Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из "Википедии", - адвокат Шейхмамбетов

Во время заседания в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону выяснилось, что одно из доказательств обвинения против проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько взято из онлайн-энциклопедии "Википедия".

Об этом сообщила сторона защиты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что документ – это справка об участии Приходько в организации украинских националистов, в ней следствие ссылается на статью "Википедии". Защита крымчанина выразила сомнения на счет этой информации.

По мнению адвокатов, официальные данные об организации могут находится только в Министерстве юстиции Украины, поэтому защита ходатайствовала о выемке программы и устава партии из реестра ведомства. Адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов отмечает, что создать статью в "Википедии" может каждый человек.

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При этом российский прокурор считает обвинения "достаточными". Он отметил, что оценку доказательствам будет давать суд в совещательной комнате.

Следующее заседание по делу крымчанина запланировано на 27 августа.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

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