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Новости Украинские заложники в РФ Репрессии в оккупированном Крыму
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Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из "Википедии", - адвокат Шейхмамбетов

Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из

Во время заседания в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону выяснилось, что одно из доказательств обвинения против проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько взято из онлайн-энциклопедии "Википедия".

Об этом сообщила сторона защиты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что документ – это справка об участии Приходько в организации украинских националистов, в ней следствие ссылается на статью "Википедии". Защита крымчанина выразила сомнения на счет этой информации.

По мнению адвокатов, официальные данные об организации могут находится только в Министерстве юстиции Украины, поэтому защита ходатайствовала о выемке программы и устава партии из реестра ведомства. Адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов отмечает, что создать статью в "Википедии" может каждый человек.

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При этом российский прокурор считает обвинения "достаточными". Он отметил, что оценку доказательствам будет давать суд в совещательной комнате.

Следующее заседание по делу крымчанина запланировано на 27 августа.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал Приходько.

1 апреля 2020 года появилась информация, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию. 7 апреля стало известно, что Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

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Автор: 

россия (96481) суд (25158) Приходько Олег (47)


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Топ комментарии
+12
Тримайтеся, діду! Кацапи бандерівців бояться до усрачкі, просто пам'ятайте про це.
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19.08.2020 00:52 Ответить
+12
Щось там кацапи знайшли у Приходька і судять. Насправді їхній незаконний суд просто переслідує людину за те, що він відкрито говорив про окупантів і не визнає Крим російським.
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19.08.2020 01:12 Ответить
+10
так и против Порошенко в деле о картинах точно так же
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19.08.2020 00:38 Ответить
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так и против Порошенко в деле о картинах точно так же
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19.08.2020 00:38 Ответить
Ну так нынешняя рыговская прокуратура такая же талантливая, как кацапская.
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19.08.2020 01:52 Ответить
тепер треба створити в Вікіпедії статтю, що кацапський прокурор учасник ІДІЛ
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19.08.2020 11:00 Ответить
Более того, на разных языках статьи в Вики могут существенно различаться и это не результат перевода, их писали разные люди.
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19.08.2020 00:42 Ответить
.. я жду, когда уже наступит это "лето", такое лето, что б ВСЕ сгорело у кацапов накуй !!! - без остатка, без этих всяких полумер !!!(с)
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19.08.2020 00:44 Ответить
Тримайтеся, діду! Кацапи бандерівців бояться до усрачкі, просто пам'ятайте про це.
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19.08.2020 00:52 Ответить
Щось там кацапи знайшли у Приходька і судять. Насправді їхній незаконний суд просто переслідує людину за те, що він відкрито говорив про окупантів і не визнає Крим російським.
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19.08.2020 01:12 Ответить
Це наш другий Балух. Такий самий кримський бандерівець.
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19.08.2020 01:18 Ответить
І цікаво, що досі деякіx українці не хочуть бачити репресій росіян проти українців та кримських татар. І ці деякі спокійно їздять на росію і в окупований Крим.
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19.08.2020 01:21 Ответить
Ну, тогда пускай тот суд признает и это доказательство Сторона обвинения по делу крымчанина Приходько использует как доказательство данные из "Википедии", - адвокат Шейхмамбетов - Цензор.НЕТ 9756

Уладзі́мір Уладзі́міравіч Пу́цін-***** (https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 руск. : Влади́мир Влади́мирович Пу́тин-*****; нар. https://be.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0 7 кастрычніка https://be.wikipedia.org/wiki/1952 1952 , https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%86%D1%8F%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Ленінград ) - прэзідэнт https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F Расійскай Федэрацыі (https://be.wikipedia.org/wiki/2000 2000 -https://be.wikipedia.org/wiki/2008 2008 і з 2012), прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі (2008-2012).
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19.08.2020 07:06 Ответить
Ну, миротворец можно а википедию нельзя? Несправедливо
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19.08.2020 08:23 Ответить
"Миротворець", це доказова база, від якої у вас, ватних, дупи горять.
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19.08.2020 09:31 Ответить
Да да, вот и там Википедия такая же база, хавай
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19.08.2020 09:40 Ответить
Та ти шо? Для вас, ватанів, немає різниці між фактами і брехнею? Як "неочікувано".
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19.08.2020 09:51 Ответить
Попробуй сначала что ни буть поредактировать в Миротворце, а потом в Википедии.
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19.08.2020 10:20 Ответить
Ну понятно что на миротворцев все редакторы это "следователь по осо важным делам" антонина и её подчиненные
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19.08.2020 10:35 Ответить
 
 