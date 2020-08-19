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Новости Революция в Беларуси
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На помощь работникам бастующих предприятий и пострадавшим от насилия в Беларуси собрали уже 3,7 млн долларов

На помощь работникам бастующих предприятий и пострадавшим от насилия в Беларуси собрали уже 3,7 млн долларов

Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 млн долларов. Пожертвования сделали больше 21 тысячи человек. Для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков собрали еще 2,6 млн долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.

В число первых предприятий, работники которых получат финансовую поддержку от неравнодушных людей и организаций, попали МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".

"Национальный забастовочный комитет выделяет по 100 тысяч долларов МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азоту"", - сообщил Андрей Стрижак, он в числе тех, кто запустил сбор средств для пострадавших и лишившихся работы из-за политических репрессий.

Руководителей других организованных заводских стачкомов просят "срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси".

Андрей Стрижак отмечает, что работникам, которые нуждаются в помощи, нужно перейти по ссылке. Физлиц, которые хотят помочь финансово бастующим работникам, просят перейти по этой ссылке, а организации — по этой.

"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - поясняли ранее организаторы сбора.

Также продолжается сбор средств для жертв насильственных репрессий. Речь идет про тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма превышает 2,6 миллиона долларов. То есть в общей сложности на помощь пострадавшим от репрессий собрали более 3,7 миллиона долларов.

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Неравнодушные белорусы и компании, которые выражают солидарность с пострадавшими из-за репрессий — как из-за физического насилия, так и из-за потери работы по политическим мотивам, — собирают средства для помощи таким людям. К примеру, одна из минских IT-компаний решила отменить корпоратив, который был запланирован на август, и перевести выделенные на него деньги на помощь пострадавшим.

Еще одна компания решила собрать деньги, но при необходимости готова приобрести конкретные нужные вещи для тех, кто пострадал.

Ранее 14 августа на видеоконференции министров иностранных дел ЕС обсуждалась ситуация в Беларуси. Линас Линкявичюс из Литвы сообщил, что призвал к созданию фонда ЕС по поддержке жертв репрессий в Беларуси, а также к проведению специальной сессии Комитета по правам человека ООН касательно Беларуси, индивидуальным санкциям за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов.

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Беларусь (7937) помощь (7912) протест (5871)


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Топ комментарии
+7
"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - поясняли ранее организаторы сбора. Источник: https://censor.net.ua/n3214602
Чи хочуть бєларуси жити у демократичному суспільстві?
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19.08.2020 07:43 Ответить
+7
Нет блин, мы хотим жить в диктаторском и фашистском суспільстві. Клоун
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19.08.2020 07:55 Ответить
+6
Тому у вас всі кандидати у президенти ******* росію і не підтримують ЄС.
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19.08.2020 07:58 Ответить
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"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - поясняли ранее организаторы сбора. Источник: https://censor.net.ua/n3214602
Чи хочуть бєларуси жити у демократичному суспільстві?
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19.08.2020 07:43 Ответить
Дилема..
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19.08.2020 07:52 Ответить
Нет блин, мы хотим жить в диктаторском и фашистском суспільстві. Клоун
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19.08.2020 07:55 Ответить
Тому у вас всі кандидати у президенти ******* росію і не підтримують ЄС.
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19.08.2020 07:58 Ответить
Там у лукашенко новая страшилка про запрет опозицией русского языка!
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19.08.2020 08:00 Ответить
А це типовий метод наших регіоналів, тобто кацапів.
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19.08.2020 08:04 Ответить
Що було би з Польщею та Фінляндією, якби вони після 1917 не заборонили русскій язик? Не було би зараз а ні Польщі, а ні Фінляндії.
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19.08.2020 08:30 Ответить
Это потому, что все кандидаты, которые ******* Беларусь і підтримують ЄС сидят
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19.08.2020 08:01 Ответить
А ще ви попали Лукашенка і називали українців майданутими! Кловуни.
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19.08.2020 08:02 Ответить
Терпіли Лукашенка...
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19.08.2020 08:03 Ответить
Кто вас называл майданутыми? Ты ничего не перепутал? Я из Беларуси, а страна в которой вас так называли немного по-другому называется. Зебил
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19.08.2020 08:08 Ответить
Ваші опозиціонери так говорили, а ще вони не хочуть визнавати Крим українським...
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19.08.2020 08:12 Ответить
Зебіли це ті, хто підтримував Зе, тому це не до мене.
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19.08.2020 08:13 Ответить
Я так зрозумів, що серед зебилів лишились тільки ті хто підтримував, ті що підримують зараз закінчились? Чи то вже *упороті зебіли*?
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19.08.2020 08:57 Ответить
Білоруські опозиціонери закликали Москву і Брюссель стати гарантами безпеки координаційної ради. Вони заявляють про намір будувати добросусідські відносини і з РФ, і з ЄС. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3214549
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19.08.2020 08:28 Ответить
Фото гуляет по сетям-идут протестующие с плакатом-"Мы не овцы,мы не народец,мы не майданутые"
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19.08.2020 08:47 Ответить
Это рабинович,медведчук,кива,мураев,шуфрич,волошин,верещук,бондаренко,ермак,венедиктова,савохагепы-допы ....и прочая кацапская нечисть в Украине этот плакат ЛИЧНО прислали в Беларусь.Один заметьте,увидели только Вы.)) Вы в своем глазу бревна не видите.У вас,после 6 лет войны!!!!!!,по прежнему под танки ВСУ ложатся,а для Зели границы просто отодвинули повстанцы.Это у вас рюзький мир свободно поливает Небесную Сотню и переворотом называют с прокацапских каналов внутри Украины.А вы Беларусь крайней пытаетесь сделать,оправдывая собственную ТРУСОСТЬ и предательство ЗЕБИЛОВ.У нас реальная оппозиция либо сидит,либо в изгнании.Они точно такие плакаты не напишут.Променять Патриота Пороха на предателя шмарклю-иногда лучше жевать и в свою тарелку зыркать.Один патриот на всю Украину осталась-МАРУСЯ ЗВЕРОБОЙ.Остальные даже уже поджопника дать боятся,как при Порохе.
Слава Украине!!!
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19.08.2020 09:41 Ответить
Мне лично приходилось обшаться с белорусами год назад-многие искренне считают,что у нас гражланская война и Россия тут ни при чем.И Майдан почему был не все понимают.Верят лжи кацапской про "государственный переворот". Может теперь поймут что то про Майдан, когда их избили ни за что и еще обвинили в провокациях.Когда звучат лозунги"Фашизм не пройдет".Когда борющихся за свои права назовут безлельниками и врагами родины.
А то,что у нас пророссийской мразоты полно-знаем.Потому и переживаем за вас,т.к.знаем что это за мерзость. Дай Бог чтоб белорусы не обольщались насчет "братьев",чтоб потом не разочаровываться.
Насчет зебилов согласна-это беда наша.Но и насчет Пороха не обольщайтесь-у него столько было косяков и предательства национальных интересов,что люди от разочарования и выбрали это чудо.
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19.08.2020 19:39 Ответить
Они там сидят...по той простой причине что там безопаснее сем в паРаше...от туда не выдадут если скот лука с ****** договорится...
Вот и все...это основная причина...
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19.08.2020 08:15 Ответить
У них выбора другого нет, у них вся экономика совковая и заточена на парашу и Китай. Они хотели таракану импичмент сделать еще в 1996 году, у них это почти получилось, но рашка вмешалась и не вышло.
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19.08.2020 08:27 Ответить
Якби би хотіли, то зробили би імпічмент Лукашенку значно раніше. А так більшість все влаштовувало.
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19.08.2020 08:29 Ответить
Вряд ли. Таракан тогда хотел править на всем славянском пространстве бывшего совка, хотел заключить союз с рашкой сместить Ельцина, он был одержимым этой идеей, но путлер все его планы поломал и сам потом этой фигней загорелся после 2004 года. Я не исключаю, что весь этот скандал с 80%, со зверством омоновцев, с более 70% у опозиции, это все проделки путлера, чтобы отомстить таракану за "обнуление". Оно ведь можно было запросто нарисовать бацьке 51% а Тихановской 40% и прокатило бы так, что комар носа бы не полточил, потому что реально там было, подле анализа, соотношение сторон около 45 на 45 с легким перевесом Тихановской, то есть без подтасовки получился второй круг, а там может быть такакан и прошел бы вполне честно и демократично. Сейчас так уже не получится.
https://42.tut.by/697128
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19.08.2020 08:48 Ответить
То есть при условном раскладе 53 на 40 в пользу действующего - комар носа бы не подточил ни по демократичности, ни по статистике. Но предвыборные скандалы, пелена таинства, непонятки с регистрацией членов комиссий и наблюдателей и итоговые 80% стали триггером того, что имеем сейчас.
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19.08.2020 08:51 Ответить
Дзякуй за анализ,особенно по 96 году выводы точны.Видно,что следили за событиями в Беларуси с первого дня новой истории.
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19.08.2020 09:56 Ответить
Není zač děkovat. Особо нет, не помню, чтобы так уж следил, но то что таракан хотел стать президентом так называемого славянского союза то это знаю давно. Про импичмент узнал я недавно в одной из передач, я уже просто не помню 96й год это почти четверть века. В последнее время смотрю много передач на эту тему на Дожде, на чешском телевидении, RTVI и на Некста (классный канал , молодцы ребята). Ну и сайты ваши (нормальные) читаю. Мне очень нравилась идея Пилсудского "Междуморье", в последнее время подумалось что это бы могло осуществиться. Да и на Украине эти события отразятся.
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19.08.2020 10:49 Ответить
По Нехто были сомнения случайности "черта из коробки",контора тодько для глупых глупая.Он никогда не поливал путина.Но сейчас выразил мнение КОНКРЕТНО по Крыму,войне в Украине.россии и путину убийце-и многое развеял,но не ысе.Время покажет,а мы проследим.
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19.08.2020 11:14 Ответить
Я там посмотрел интересные сюжеты годичной давности о ваших ментах, омоновцах, судьях. Это просто пиндец. Особенно то что насильнику или буйному ничего не будет, но зато бабушку скрутят за то что дорогу не так перешла или велосипедиста за не такой катафот, а потом еще наркотики подкинут, выбьют любые признания. А судьи потом оформят любой абсурдный приговор.
По началу я думал что силовиками у вас командуют непосредственно из кремля. Но после этих сюжетов, допускаю что зверствуют и пытают у вас силовики пвсегда, просто во время протестов это проявилось на массовом уровне.
Создается впечатление что омоновцы засцали разбираться с буйными подстрекателями и другими провокаторами с криминальной внешностью, дали им нормально уйти, потому что кишка тонка, а потом пошли вызверяться против простых людей, случайных прохожих, женщин, подростков, ставиков...
Может быть я ошибаюсь, но у вас похоже не работает правоохранительная система - это просто бандиты в погонах. Понятно что людям стало страшно жить, появляться на улице, выходить на работу, в школу, в магазин. И не только правоохранительная система, похоже все в ступоре.
Такое впечатление, что путлеру не надо было вмешиваться, а просто выжидать, все происходит само собой...
Желаю вам с этим справиться. Но походу нужно все менять полностью, новую страну строить, может даже и это руское название сменить (не только герб и флаг) на совсем другое, например Литвиния.
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20.08.2020 00:42 Ответить
По твоей логике ты если бы не хотел,то и Крым бы не отдал и лугандонию лаптям?) Я тебе с 2014 года говорю,что Майдан замутка ********** с самого начала,Севас откусить с базой,весь Крым откусить по ходу пришло.Вам же очевидное признать духа не хватает.Зеля с ермаками СЕГОДНЯ творит все что хочет-где ваш Майдан?((
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19.08.2020 09:53 Ответить
В конце вашей речи, это ваша подпись?
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19.08.2020 08:04 Ответить
За половину этой суммы ..а возможно и за меньше...можно нанять киллера...и все проблемы решатся...
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19.08.2020 07:45 Ответить
Или Лукашенку отдать что-бы он себе в Ростове на свалке истории возле Януковича что-то приквупитил!
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19.08.2020 07:59 Ответить
"это все запад финансирует"!
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19.08.2020 07:50 Ответить
Хм... А ты думаешь восток?
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19.08.2020 08:05 Ответить
2700000: 21000 = 176 $
Каждый! должен был сдать по 176$ . Или 4809 грн. Ха!
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19.08.2020 07:55 Ответить
Варианты что кто то дал эквивалент 4700 грн...а кто то 100 грн не рассматриваются???
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19.08.2020 07:59 Ответить
Если кто-то дал 100 грн, то второму уже надо дать 9500 грн.
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19.08.2020 08:32 Ответить
Да именно так...и в чем проблема?? Это разве не возможно??
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19.08.2020 08:41 Ответить
Возможно. Один дал 3,7 млн. А остальные по рублю. Вобщем это говорит, что протесты поддерживаются извне кем-то богатым. Сначала кинут косточку, а когда предприятия раззорятся и начнутся сокращения, то виноватого не найдешь. Без помощи забастовки длились бы максимум месяц- до первой получки. А так - длительней. Как раз хватит, чтобы завод разорился.
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19.08.2020 10:04 Ответить
На помощь работникам бастующих предприятий и пострадавшим от насилия в Беларуси собрали уже 3,7 млн долларов - Цензор.НЕТ 3106
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19.08.2020 08:02 Ответить
Наліпки ..за символічну плату ..і кошти на підтримку .
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19.08.2020 08:03 Ответить
Люди бастуют и им за это кто то (не известно кто ) платит баксы! люди идут меняют баксы на рубли и потом на эти рубли покупают пожрать!! таким образом люди пополняют бюджет валютой! не нужны заводы не нужна производственная цепочка не надо искать покупателя произведенного товара иди бастуй и приноси в бюджет валюту! охеренная экономическая модель! да затакое бацька сам должен ездить по заводам и призывать к забастовкам! пусть бастующии пополняют бюджет валютой!!
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19.08.2020 08:50 Ответить
Просто кацапские олигархи очень хотят прибрать к рукам белорусские государственные заводы , по тому им и надо убрать Луку , а вместо него привести к власти такого же ватника , но более сговорчивого.
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19.08.2020 09:19 Ответить
Ніт. Це підступна Еуропа, руками українських бендеровців, хоче все це провернути. А ще під шумок запрєтіть ім абщятса на русском ізикє.
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19.08.2020 09:30 Ответить
Помощь на лечение пострадавших - да.
Помощь работникам бастующих заводов - нет.
Хотят водить хороводы с цветами - пусть водят за свои.
Или пусть берут шины и идут под дворец Луки.
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19.08.2020 09:53 Ответить
 
 