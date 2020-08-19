К годовщине событий под Иловайском Музей Майдана проведет дискуссию "Иловайский котел: воспоминания участников"

Сегодня в Музее Майдана состоится публичное обсуждение "Иловайский котел: воспоминания участников".

Как сообщает Цензор.НЕТ, анонс события опубликован на странице Национального мемориального комплекас Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

В этом году спикерами будут:

Всеволод Стеблюк ( "Айболит") - украинский ученый медик, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, участник Революции Достоинства, военный врач на войне на востоке Украины, участник боев под Иловайском.

Игорь Гевко ( "Брокер") - участник Революции Достоинства, координатор Иловайского братства, доброволец батальона "Донбасс", участник выхода "зеленого коридора".

Сергей Мищенко ( "Яр") - участник Революции Достоинства, доброволец батальона "Донбасс", участник боев за Иловайск, один из тех, кто выходил через "зеленый коридор".

Игорь Михайлишин ( "Пианист") - доброволец батальона "Донбасс", участник боев за Иловайск, один из тех, кто выходил "зеленым коридором".

Выставочно-образовательное пространство "М3: Майдан: Мемориальный музей".

Киев, Аллея Героев Небесной Сотни, 3-5.

18:30.

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