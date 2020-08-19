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Новости Борьба с коррупцией
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За месяц суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров, к административной - 505, - НАПК

За месяц суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров, к административной - 505, - НАПК

В июле 2020 года суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров и еще 505 - к административной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.

"За июль Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), пополнился 611 публичными служащими. Суд привлек к уголовной ответственности 98 человек, а к административной - 505. Также на восемь человек наложены дисциплинарные взыскания" , - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в целом с начала года в Реестр коррупционеров внесены 2629 человек.

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По информации НАПК, из всех уголовных преступлений, совершенных в течение июля, 65 касались предложение взятки, 10 были связаны со злоупотреблением влиянием. Еще четыре нарушения - это присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Из всех административных правонарушений, совершенных в июле, 466 касаются несвоевременного представления декларации; 35 - не представлены сообщения о реальном конфликте интересов или принятии решений в условиях реального конфликта интересов.

Автор: 

коррупция (8585) НАПК (1227)


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Топ комментарии
+6
10 тысяч судей и 20 тысяч прокуроров и полмиллиона полицейских привлекли к ответсвенности 98 человек? Это насмешка! У нас в городе только в одном департаменте градостроительства горсовета можно за постоянные взятки садить 30 человек, а в самом горсовете - все 2 тысячи.
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19.08.2020 04:48 Ответить
+3
На фото у человека руки в наручниках, а он все равно пачку долларов держит. Вот так и борьба с коррупцией. Смело.
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19.08.2020 03:04 Ответить
+3
А що Бєню вже арештували?
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19.08.2020 05:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Лучше привлекать к финансовой ответственности, с конфискацией непосильно нажитого
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19.08.2020 03:03 Ответить
А как тогда будут жить наши прокуроры？ Ведь там нет ни одного честного и порядочного человека. Как и среди судей, там подбираются исключительно подлецы, не знаюшие, что такое совесть, закон, право.
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19.08.2020 06:55 Ответить
На фото у человека руки в наручниках, а он все равно пачку долларов держит. Вот так и борьба с коррупцией. Смело.
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19.08.2020 03:04 Ответить
То він для судді приготував,щоб в адміністративку справу перевести.(або слідаку,щоб перевів з суспільно небезпечного діяння, в кримінальний проступок).
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19.08.2020 03:12 Ответить
Ух ты! Порошенко за все года правления столько взяточников не пересадил.
Главное не забывать ихнее бабло конфисковывать!
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19.08.2020 04:10 Ответить
А що Бєню вже арештували?
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19.08.2020 05:01 Ответить
10 тысяч судей и 20 тысяч прокуроров и полмиллиона полицейских привлекли к ответсвенности 98 человек? Это насмешка! У нас в городе только в одном департаменте градостроительства горсовета можно за постоянные взятки садить 30 человек, а в самом горсовете - все 2 тысячи.
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19.08.2020 04:48 Ответить
Мы случайно не в одном городе живём))
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19.08.2020 07:20 Ответить
Іноді поліція щось знаходить, а це теж горяча тема!

В Киеве задержан гражданин Армении, который сообщил в полицию ложную информацию о минировании двух посольств. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева на https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3697184523626216 Facebook .
Киевская местная прокуратура № 3 выяснила, что в субботу, 1 августа текущего года правонарушитель с собственного мобильного телефона совершил два телефонных звонка на линию "102" и предоставил сообщение о минировании зданий посольств США и республики Турция в Украине.
Полиция проверила посольства и не нашла в нихвзрывчатых материалов и устройств. Следовательно,сообщение о минировании оказалось ложным. Человека, солгавшего полиции о минировании, удалось установить и задержать.
46-летнему псевдоминеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, в https://112.ua/kiev/v-kieve-zaderzhali-chetyreh-minerov-zdaniy-i-metro-544719.html конце июля в Киеве задержали четырех человек , которые сообщали полицейским о "минировании" зданий и метро.
https://112.ua/obshchestvo/v-kieve-poymali-armyanina-kotoryy-solgal-policii-o-minirovanii-dvuh-posolstv-546947.html
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19.08.2020 05:24 Ответить
Баканов! Лови чёрта Геруса. 🤡
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19.08.2020 05:31 Ответить
А когда начнут привлекать руководство страны за госизмену? После выборов президента?
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19.08.2020 05:32 Ответить
Зі славетним святом хочу привітати вас -

Настав Преображення день, Яблучний наш Спас!

Яблучка смакують і діти, і старі,

Будьте ви здорові і вічно молоді!(с)
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19.08.2020 05:58 Ответить
Это просто ПОБЕДА над коррупцией,а точнее мелкими взяточниками и протеже !!!

Всё это мышиная возня для СТАТИСТИКИ и оправдания НЕИМОВЕРНЫХ расходов бюджетных средств
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19.08.2020 06:07 Ответить
За месяц суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров, к административной - 505, - НАПК - Цензор.НЕТ 2234
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19.08.2020 06:48 Ответить
просто не умеют они правильно "отмазаться"! учитесь как надо !
За месяц суды привлекли к уголовной ответственности 98 коррупционеров, к административной - 505, - НАПК - Цензор.НЕТ 6256
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19.08.2020 07:06 Ответить
Это что за бред? И для кого для лохов клоуна?
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19.08.2020 07:10 Ответить
потому что career.gov.ua, туфта для плебса и отмыв бабок, всё равно туда берут только своих, как и bezbroni.net хер кто даже откликаеться на обращение, тоже самое.
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19.08.2020 12:34 Ответить
 
 