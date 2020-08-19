За месяц суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров, к административной - 505, - НАПК

В июле 2020 года суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров и еще 505 - к административной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.

"За июль Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), пополнился 611 публичными служащими. Суд привлек к уголовной ответственности 98 человек, а к административной - 505. Также на восемь человек наложены дисциплинарные взыскания" , - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в целом с начала года в Реестр коррупционеров внесены 2629 человек.

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По информации НАПК, из всех уголовных преступлений, совершенных в течение июля, 65 касались предложение взятки, 10 были связаны со злоупотреблением влиянием. Еще четыре нарушения - это присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Из всех административных правонарушений, совершенных в июле, 466 касаются несвоевременного представления декларации; 35 - не представлены сообщения о реальном конфликте интересов или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.