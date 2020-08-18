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Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко

Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко

Власть должна дать правовую и политическую оценку самовольным переговорам Андрея Геруса с правительством Беларуси о поставках электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Переговоры с правительством Лукашенко, а именно с Минэнерго Беларуси, которое кишит резидентурой ФСБ России, провел самоуповноважений депутат ВР господин Андрей Герус. За это он был раскритикован МИД, потому что не имел никакого права на такие действия. Правовая и политическая оценка этим "переговорам" надеюсь будет предоставлена ​​в ближайшее время ", - написал депутат Кучеренко на своей странице в Facebook.

Депутат Кучеренко напомнил, что переговоры Геруса с правительством Беларуси о возобновлении поставок электрической энергии состоялись в июле 2020 года, когда "уже было понятно, что Лукашенко превратился в маргинального диктатора".
По словам Кучеренко, схема о которой договорились Герус и правительство Беларуси, предусматривала создание прецедента, по которому незначительные убыточные поставки "Энергоатома" шли в обмен на открытие украинского рынка для демпинговой белорусской / российской электроэнергии.

Именно импорт российской электроэнергии в том числе через территорию Беларуси, по словам Кучеренко стал причиной кризиса в энергетике.

Наш энергорынок был поставлен на колени именно импортом из России и Беларуси в период, когда профицит внутренних производителей был максимальным осенью 2019 года. С того момента миллиардные прибыли все госкомпании изменили на десятки миллиардов убытков ", - напомнил Кучеренко.

Напомним, в конце июля 2020 Андрей Герус сообщил, что благодаря переговорам с Беларусью, начались поставки атомной энергии из Украины в Беларусь. Однако через нерыночные условия поставок и мизерные объемы, эксперты и народные депутаты расценили этот шаг как прикрытие для Геруса в его намерениях возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.
Ранее сообщалось, что против Андрея Геруса продолжается расследование в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси, стал возможен благодаря поданной им в нарушение регламента поправки к закону. Именно благодаря так называемой поправке Геруса, с октября 2019 по март 2020 году Украина импортировала электрической энергии более чем 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт.

На прошлой неделе Офис генерального прокурора также открыл дело против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, вероятно связанные с председателем парламентского комитета по вопросам энергетики.

Автор: 

Кучеренко (113) Герус Андрей (185)


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Топ комментарии
+11
Объявляется всеукраинский розыск "рехфолюционеров".

Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1285
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18.08.2020 23:53 Ответить
+7
Да нормально всё. Это же ее больная тема - энергетика. Ручки сами, по привычке тянутся.
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19.08.2020 00:03 Ответить
+5
Геруса током, бл..... , током.
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18.08.2020 23:47 Ответить
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Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5161
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18.08.2020 23:47 Ответить
Геруса током, бл..... , током.
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18.08.2020 23:47 Ответить
Объявляется всеукраинский розыск "рехфолюционеров".

Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1285
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18.08.2020 23:53 Ответить
А сказать то что хотел?
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19.08.2020 00:15 Ответить
Як же вони всі гнали на Порошенко. І дня не було щоб щось не сотворити. Такі були активні і потяги приварювали до рейок і барикади понабудовували, і всі ігрушки скупили, щоб кидатися ними в Порошенко... А де ви зараз? Вугілля вже йде не з ОРДЛО, а прямо з московії і відкрито, електроенергія з московії, здали кусок території і сепари себе краще почувають в Києві, аніж герої АТО. То де ви вороги України? Де Швабодовці, нацсуки, УНА УНСО??? Де ви патрійоти??? Шарій один обгадив всі ті місця де ви бігали і паскудили, позорили Україну, повилазили старі комуняки і вихваляють ворогів, готові все здати і на могилах захисників Батьківщини знову смажити шашлики, а ви тварини безмозглі бачите тільки Порошенко, що пилинки з його чобіт не варті..
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19.08.2020 08:24 Ответить
З України виведено більше 10 мільярдів доларів вже після Януковича, - екс заступник Голови НБУ
https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/z-********-vyvedeno-bilshe-10-milyardiv-dolariv-vzhe-pislya-yanukovycha-eks-zastupnyk-golovy-nbu
Перемовинам Геруса з урядом Лукашенка про постачання струму має бути надана правова оцінка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4289
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19.08.2020 10:21 Ответить
19 августа 1991 года ГКЧП Путч и тд..Лукашенко звонит Горбачеву...Миша отдай мне белую Рашу па харашему...прашу...Саша сенгодня начальник всего РЮССКАГа Дерьма Боря Елцин..звони ему...
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18.08.2020 23:55 Ответить
Цей начальник Юлiного ЖЕКу вже задовбав.
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18.08.2020 23:56 Ответить
Да нормально всё. Это же ее больная тема - энергетика. Ручки сами, по привычке тянутся.
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19.08.2020 00:03 Ответить
Перемовинам Геруса з урядом Лукашенка про постачання струму має бути надана правова оцінка - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4498
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19.08.2020 10:23 Ответить
Лукашенко не хватило буквально 1.5 года, чтобы осуществить совместные проекты с Китаем, которые бы превратили Беларусь в золотые ворота - Шелковый путь 21 века с Востока на Запад. Это была мечта Лукашенко. Были вложены огромные суммы денег в эти проекты. Что дальше?!....... На сегодняшний день все действия кремля по Республике Беларусь практически напрямую согласовываются с Пекином, а также с Западом. Кому теперь достанутся все лавры Шелкового Пути 21 века и будет ли он вообще?...(с)
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18.08.2020 23:57 Ответить
Ага.... смешно. Какой шелковый путь без территории транзита по кацапстану.
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19.08.2020 00:04 Ответить
Мне тоже интересно чем это все закончится .. там идет большая игра между ЕС, Китаем, росией и США , а РБ - просто мелкая разменная монета интерес которой в расчет не берет никто ..
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19.08.2020 00:14 Ответить
Лука у власти 26 лет. За это время проведено 3 деноминации с обменов 1 к 10, 1 к 1000, 1 к 10000. Обесценивание валюты с 12,7 млн раз !!!
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19.08.2020 00:32 Ответить
ну дык .. его и всю Беларусь держали на коротком поводке кацапы, да и санкции с ЕС "шли на пользу" - но он все равно брыкался против обьединения с московией как мог...
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19.08.2020 00:37 Ответить
С 2014 года да, был "бендерой", как говорят в Раше.
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19.08.2020 00:40 Ответить
Герус покупал дешёвое электричество за границей для балансировка энергосистемы в пиковые часы вместо супер дорогой тепловой генерации Ахметова, тем самым сохраняя деньги гарантированного покупателя для энергоатама и укргидроэнерго, что позволяло не повышать тарифы. Ещё одно ахметовское гавно вылезло.
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18.08.2020 23:58 Ответить
Задолбал этот Герус, все ищет где покупать дешевую электроенергию, а не золотую как продает Ринат Леонидыч.
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19.08.2020 00:02 Ответить
кацапы за 30 копеек готовы сдать всё что угодно.. главное - подешевле.. а рашка там или прочая укйня - ен важно. бизнес на крови рулит!
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19.08.2020 00:19 Ответить
Та геруса не можна, він же Бенін. Що рамси поплутали? Вам дали добро обкечувати 5 президента, то працюйте, а Беніних і зеліних нє!
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19.08.2020 08:15 Ответить
Це вам не Льоша Ганчеренка від "ЄС" з очільником Порошенко.Які вже порішали всі справи з Зюзєю і баксьором на мерське крісло.
Олексій Кучеренко: «У Києві ми в першу чергу проведемо повний аудит діяльності КМДА та Київради»
http://newformat.info/politics/oleksij-kucherenko-u-kiievi-mi-v-pershu-chergu-provedemo-povnij-audit-diyalnosti-kmda-ta-kiivradi/?fbclid=IwAR3A8WU5W76frpROfTziQBM4-PjimPcF-WZmWyNeT8rA-BtHwq_2nhw5UqE
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19.08.2020 10:31 Ответить
 
 