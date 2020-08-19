Начальник одного из территориальных отделов полиции брал по $800 в месяц за беспрепятственную работу кальян-бара в Киеве, - ОГПУ

Под процессуальным руководством прокуратуры Киева сообщено о подозрении начальнику одного из территориальных отделов полиции столицы по факту получения неправомерной выгоды - ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, по данным следствия, в начале июня 2020 года полицейский предлагал владелице кальян-бара, расположенного Трухановом острове, передавать ему ежемесячно 800 долларов за непрепятствование работе ее заведения и несовершение в отношении нее меры административного воздействия работниками полиции.

Полицейского разоблачили прокуроры совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве, по материалам столичного Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ГУ СБУ во время получения очередного транша неправомерной выгоды.

Решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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