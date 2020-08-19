За месяц суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров, к административной - 505, - НАПК
В июле 2020 года суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров и еще 505 - к административной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.
"За июль Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), пополнился 611 публичными служащими. Суд привлек к уголовной ответственности 98 человек, а к административной - 505. Также на восемь человек наложены дисциплинарные взыскания" , - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в целом с начала года в Реестр коррупционеров внесены 2629 человек.
По информации НАПК, из всех уголовных преступлений, совершенных в течение июля, 65 касались предложение взятки, 10 были связаны со злоупотреблением влиянием. Еще четыре нарушения - это присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.
Из всех административных правонарушений, совершенных в июле, 466 касаются несвоевременного представления декларации; 35 - не представлены сообщения о реальном конфликте интересов или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.
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Главное не забывать ихнее бабло конфисковывать!
В Киеве задержан гражданин Армении, который сообщил в полицию ложную информацию о минировании двух посольств. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева на https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3697184523626216 Facebook .
Киевская местная прокуратура № 3 выяснила, что в субботу, 1 августа текущего года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил сообщение о минировании зданий посольств США и республики Турция в Украине.
Полиция проверила посольства и не нашла в нихвзрывчатых материалов и устройств. Следовательно,сообщение о минировании оказалось ложным. Человека, солгавшего полиции о минировании, удалось установить и задержать.
46-летнему псевдоминеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в https://112.ua/kiev/v-kieve-zaderzhali-chetyreh-minerov-zdaniy-i-metro-544719.html конце июля в Киеве задержали четырех человек , которые сообщали полицейским о "минировании" зданий и метро.
https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-poymali-armyanina-kotoryy-solgal-policii-o-minirovanii-dvuh-posolstv-546947.html
Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!
Яблучка смакують і діти, і старі,
Будьте ви здорові і вічно молоді!(с)
Всё это мышиная возня для СТАТИСТИКИ и оправдания НЕИМОВЕРНЫХ расходов бюджетных средств