУ комментирует ГУР, сама СБУ продолжает вырабатывать позицию и по-прежнему молчит и не комментирует, молчит и Офис президента.
Остроумное опровержение, очень остроумное))» - иронично прокомментировал журналист
***
Напомню, накануне Юрий Бутусов обнародовал резонансное расследование:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html Экстренная новость! Свору предателей Украины возглавляет и покрывает лично Зеленский: доказательства
На которое вечером ответил советник главы ОП Михаил Подоляк:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BD%D1%83.html Советник Ермака пытается опровергнуть обвинения Бутусова, но отмазка от ОП не убеждает
А чуть позднее эти же тезисы повторил и новый начальник ГУР МО…
Возможно провал операции ГУР в Крыму - 7его рук дело !?