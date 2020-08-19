На Донбассе сохраняется режим тишины, нарушений со стороны наемников РФ не зафиксировано, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, 18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил продолжают соблюдать условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны.
Так, с начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отметили в штабе.
Также сообщается, что кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи и другие составляющие сил обороны.
Так, сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил в ходе осмотра транспортного средства, который двигался через линию разграничения КПВВ "Новотроицкое", после детального осмотра вещей, находившихся в транспортном средстве, выявлено средства в сумме 200 тыс. гривен. Составлен протокол об административном правонарушении, а деньги изъяты и переданы на хранение.
В этот же день в Луганской области установлен факт приобретения, перевозки и хранения с целью реализации через розничную сеть фальсифицированных алкогольных напитков, общим объемом 500 л и стоимостью 100 тыс. грн. Алкогольные напитки изъяты до принятия соответствующего решения суда.
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Російські окупанти Донбасу від 27 липня використовують всеосяжний режим тиші для просування вперед і захоплення нових територій у "сірій" зоні.
Відеокадри, що засвідчують це, зняли українські військові на передовій Донбасу. Це відео опублікував у Фейсбук волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.
"Саме так російські найманці продовжують порушувати домовленості, риючи нові позиції впритул до наших. Схиляю голову перед витримкою наших бійців, бо вже б давно тихенько накрутив ПБС, шльопнув і закурив би цигарку", - написав у коментарі до відео український волонтер.
Андрій Римарук зазначив, що приготування російських окупантів до активних бойових дій і прагнення ворога просунутись у "сірій зоні" засвідчують, що миру на Донбасі Кремль не прагне.
"До кінця режиму припинення вогню лишилось недовго, враховуючи прибуття гумконвою та чергову порцію погроз з Москви", - зазначив Римарук.
Як повідомляла раніше ІА "7 Днів-Україна", Міноборони України 17 серпня повідомило, що на Приазов'ї зафіксований факт грубого порушення бойовиками умов перемир'я - там російські окупанти зводять нові позиції у бік позицій ЗСУ під Водяним.
https://kriminal.tv › news › bijtsi_zs...
преподносите как будет там многотысячные дивизии и авиационно-ракетные дивизионы кто перебрасывать вынужден.
https://www.youtube.com/watch?v=OQhrrtr98IY Порошенко дав наказ припинити вогонь
четырежды уклониста не стреляем и ждем в окопах когда ордынцы принесут нам
оккупированные территории на блюдечке.
Подивись на свій прапорець, і сиди мовчки за парєбрікам
Но кричать "зрада", оно конечно привычнее ))
Жити стає краще, жити стає веселіше (с)
Пока рулят ВСУ тупые, совковые генералы в ГенШтабе. ВСУ будет проигрывать. Если попрут регулярные войска РФ...ой не знаю чем все закончится.