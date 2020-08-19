К годовщине событий под Иловайском Музей Майдана проведет дискуссию "Иловайский котел: воспоминания участников"
Сегодня в Музее Майдана состоится публичное обсуждение "Иловайский котел: воспоминания участников".
Как сообщает Цензор.НЕТ, анонс события опубликован на странице Национального мемориального комплекас Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.
В этом году спикерами будут:
Всеволод Стеблюк ( "Айболит") - украинский ученый медик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, участник Революции Достоинства, военный врач на войне на востоке Украины, участник боев под Иловайском.
Игорь Гевко ( "Брокер") - участник Революции Достоинства, координатор Иловайского братства, доброволец батальона "Донбасс", участник выхода "зеленого коридора".
Сергей Мищенко ( "Яр") - участник Революции Достоинства, доброволец батальона "Донбасс", участник боев за Иловайск, один из тех, кто выходил через "зеленый коридор".
Игорь Михайлишин ( "Пианист") - доброволец батальона "Донбасс", участник боев за Иловайск, один из тех, кто выходил "зеленым коридором".
Выставочно-образовательное пространство "М3: Майдан: Мемориальный музей".
Киев, Аллея Героев Небесной Сотни, 3-5.
18:30.
Ргистрация: https://cutt.ly/bd0LUiW
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Ти краще послухай, що про Іловайськ каже Майор Роман Ковальов
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825
Роман Ковальов
ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
Сьогодні, 5 серпня, річниця події, про яку не згадає в своєму черговому інтерв'ю Арсен Аваков, ........ а "1+1" не покаже про це сюжет.
А, між тим, саме ця подія, яка відбулася в Днепропетровській ОДА 5 серпня 2014 року багато в чому визначила подальшу долю України.
Отже, за повідомленнями самих учасників, 5 серпня 2014 року відбулась так звана "нарада" на який були присутні командири добровольчих батальйонів МВС та НГУ, а саме Андрій Білецький ("Азов"), Андрій Філоненко ("Шахтарськ"), Семен Семенченко ("Донбас") та Юрій Береза ("Дніпро 1") та їх заступники. Нарада проходила під керівництвом Генадія Корбана та Руслана Хомчака. ......... За іншою інформацією, в цей же час в будівлі адміністрації також перебував і очильник ОДА Ігор Валерійович Коломойський, який в нараді участі не брав, але, як стверджували деякі учасники, вищезгаданих командирів таки приймав у себе в кабінеті . Чому вибір пав саме на ці батальйони, спитаєте ви? І я вам відповім - все дуже просто: по-перше всі вони входили до складу МВС або Нацгвардії України, по-друге - всі вони "стояли на фінансовому балансі" Дніпропетрівської ОДА, яку на той час, як ви пам'ятаєте, очолював славнозвісний Ігор Коломойський, а по-трете - всі вони не входили в склад сил АТО і не підпорядковувались .......»
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764400647040306&id=100004111636825 Р. Ковальов. ІЛОВАЙСЬКА АВАНТЮРА
« дело расследовано, причинное следствие того что произошло - это следствие прямой агрессии Российской федерации - почти 15 тысяч человек, некоторые нарушения ряда должностных лиц Минобороны - это Муженко, Литвин, Назаров, Хомчак, но они не есть причиной Иловайской трагедии. Это нарушение уставных требований, которые не совсем корреспондируются с конструкцией АТО.
И эта дилемма, эта юридическая колизия не дает нам никаких, подчеркиваю никаких, оснований для объявления подозрений нашим военным, которые командовали операцией".Источник: https://censor.net/v3135999
« дело расследовано, причинное следствие того что произошло - это следствие прямой агрессии Российской федерации - почти 15 тысяч человек, некоторые нарушения ряда должностных лиц Минобороны - это Муженко, Литвин, Назаров, Хомчак, но они не есть причиной Иловайской трагедии. Это нарушение уставных требований, которые не совсем корреспондируются с конструкцией АТО.
И эта дилемма, эта юридическая колизия не дает нам никаких, подчеркиваю никаких, оснований для объявления подозрений нашим военным, которые командовали операцией".Источник: https://censor.net/v3135999
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Это что то бы помогло ? .
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и Как ? .
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Реально , как ? .
.Или бы навредило ?.
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В то время 2/3 территории ужэ освободили , но рф послало РЕГУЛЯРНЫЕ ЧАСТИ .. , ПОДЛО и никто не верил в такую возможность и ПОДЛОСТЬ касапии ! .
..
Вони вважають, що то не Путін/Россія 20.02. 2014 по узгодженню з Януковичем, почали операцію по захопленню Криму, а це зробив Порошенко, який став Президентом України 17.06. 2014.
Тобі, платному боту, цього ніколи не зрозуміти.
Гыыы! Ну если Фрейд жив, то ты ще не народилось!
Пострілював, Еліон?
.
А не 4 БРИГАДЫ рф ??? Внезапно вторжехшись с южного и восточного направлений - почти в тыл ?? ..
..
С другой стороны, уже был опыт в Луганской области решающего применения росс. артиллерии по укр. войскам около границы, так что генералы вполне могли подозревать, что и на этот раз РФ не даст разгромить боевиков. В таком случает украинских сил было явно недостаточно и возникает вопрос: что реально планировалось высшим руководством?
У меня есть подозрение, что в планах высшего руководства как раз и было спровоцировать открытое вмешательство армии РФ с четко зафиксированным заходом на укр. территорию ради мирового возмущения, при этом разгром наступающих укр. сил предполагался изначально. Облом вышел в том, что наступающие очень слабо сопротивлялись и армии РФ не пришлось многочисленно, надолго и глубоко залезать в Украину.
Или планируется участие участников с "той стороны"?! При нынешней власти такое более чем реально! могли еще назвать "дискуссия на тему: Иловайский котел правда или вымысел"
«З 21.04.2019....
18 серпня, у ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) добровольчих батальйонів , увійшли в Іловайськ. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-kremlin_corridor-2 [2] 29 серпня о 6:00 ранку російський офіцер прибув до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F Многопілля і повідомив українській стороні, що вихід має відбуватися без зброї. Керівництво українськими збройними силами мовчки нехтувало цими вимогами. О 8:15 українські військові організованими колонами почали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спершу українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.
Бої під Іловайськом стали одним з переломних моментів війни на сході України: Збройні сили України втратили ініціативу на Донбасі та перейшли від атаки до оборони.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-3 [3] Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(2014) Мінського перемир'я в рамках контактної групи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 ОБСЄ із залученням представників російських бойовиків.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA#cite_note-4 [4]
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У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
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. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
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А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
Такой незатейливый сценарий ...
Вот так и возник "Кукушкин мир".
Главные следственные органы совместно с комитетом ветеранов-добровольцев и парламентской следственной группой должны расследовать все действия командования и политической власти Украины в те времена,включая сдачу Крыма.огсобую оценку следствие джолжно дать Генпрокурорам и военным прокурорам.
https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3558018140898254 14 год ·
Наостанок по цій історії, яка так потужно здетонувала в попередньому пості.
Ви тільки тоді будете самодостатньою людиною, а не маріонеткою в чужій складній грі, коли знайдете в собі сили фільтрувати будь-яку інформацію, навіть якщо вона стосується людини або людей, які вам гостро антипатичні. Або навіть ви їх ненавидите до піни з рота. Коли ви перестанете все побачене, почуте або прочитане насильно вкладати, впихувати в свою картину світу, перестанете сприймати інформацію в парадигмі "та від них/нього/неї можна чекати всього, чого завгодно, тому я вірю із закритими очима", а натомість будете шукати факти і їх стовідсоткове підтвердження - тільки тоді ви самостійно мисляча одиниця, а не просто частка натовпу, якому можна згодувати будь-що.
Але, звісно, кому що подобається. Комусь бути вільним, комусь бути в натовпі.
Закриваю поки що цю тему.