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Начальник одного из территориальных отделов полиции брал по $800 в месяц за беспрепятственную работу кальян-бара в Киеве, - ОГПУ

Начальник одного из территориальных отделов полиции брал по $800 в месяц за беспрепятственную работу кальян-бара в Киеве, - ОГПУ

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева сообщено о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции столицы по факту получения неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, по данным следствия, в начале июня 2020 года полицейский предлагал владелице кальян-бара, расположенного Трухановом острове, передавать ему ежемесячно 800 долларов за непрепятствование работе ее заведения и несовершение в отношении нее меры административного воздействия работниками полиции.

Полицейского разоблачили прокуроры совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, по материалам столичного Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ во время получения очередного транша неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальник отдела полиции в Кривом Роге пойдет под суд за подкуп руководства: 20 тыс. грн ежемесячно. ФОТО

Автор: 

взятка (6196) Нацполиция (16610) Офис Генпрокурора (2521)


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Топ комментарии
+6
И тут открылась тайна Полишинеля: оказывается, «реформированная полиция»- насквозь коррумпированна структура! Это же надо! Когда государством фактически управляют олигархи (а это, считай, воры), то и защищают права воров такие же бандиты. Обычных граждан олигархи обкрадывают через «принятые законы», а полицейская свора - по старинке, гоп-стопом
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19.08.2020 04:59 Ответить
+5
заставить сожрать погоны и на 8 лет с конфискацией!
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19.08.2020 04:15 Ответить
+4
аваков "реформував" плохо организованную "злочинную" группу "МВД" в монопольную бизнес-структуру. а какие законы зеленые под авакова приняли - просто аут.
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19.08.2020 07:28 Ответить
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Начальник одного из территориальных отделов полиции брал по $800 в месяц за беспрепятственную работу кальян-бара в Киеве, - ОГПУ - Цензор.НЕТ 2230
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19.08.2020 01:29 Ответить
Он - всего kишь-мышь, жалкая серая, как всегда - малая и жалкая пешечка в большой шахматной супер-игре, где росчеты шли и спокойно идут по богатому и большому кону.
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19.08.2020 01:51 Ответить
Начальник одного из территориальных отделов полиции брал по $800 в месяц за беспрепятственную работу кальян-бара в Киеве, - ОГПУ - Цензор.НЕТ 9494
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19.08.2020 02:04 Ответить
заставить сожрать погоны и на 8 лет с конфискацией!
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19.08.2020 04:15 Ответить
И тут открылась тайна Полишинеля: оказывается, «реформированная полиция»- насквозь коррумпированна структура! Это же надо! Когда государством фактически управляют олигархи (а это, считай, воры), то и защищают права воров такие же бандиты. Обычных граждан олигархи обкрадывают через «принятые законы», а полицейская свора - по старинке, гоп-стопом
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19.08.2020 04:59 Ответить
А про то, что все незаконные рынки у метро Киева （Харьковская, Позняки, Осокопки, Славутич и др.）и повсюду в подземных переходах также крышуют такие же "начальники" с полицейскими погонами знают только торговки, отстегивающие их "представителям" от 50 до 250 грн с места（каждый день!）.
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19.08.2020 05:11 Ответить
Фиксировать на видео получение взяток и создать специальный сайт на примере Антохи Геращенко...Пусть все видят как при зарплате 12000 грн ,нихера толком не делая ,они побираются бедные нещасные ..Но только начнется хайп сразу будет новое кино про борьбу с тероризмом
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19.08.2020 05:57 Ответить
А ви пам'ятаєете як Петро Олексійович ветував закон про можливість відеофіксації громадянами хабарів для використання як докази в суді? Отож.
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19.08.2020 08:20 Ответить
А зєбобіки на те що сказали? Викравачам корупції вже виплачують бабосікі?
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19.08.2020 09:23 Ответить
Кальян запрещён???
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19.08.2020 07:07 Ответить
Этот начальник ещё говорил что с главным всё согласованно, и попробуйте не заплатить. А главный это главный " слуга народа"! Простой ребус.
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19.08.2020 07:14 Ответить
а может пришло время центральную продавшуюся ментуру разогнать и создать полицию типа американской?
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19.08.2020 07:16 Ответить
Нічого дивного типовий представник деградованої аваківської падалі у вигляді поліції ОЗУ. Там всі так працюють. Керівництво покриває всі злочини. Напевно не поділився і здали... МВС під керівництвом Сабакова перетворилось в банальне злочинне угруповання.
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19.08.2020 07:19 Ответить
аваков "реформував" плохо организованную "злочинную" группу "МВД" в монопольную бизнес-структуру. а какие законы зеленые под авакова приняли - просто аут.
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19.08.2020 07:28 Ответить
служить и защищать
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19.08.2020 07:56 Ответить
Правильно делал, надо было тыщу просить, тогда бы не попался.
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19.08.2020 08:06 Ответить
Он всего лишь МЫТАРЬ и посредник между сАбаковской ментовкой и "подданными" /от слова ДАНЬ/ и брал не только и не столько за себя! Нужно ломать запретительную СИСТЕМУ, легализовать много чего: проституцию, легкую наркоту /травку и спайсы/, игорный бизнес, понизить возраст совершеннолетия до 15 лет, а частичной дееспособности до12 лет!
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19.08.2020 08:42 Ответить
Это скрытый намек какая мин зп должна быть у легавых шоб не брать на лапу.
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19.08.2020 09:15 Ответить
Правоохоронець лише займався охороною здоров`я...
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19.08.2020 09:21 Ответить
500 авакову 300 себе)))
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19.08.2020 09:22 Ответить
І не дуже його обходить обмеження 5000 грн. розрахунків готівкою. І на РРО ФОПів йому плювати...
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19.08.2020 09:25 Ответить
Шоб платить 800 $ этому + ??? пожарному +???сан врачу +исчо кому-нибудь.....Надо скока огребать ? Не плохой выходит бизнес ! Да....на фрезерном станке стока не заработать. А мильтон, он просто не занес ,вот ему и напомнили.
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19.08.2020 10:17 Ответить
зеленая мразота рулит))))ну че зебаран, говоришь собаков потужный министр? ))))
мусарня зечмошника лоха оманского вообще берега потеряла.
я так смотрю к концу срока зебаран с своим завхозом дерьмаком страну окончательно опустит))))
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19.08.2020 11:12 Ответить
гад ползучий, стрелять таких, как попугаев на соловках. за что? да слишком мало брал, потому и влетел, что в ногу со временем не шел. это не порядок, надо жестко и жестоко избавляться из рядов своих вот от таких бесхребетных, так незззя!
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19.08.2020 13:26 Ответить
 
 