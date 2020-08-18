Переговорам Геруса и правительства Лукашенко о поставках тока должна быть дана правовая оценка - Кучеренко

Власть должна дать правовую и политическую оценку самовольным переговорам Андрея Геруса с правительством Беларуси о поставках электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Переговоры с правительством Лукашенко, а именно с Минэнерго Беларуси, которое кишит резидентурой ФСБ России, провел самоуповноважений депутат ВР господин Андрей Герус. За это он был раскритикован МИД, потому что не имел никакого права на такие действия. Правовая и политическая оценка этим "переговорам" надеюсь будет предоставлена ​​в ближайшее время ", - написал депутат Кучеренко на своей странице в Facebook.

Депутат Кучеренко напомнил, что переговоры Геруса с правительством Беларуси о возобновлении поставок электрической энергии состоялись в июле 2020 года, когда "уже было понятно, что Лукашенко превратился в маргинального диктатора".

По словам Кучеренко, схема о которой договорились Герус и правительство Беларуси, предусматривала создание прецедента, по которому незначительные убыточные поставки "Энергоатома" шли в обмен на открытие украинского рынка для демпинговой белорусской / российской электроэнергии.

Именно импорт российской электроэнергии в том числе через территорию Беларуси, по словам Кучеренко стал причиной кризиса в энергетике.

Наш энергорынок был поставлен на колени именно импортом из России и Беларуси в период, когда профицит внутренних производителей был максимальным осенью 2019 года. С того момента миллиардные прибыли все госкомпании изменили на десятки миллиардов убытков ", - напомнил Кучеренко.

Напомним, в конце июля 2020 Андрей Герус сообщил, что благодаря переговорам с Беларусью, начались поставки атомной энергии из Украины в Беларусь. Однако через нерыночные условия поставок и мизерные объемы, эксперты и народные депутаты расценили этот шаг как прикрытие для Геруса в его намерениях возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.

Ранее сообщалось, что против Андрея Геруса продолжается расследование в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси, стал возможен благодаря поданной им в нарушение регламента поправки к закону. Именно благодаря так называемой поправке Геруса, с октября 2019 по март 2020 году Украина импортировала электрической энергии более чем 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт.

На прошлой неделе Офис генерального прокурора также открыл дело против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, вероятно связанные с председателем парламентского комитета по вопросам энергетики.