Нацкорпус протестовал под Минюстом из-за отказа Малюськи запретить ОПЗЖ и Партию Шария
Во вторник, 18 августа, Нацкорпус пикетировал Министерство юстиции Украины из-за отказа Дениса Малюськи удовлетворить обращение патриотических политсил о запрете деятельности партий ОПЗЖ и Шария.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Telegram-канале "Национального Корпуса".
"Причина акции – отказ министра юстиции Дениса Малюськи запрещать ОПЗЖ и "Партию Шария". У власти есть не только все основания запретить кремлевские проекты в Украине, но и привлечь их руководителей к уголовной ответственности. Но министр ссылается якобы на отсутствие нарушений законодательства со стороны вышеупомянутых партий", – сказано в Telegram-канале Нацкорпуса.
Во время сегодняшнего протеста представители украинских патриотов, в свою очередь, ссылались на ст. 5 Закона Украины "О политических партиях в Украине", согласно которой деятельность политсил, которая угрожает государственному суверенитету, территориальной целостности и подрывает безопасность государства, попадает под ограничения. В Нацкорпусе также заявили, что действия руководителей ОПЗЖ и их визиты в Москву для переговоров с главарями государства-агрессора является государственной изменой (ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
"ОПЗЖ и Партия Шария – враги Украины. Если Денис Малюська отказывается видеть очевидные вещи, Нацкорпус готов в очередной раз напоминать, кто реальный враг Украины", – заявила политсила.
Напомним, 30 июля "Национальный Корпус" вместе с другими украинскими патриотическими организациями официально обратились в Общественный совет при Министерстве юстиции с требованием аннулировать регистрацию "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Партии Шария". А 12 августа Общественный совет инициировал процесс запрета деятельности вышеуказанных политсил. Впрочем, против расследования в отношении ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за возможного нарушения украинского законодательства выступил Министр юстиции Украины Денис Малюська. Решение Общественного совета он назвал неквалифицированным, а сам совет при Минюсте предложил распустить.
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даже местные зебилы постоянно постят фейки от этих "партий"))
Против расследования в отношении ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за возможного нарушения украинского законодательства выступил Министр юстиции Украины Денис Малюська.
Решение Общественного совета он назвал неквалифицированным, а сам совет при Минюсте предложил распустить.
Так що не варто його слухати. Просто варто пропускати. А, якщо зустрічається брехня - кидай в спам їх.
2. Тому, що вибрана иакими як ти напівпокерами, депутатосрань у Раді, ВІДМОВЛЯЛАСЬ підтримати заборону таких партії.
1.1 В одно рило править країною, вибраний такими як ти напівпокерами 21.04.2019 прєЗєдєнт.
2) Конституція України.
«Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
Утворення і діяльність політичних партій забороняється, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:
1) ліквідацію незалежності України;
2) зміну конституційного ладу насильницьким шляхом;
3) порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
4) підрив безпеки держави;
5) незаконне захоплення державної влади;
6) пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі;
7) посягання на права і свободи людини;
8) посягання на здоров'я населення;
9) пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.»
Короче: політика - дуже брудна справа.
а на государственные интересы ему пофиг.
Возле поселка Камышня Миргородского района Полтавской области при строительстве газовой скважины уничтожают уникальное по сохранности городище скифской эпохи.
Как передает Укринформ об этом в https://www.facebook.com/dp.oasu/?tn-str=k*F Фейсбуке сообщает Охранная археологическая служба.
Археологи отмечают, что работами по строительству скважины 60 Камышнянское НГКМ, которые выполняет Филиал ГПУ "Полтавагаздобыча" АО "Укргаздобыча", уже уничтожено свыше 10 тыс. кв. м объекта культурного наследия. Более 200 метров вала сравняли с землей.
Отмечается, что в отвалах собраны, в частности, фрагменты лепных сосудов, фрагменты скифской пряжки и наконечники стрел (V-III вв. до н.э.).
Факт разрушения городища был выявлен экспедицией Охранной археологической службы Украины еще 6 июня, о чем безотлагательно было сообщено Укргаздобыче, https://www.ukrinform.ru/tag-naftogaz Нафтогазу Украины , Департаменту культуры и туризма Полтавской ОГА и Нацполиции.
Однако 17 августа археологов, которые пытались провести обследование разрушенной части, не допустили на объект. Они утверждают, что их оттеснила охрана с автоматическим оружием.
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3083604-gazoviki-na-poltavsine-unictozaut-unikalnoe-skifskoe-gorodise-arheologi.html
"Бывших рыгов не бывает" - это ваша, порохоботская поговорка.
Она тоже рыговка до сих пор?
https://www.facebook.com/huntaMan18/posts/3379945565400661?__cft__[0]=AZVp2ZHoz1NS1WECWw1rjpPP576Mglufp44LoMSpmEDyaNX6a0qHhm04JuoAcRzoqiv1kpTmwvu6EAtIjpoTTF0XE_k-3SRUrn6s45NUUtbBNQhNYXdBBMVxpIA9eY-tVPc&__tn__=%2CO%2CP-R 13 год ·
Бывший глава «Східного Корпусу», Бывший проукраинский активист Олег Ширяев теперь вместе с Кивой в «ОПЗЖ».
Где там мой попкорн?)
Что вы смогли сделать, это только бегать за Порошенко свинками бросаться. Дебилоиды . А теперь вылезли перед выборами.
Да вы такие же проплаченые мрази, как опзж и шарий.