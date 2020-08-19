Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария

Во вторник, 18 августа, Нацкорпус пикетировал Министерство юстиции Украины из-за отказа Дениса Малюськи удовлетворить обращение патриотических политсил о запрете деятельности партий ОПЗЖ и Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале "Национального Корпуса".

"Причина акции – отказ министра юстиции Дениса Малюськи запрещать ОПЗЖ и "Партию Шария". У власти есть не только все основания запретить кремлевские проекты в Украине, но и привлечь их руководителей к уголовной ответственности. Но министр ссылается якобы на отсутствие нарушений законодательства со стороны вышеупомянутых партий", – сказано в Telegram-канале Нацкорпуса.

Во время сегодняшнего протеста представители украинских патриотов, в свою очередь, ссылались на ст. 5 Закона Украины "О политических партиях в Украине", согласно которой деятельность политсил, которая угрожает государственному суверенитету, территориальной целостности и подрывает безопасность государства, попадает под ограничения. В Нацкорпусе также заявили, что действия руководителей ОПЗЖ и их визиты в Москву для переговоров с главарями государства-агрессора является государственной изменой (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"ОПЗЖ и Партия Шария – враги Украины. Если Денис Малюська отказывается видеть очевидные вещи, Нацкорпус готов в очередной раз напоминать, кто реальный враг Украины", – заявила политсила.

Напомним, 30 июля "Национальный Корпус" вместе с другими украинскими патриотическими организациями официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". А 12 августа Общественный совет инициировал процесс запрета деятельности вышеуказанных политсил. Впрочем, против расследования в отношении ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за возможного нарушения украинского законодательства выступил Министр юстиции Украины Денис Малюська. Решение Общественного совета он назвал неквалифицированным, а сам совет при Минюсте предложил распустить.







