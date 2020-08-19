РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12760 посетителей онлайн
Новости
5 837 74

Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария

Во вторник, 18 августа, Нацкорпус пикетировал Министерство юстиции Украины из-за отказа Дениса Малюськи удовлетворить обращение патриотических политсил о запрете деятельности партий ОПЗЖ и Шария.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале "Национального Корпуса".

"Причина акции – отказ министра юстиции Дениса Малюськи запрещать ОПЗЖ и "Партию Шария". У власти есть не только все основания запретить кремлевские проекты в Украине, но и привлечь их руководителей к уголовной ответственности. Но министр ссылается якобы на отсутствие нарушений законодательства со стороны вышеупомянутых партий", – сказано в Telegram-канале Нацкорпуса.

Во время сегодняшнего протеста представители украинских патриотов, в свою очередь, ссылались на ст. 5 Закона Украины "О политических партиях в Украине", согласно которой деятельность политсил, которая угрожает государственному суверенитету, территориальной целостности и подрывает безопасность государства, попадает под ограничения. В Нацкорпусе также заявили, что действия руководителей ОПЗЖ и их визиты в Москву для переговоров с главарями государства-агрессора является государственной изменой (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"ОПЗЖ и Партия Шария – враги Украины. Если Денис Малюська отказывается видеть очевидные вещи, Нацкорпус готов в очередной раз напоминать, кто реальный враг Украины", – заявила политсила.

Напомним, 30 июля "Национальный Корпус" вместе с другими украинскими патриотическими организациями официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". А 12 августа Общественный совет инициировал процесс запрета деятельности вышеуказанных политсил. Впрочем, против расследования в отношении ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за возможного нарушения украинского законодательства выступил Министр юстиции Украины Денис Малюська. Решение Общественного совета он назвал неквалифицированным, а сам совет при Минюсте предложил распустить.

Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария 01
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария 02
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария 03
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария 04

Автор: 

Национальный корпус (393) Шарий Анатолий (228) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) Малюська Денис (322)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+27
ну как зебильная власть может запретить ЖОПЗ и шария? это же идеологические "мышебратья" зеленского!
даже местные зебилы постоянно постят фейки от этих "партий"))
показать весь комментарий
19.08.2020 00:08 Ответить
+18
У партии зельоных недоумков есть все инструменты для этого, вплоть до болшынства под куполом цырка. Так почему же зельоная срань уже полтора года не может решить этот вопрос?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:38 Ответить
+17
Тому що тільки сліпий не бачить, що опи - це союзники сн і по цілям і по світосприйняттю.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну как зебильная власть может запретить ЖОПЗ и шария? это же идеологические "мышебратья" зеленского!
даже местные зебилы постоянно постят фейки от этих "партий"))
показать весь комментарий
19.08.2020 00:08 Ответить
12 августа Общественный совет инициировал процесс запрета деятельности вышеуказанных политсил.
Против расследования в отношении ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за возможного нарушения украинского законодательства выступил Министр юстиции Украины Денис Малюська.
Решение Общественного совета он назвал неквалифицированным, а сам совет при Минюсте предложил распустить.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:09 Ответить
а почему этот обчесвеный совет исключительно из дебилов состоит?это было обязательно их туда набирать?Кива на их фоне...умным кажется!
показать весь комментарий
19.08.2020 10:06 Ответить
Почему порохосраная власть за 5 лет войны не запретила партию окупантов? Мало того, она еще и расплодила ее в несколько раз
показать весь комментарий
19.08.2020 09:34 Ответить
У партии зельоных недоумков есть все инструменты для этого, вплоть до болшынства под куполом цырка. Так почему же зельоная срань уже полтора года не может решить этот вопрос?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:38 Ответить
Тому що тільки сліпий не бачить, що опи - це союзники сн і по цілям і по світосприйняттю.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:40 Ответить
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 8317
показать весь комментарий
19.08.2020 09:38 Ответить
передаст він а не царь. й педофіл в придачу.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:59 Ответить
Ви ж навіть самі розумієте що несете чпуйню, але цю діарею спинити вже не можна. час кивати на попєрєдніків минув, до того ж бачимо повний злив України шмаркленосцями, яких ви привели до влади. Усе це повністю на вашій совісті, якщо вам відомо що це таке.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:39 Ответить
Справді, https://censor.net/user/461407 - сабаківський нацжон, він все розуміє, але тепер всі нацсуки юзають тему заборони шаріка. Навіть в маніпулятивному контексті. Бачиш, що вони нацсуки, юзають - мовляв, Порошенко мав вносити "закони" про заборону...

Так що не варто його слухати. Просто варто пропускати. А, якщо зустрічається брехня - кидай в спам їх.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:31 Ответить
1. Тому, що Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО- Президентська Республіка.
2. Тому, що вибрана иакими як ти напівпокерами, депутатосрань у Раді, ВІДМОВЛЯЛАСЬ підтримати заборону таких партії.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:46 Ответить
Не свисти ты. Парашенко правил страной в одно рыло и все законы которые он хотел он пропихнул. Он даже не вносил на голосование законы запрещающие ети партии. Потому что Парашенко ето и есть РЫГ
показать весь комментарий
19.08.2020 10:08 Ответить
1) Тому, що вибрана такими як ти напівпокерами, депутатосрань у Раді, ВІДМОВЛЯЛАСЬ підтримати заборону таких партій.
1.1 В одно рило править країною, вибраний такими як ти напівпокерами 21.04.2019 прєЗєдєнт.

2) Конституція України.
«Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
1) ліквідацію незалежності України;
2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
4) підрив безпеки держави;
5) незаконне захоплення державної влади;
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
7) посягання на права і свободи людини;
8) посягання на здоров'я населення;
9) пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.»
показать весь комментарий
19.08.2020 10:31 Ответить
Ты БПП Порошенко и НФ Яценюка-Турчинова обозвал "ДЕПУТАТОСРАНЬ"?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:36 Ответить
ти знаєш, як правило, серед депутатів, обраних в складі блоку, навіть "найпатріотичного" блоку - до третини срані. А, депутати, які пройшли по мажоритарці від блоку - чи не всі срань, як правило... Ну, така традиція... І в результаті виборів 2002-го року, і 2006-го, і 2007-го... в складі НУ, НУНС, БЮТ - було вдосталь срані, хоча й тоді мажоритарки не було... Згадай, навіть уряд зформувати не могли... Згадай про тушки, про перебігання з фракції у фракцію, про відвертих злочинців у "найпатріотичних" фракціях... Назову прізвища Портнова, Олійника, Лозинського, Довгого... та список до 200 прізвищ, тільки відомих прізвищ...

Короче: політика - дуже брудна справа.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:25 Ответить
шавка калоЗеподмойных, так у твоих ,вообще монобольшинство
показать весь комментарий
19.08.2020 11:39 Ответить
Ну да... Они вот только зарегистрировались. 5 лет не хватило?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:17 Ответить
Як же він заборонить ,коли однотуровий пропхнув їх у депутати для створення песозажопної какаліції.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:40 Ответить
Дотолерастились до потери Крыма и войны на донбассе , а все туда же, мышебратья, онишедети, миру мир, гребанные импотенты...
показать весь комментарий
19.08.2020 00:09 Ответить
На второй фотографии, чувак с тату, держит сумку, интересно, а что там? не ужели киндер - сурприз для детворы?
показать весь комментарий
19.08.2020 00:09 Ответить
жидовский клоун может запретить козлокацапские партии только в том случае, если поймет, что они тащат у него электорат.
а на государственные интересы ему пофиг.
показать весь комментарий
19.08.2020 00:16 Ответить
Уже запретил местные выборы в приграничных с ОРДЛО районах, скоро там, где не удастся набрать голосов и не получится обозвать эти регионы небезопасными для выборов, объявят суперкрасную зону и отложат выборы на надцать лет.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:39 Ответить
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 8967
показать весь комментарий
19.08.2020 09:36 Ответить
Как никогда актуально, особенно после вчерашней информации о государственной измене у Зели

Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 9931
показать весь комментарий
19.08.2020 09:38 Ответить
А также всякие великие "патриоты" Смешки, Тягнибоки, Кошулинские, Гриценки, Билецкие, Корчинские и прочие. Пропали все.Как и не случилось ничего.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:43 Ответить
крайних видил под Мариуполем при строительсве кальчикского вопа ШАРИлись наблюдали а где сейчас наедают морды
показать весь комментарий
19.08.2020 10:03 Ответить
Та годі вже шифруватись,Бєліцкій ! Приєднуйся до своїх побратимів ! Вже можна !
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 1372
показать весь комментарий
19.08.2020 09:40 Ответить
А толку от запрета если ОПЗЖ вторая по популярности партия, просто создадут новую. Запретами людей не изменить.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:41 Ответить
Не писти "вторая по популярности...". Это ты где, в медведчуковских ТВ телевизорах услышал такую фуйню? Идиот.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:56 Ответить
Глянь состав Рады.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:44 Ответить
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 8224
показать весь комментарий
19.08.2020 09:43 Ответить
напевне зелений електорат... ну дуже схожі.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:40 Ответить
Газовики на Полтавщине уничтожают уникальное скифское городище - археологи

Возле поселка Камышня Миргородского района Полтавской области при строительстве газовой скважины уничтожают уникальное по сохранности городище скифской эпохи.

Как передает Укринформ об этом в https://www.facebook.com/dp.oasu/?tn-str=k*F Фейсбуке сообщает Охранная археологическая служба.
Археологи отмечают, что работами по строительству скважины 60 Камышнянское НГКМ, которые выполняет Филиал ГПУ "Полтавагаздобыча" АО "Укргаздобыча", уже уничтожено свыше 10 тыс. кв. м объекта культурного наследия. Более 200 метров вала сравняли с землей.
Отмечается, что в отвалах собраны, в частности, фрагменты лепных сосудов, фрагменты скифской пряжки и наконечники стрел (V-III вв. до н.э.).
Факт разрушения городища был выявлен экспедицией Охранной археологической службы Украины еще 6 июня, о чем безотлагательно было сообщено Укргаздобыче, https://www.ukrinform.ru/tag-naftogaz Нафтогазу Украины , Департаменту культуры и туризма Полтавской ОГА и Нацполиции.
Однако 17 августа археологов, которые пытались провести обследование разрушенной части, не допустили на объект. Они утверждают, что их оттеснила охрана с автоматическим оружием.

https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3083604-gazoviki-na-poltavsine-unictozaut-unikalnoe-skifskoe-gorodise-arheologi.html Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 7710
показать весь комментарий
19.08.2020 09:44 Ответить
Демократия вообще вредная штука.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:45 Ответить
И шо самое интеесное, шо какое-то непонятное чмо сидит в интернете за кгб-овские российские деньги на вилле в Италии а в Украине за него будут прокацапские бараны троллейбусные и метровские смартфончики голосовать. И что самое интересное, проголосуют же, бла. Это пистес. Дожили, курва.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:52 Ответить
так ото ж. саме через цих кончаних ідіотів країна борсається в лайні і ніяк звідти не вилізе. здебільше це лохторат яким від 60 і далі. це і є ті нікчемні 18% на яких спираються рашапоїдні ЗАЖопи і кусок гівна шаріков. доведеться чекати поки не виздихають.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:23 Ответить
Партия пропагандирующая педофелию и фашизм должна быть запрещена!
показать весь комментарий
19.08.2020 09:53 Ответить
Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария - Цензор.НЕТ 19
показать весь комментарий
19.08.2020 09:54 Ответить
И он из них самый умный...
показать весь комментарий
19.08.2020 10:24 Ответить
шо за дибіл рожу корчить? в нього справка є?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:38 Ответить
Я бы и минюст запретил. От него кроме вреда ни чего нет.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:55 Ответить
Шо, и Тимошенко не запретили?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:57 Ответить
жиденько,жиденько...
показать весь комментарий
19.08.2020 09:57 Ответить
Жопоблок і Шарія не заборонювати потрібно, а знищувати як бур'ян.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:07 Ответить
За призывы к гражданской войне в Украине будет деактив ника.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:11 Ответить
Знищення козломордих це громадянська війна чи очищення території від кацапської зарази?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:18 Ответить
Русский который родился и вырос в Украине не является кацапом. КАЦАП это русский ненавидящий Украину и украинцев.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:31 Ответить
Шарій, рабинович, медведчук русские?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:42 Ответить
У них всех украинское гражданство, национальность в паспорте давно упразднена.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:37 Ответить
У немалого количества особей в кацапизмом головного мозга имеются паспорта граждан Украины.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:47 Ответить
Я десь написав про "русских"?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:08 Ответить
Неподобство, заважають малюсьці займатись готельним бізнеском по СІЗО!
показать весь комментарий
19.08.2020 10:19 Ответить
Наполняет бюджет, больше нечем...
показать весь комментарий
19.08.2020 10:25 Ответить
Запретить и пересажать рыгов - это начало победы Украины. Кто это сделает,тот станет национальным героем на уровне Бандеры.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:35 Ответить
Петро Порошенко рыг. Его туда?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:45 Ответить
В каком году?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:48 Ответить
С самого основания, практически отец Партии Регионов.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:15 Ответить
В каком году он оттуда ушел?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:20 Ответить
Это имеет значение?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:27 Ответить
Конечно. После кратковременного пребывания там во времена царя гороха, он ушел в "Нашу Украину" и был на стороне Украины на двух Майданах, в отличие от медведчуков, кравчуков и своры рыгов, до сегодняшнего дня ненавидящих Украину.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:50 Ответить
Ага, ушел, потому, что оттеснили от корыта более крепкие свиньи.
"Бывших рыгов не бывает" - это ваша, порохоботская поговорка.
показать весь комментарий
19.08.2020 12:15 Ответить
Кужель з Батькивщины была с Яныком в 2004-2005 годах.
Она тоже рыговка до сих пор?
показать весь комментарий
19.08.2020 12:19 Ответить
По Вашему усмотрению ))
показать весь комментарий
19.08.2020 10:54 Ответить
«Партию регионального возрождения Украины» создавал Валерий Петросов в 1993. Стержень программы - перераспределение доходов в пользу регионов. Никакой политики. Фуфло про русский язык и дружбу СНГ прилепили позже, когда Пети уже там не было. Но, реализовал главный принцип 1993 именно он в реформе местного самоуправления. Благодаря чему, на родине Петросова, Харькове, бюджет Кернеса увеличился на 50%
показать весь комментарий
19.08.2020 11:30 Ответить
https://www.facebook.com/huntaMan18?__cft__[0]=AZVp2ZHoz1NS1WECWw1rjpPP576Mglufp44LoMSpmEDyaNX6a0qHhm04JuoAcRzoqiv1kpTmwvu6EAtIjpoTTF0XE_k-3SRUrn6s45NUUtbBNQhNYXdBBMVxpIA9eY-tVPc&__tn__=-UC%2CP-R Олег Скрипник

https://www.facebook.com/huntaMan18/posts/3379945565400661?__cft__[0]=AZVp2ZHoz1NS1WECWw1rjpPP576Mglufp44LoMSpmEDyaNX6a0qHhm04JuoAcRzoqiv1kpTmwvu6EAtIjpoTTF0XE_k-3SRUrn6s45NUUtbBNQhNYXdBBMVxpIA9eY-tVPc&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год ·

Бывший глава «Східного Корпусу», Бывший проукраинский активист Олег Ширяев теперь вместе с Кивой в «ОПЗЖ».

Где там мой попкорн?)
показать весь комментарий
19.08.2020 10:35 Ответить
Східний корпус помню давно ещё светился во всякой нездоровой пуйне... Я уже почти забыл про них. Объявились, лять...
показать весь комментарий
19.08.2020 11:52 Ответить
толку мочи ть и х надо
показать весь комментарий
19.08.2020 11:16 Ответить
Свинками их закидайте! Или за это уже не платят с обеспечением всем необходимым?
показать весь комментарий
19.08.2020 11:47 Ответить
Ні на що не натякаю,але нагадаю одну дуже просту істину..."Коли гівнюк когось захищає,то рейтинг того "когось" падає.Коли гівнюк когось звинувачує,то рейтинг цього "когось" піднімається"...
показать весь комментарий
19.08.2020 11:55 Ответить
Мишебратьяіхтамнєтскогонасєлєнія с тої сторони шукають родичів жопезежістов і шарікових.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:55 Ответить
Повылазило. А где вы были, когда зе вернул всю шоблу януковическую, где вы когда зе и его команда уничтожают истинных патриотов, где вы когда зе назначает конченых тварей времён Януковича, где вы были когда в вас действительно нуждались?
Что вы смогли сделать, это только бегать за Порошенко свинками бросаться. Дебилоиды . А теперь вылезли перед выборами.
Да вы такие же проплаченые мрази, как опзж и шарий.
показать весь комментарий
19.08.2020 15:49 Ответить
 
 