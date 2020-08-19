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Новости Агрессия России против Украины
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На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС

На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.

Так, с начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе.

Также сообщается, что кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала перемирия на Донбассе наемники РФ не применяли тяжелое вооружение, - СЦКК

Так, сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в ходе осмотра транспортного средства, который двигался через линию разграничения КПВВ "Новотроицкое", после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлено средства в сумме 200 тыс. гривен. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение.

В этот же день в Луганской области установлен факт приобретения, перевозки и хранения с целью реализации через розничную сеть фальсифицированных алкогольных напитков, общим объемом 500 л и стоимостью 100 тыс. грн. Алкогольные напитки изъяты до принятия соответствующего решения суда.

На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС 01

Донбасс (26958) перемирие (1689) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
19 августа 2020 г. в 04:01
Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.
Відеокадри, що засвідчують це, зняли українські військові на передовій Донбасу. Це відео опублікував у Фейсбук волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
"Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку", - написав у коментарі до відео український волонтер.
Андрій Римарук зазначив, що приготування російських окупантів до активних бойових дій і прагнення ворога просунутись у "сірій зоні" засвідчують, що миру на Донбасі Кремль не прагне.
"До кінця режиму припинення вогню лишилось недовго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з Москви", - зазначив Римарук.
Як повідомляла раніше ІА "7 Днів-Україна", Міноборони України 17 серпня повідомило, що на Приазов'ї зафіксований факт грубого порушення бойовиками умов перемир'я - там російські окупанти зводять нові позиції у бік позицій ЗСУ під Водяним.
https://kriminal.tv › news › bijtsi_zs...
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19.08.2020 07:31 Ответить
+10
як же наш главком допомагає касабам..
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19.08.2020 07:36 Ответить
+6
Після облаштування своїх бойових позицій сепари знову почнуть стріляти, а наша відповідь буде менш ефективною.
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19.08.2020 07:40 Ответить
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19 августа 2020 г. в 04:01
Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.
Відеокадри, що засвідчують це, зняли українські військові на передовій Донбасу. Це відео опублікував у Фейсбук волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
"Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку", - написав у коментарі до відео український волонтер.
Андрій Римарук зазначив, що приготування російських окупантів до активних бойових дій і прагнення ворога просунутись у "сірій зоні" засвідчують, що миру на Донбасі Кремль не прагне.
"До кінця режиму припинення вогню лишилось недовго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з Москви", - зазначив Римарук.
Як повідомляла раніше ІА "7 Днів-Україна", Міноборони України 17 серпня повідомило, що на Приазов'ї зафіксований факт грубого порушення бойовиками умов перемир'я - там російські окупанти зводять нові позиції у бік позицій ЗСУ під Водяним.
https://kriminal.tv › news › bijtsi_zs...
показать весь комментарий
19.08.2020 07:31 Ответить
як же наш главком допомагає касабам..
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19.08.2020 07:36 Ответить
Після облаштування своїх бойових позицій сепари знову почнуть стріляти, а наша відповідь буде менш ефективною.
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19.08.2020 07:40 Ответить
тобто буде більше загиблих і поранених.
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19.08.2020 07:41 Ответить
На жаль, але наслідки такого перемир'я.
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19.08.2020 07:44 Ответить
То что тебе этого очень хотелось бы ещё не означает что так будет.
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19.08.2020 10:41 Ответить
Москва вирішує свої завдання. Місцеві - в Білорусі, геополітичні в Відні. Тому з кремля встановлено заборону на ведення воєнної кампанії. Коли нагальні справи будуть вирішені, найманці отримають нові накази і на донбасі продовжиться стара пісня, або й нова кампанія.
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19.08.2020 12:14 Ответить
Перемирие на Донбассе началось на две недели раньше до событий в Белоруси да и какое отношение местный белорусский ОМОН бьющийся на дубинках с протестующими глобально влиять на вялотекущий конфликт на Донбассе где в основном воюет местная донбасская пехота? Вы так все
преподносите как будет там многотысячные дивизии и авиационно-ракетные дивизионы кто перебрасывать вынужден.
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19.08.2020 12:21 Ответить
Для ведення якоїсь операції не обов'язково припиняти інші і щось там перекидати. Але за умови навіть млявих бойових дій випадкові ексцеси є малоконтрольованими. Найкращий для москви спосіб убезпечити себе від неочікуваних подій - встановити перемир'я, поза тим, що Україна саме цього бажає. Але задля того, щоби поставити це під контроль обумовлено додаткове введення "спостерігачів" за українськими вояками. Бо ж яка довіра може бути до українських військових, які, здебільшого, зневажають своє політичне керівництво.
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19.08.2020 12:29 Ответить
Він вас не зрозумів. А перекладач таку ахінею видав, що бідолашний москаль заплутався ще більше.
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19.08.2020 17:21 Ответить
Прошу простить за искаженные словосочетания.. т9 тупит жёстко(( с телефона пишу.
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19.08.2020 12:22 Ответить
А порошенка не робив такої послуги?
На Донбасі зберігається режим тиші, порушень з боку найманців РФ не зафіксовано, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7263
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19.08.2020 08:10 Ответить
Приведете приклади, чи обійдетесь фотошопчиками?
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19.08.2020 09:39 Ответить
Дивіться!
https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY Порошенко дав наказ припинити вогонь
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19.08.2020 12:40 Ответить
І заборонив захищатися? Прислав "заградотряди". Дав команду відвести війська і розмінувати підступи? "Не помічав" просування і укріплення сепарні у сірій зоні? Чи не?
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19.08.2020 12:45 Ответить
Що саме Ви особсто пропонуєте? Окрім "повернути пороха і він одразу постріляє всіх кацапів".
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19.08.2020 17:18 Ответить
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19.08.2020 07:43 Ответить
Вони ж мирно просовуються вперед? І копають неприцільно і зовсім це не загрожують пану президенту і його мандель, бо вони в Києві. А то, що ДРГ заклало міну, чи інший вибуховий пристрій і підарвалося двоє наших військових, то це не злочин?
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19.08.2020 08:02 Ответить
"...для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні. Відеокадри, що засвідчують це..." - на видео нет никаких свидетельств и подтверждений о продвижении вперед и захвата новых территорий.
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19.08.2020 08:08 Ответить
;Вы все врете, их там нету!;
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19.08.2020 08:15 Ответить
На видео нет никаких свидетельств и подтверждений о продвижении вперед и захвата новых территорий.
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19.08.2020 08:24 Ответить
По приказу
четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам
оккупированные территории на блюдечке.

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19.08.2020 07:48 Ответить
Ты ж, как я понял, великий стратег? А про осаду не слышал. Не?
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19.08.2020 08:14 Ответить
Нулёвка консервированная, о какой осаде ты пишешь, наверное про мифическую блокаду, о которой верещит Скабеева?
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19.08.2020 08:36 Ответить
"Нулёвка"???
Подивись на свій прапорець, і сиди мовчки за парєбрікам
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19.08.2020 12:37 Ответить
Зеленський настоЯщий Президент Украины. Такого при свЫГне не було.
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19.08.2020 07:51 Ответить
Яка краса. Так може там пора кордон робити і хай прикордонники КСП, колючій дріт і митний контроль ставлять?..
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19.08.2020 08:09 Ответить
Война мин пуль и снарядов остановлена. Началась война нервов. Сепары копают к нам, мы к ним.
Но кричать "зрада", оно конечно привычнее ))
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19.08.2020 08:15 Ответить
Сєпарам ніколи стріляти поки що... "Несистемним" вогнем вони вже позиції пристріляли, а тепер укріплюють фортифікаційні споруди, комплектують зброю та техніку боєкомплектами, ремонтують техніку...
Жити стає краще, жити стає веселіше (с)
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19.08.2020 08:25 Ответить
вы фсё вретиии, зрадааааа.
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19.08.2020 08:49 Ответить
Один в 2014 струхнул а второй зрадив.
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19.08.2020 11:12 Ответить
ответ на эту новость,-зЕленский поц!!!!
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19.08.2020 16:52 Ответить
поц не катит. чмо, продет
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19.08.2020 18:15 Ответить
Все таки, о чем Ермак (Козырь) договорился с Путиным? То, что это перемирие сделано для помощи Зеленскому на выборах, сомнений нет, а вот какая выгода для Путина от этого перемирия?
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19.08.2020 18:21 Ответить
а зачем им, преривать добровольную сдачу Украинны? в ОП все свои. а теперь и в разведке.и сдавшие вагнеровццев из ОП неприкасаемые,Зелень увольняет разведчиков, кто називает предателей а может и САМ, работает не на нас?и служат все они из ОП, ну ни как не Украинскому народу. вот потому сепары и не стреляют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.08.2020 18:26 Ответить
Украинская армия тактически слаба, потому и проигрывает, Дебальцево показало все, и так далее.
Пока рулят ВСУ тупые, совковые генералы в ГенШтабе. ВСУ будет проигрывать. Если попрут регулярные войска РФ...ой не знаю чем все закончится.
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20.08.2020 02:54 Ответить
 
 