Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из "Википедии", - адвокат Шейхмамбетов
Во время заседания в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону выяснилось, что одно из доказательств обвинения против проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько взято из онлайн-энциклопедии "Википедия".
Об этом сообщила сторона защиты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отмечается, что документ – это справка об участии Приходько в организации украинских националистов, в ней следствие ссылается на статью "Википедии". Защита крымчанина выразила сомнения на счет этой информации.
По мнению адвокатов, официальные данные об организации могут находится только в Министерстве юстиции Украины, поэтому защита ходатайствовала о выемке программы и устава партии из реестра ведомства. Адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов отмечает, что создать статью в "Википедии" может каждый человек.
При этом российский прокурор считает обвинения "достаточными". Он отметил, что оценку доказательствам будет давать суд в совещательной комнате.
Следующее заседание по делу крымчанина запланировано на 27 августа.
Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. 10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.
1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.
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Уладзі́мір Уладзі́міравіч Пу́цін-***** (https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 руск. : Влади́мир Влади́мирович Пу́тин-*****; нар. https://be.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 7 кастрычніка https://be.wikipedia.org/wiki/1952 1952 , https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%86%D1%8F%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Ленінград ) - прэзідэнт https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F Расійскай Федэрацыі (https://be.wikipedia.org/wiki/2000 2000 -https://be.wikipedia.org/wiki/2008 2008 і з 2012), прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі (2008-2012).