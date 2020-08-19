На помощь работникам бастующих предприятий и пострадавшим от насилия в Беларуси собрали уже 3,7 млн долларов
Для работников бастующих предприятий, которые могут финансово пострадать из-за невыхода на работу, собрали помощь больше чем на 1,1 млн долларов. Пожертвования сделали больше 21 тысячи человек. Для тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков собрали еще 2,6 млн долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.by.
В число первых предприятий, работники которых получат финансовую поддержку от неравнодушных людей и организаций, попали МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азот".
"Национальный забастовочный комитет выделяет по 100 тысяч долларов МТЗ, МЗКТ и "Гродно Азоту"", - сообщил Андрей Стрижак, он в числе тех, кто запустил сбор средств для пострадавших и лишившихся работы из-за политических репрессий.
Руководителей других организованных заводских стачкомов просят "срочно обратиться для получения солидарной помощи от народа Беларуси".
Андрей Стрижак отмечает, что работникам, которые нуждаются в помощи, нужно перейти по ссылке. Физлиц, которые хотят помочь финансово бастующим работникам, просят перейти по этой ссылке, а организации — по этой.
"Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из-за своих убеждений, и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси", - поясняли ранее организаторы сбора.
Также продолжается сбор средств для жертв насильственных репрессий. Речь идет про тех, кто пострадал от насилия со стороны силовиков. Собранная сумма превышает 2,6 миллиона долларов. То есть в общей сложности на помощь пострадавшим от репрессий собрали более 3,7 миллиона долларов.
Неравнодушные белорусы и компании, которые выражают солидарность с пострадавшими из-за репрессий — как из-за физического насилия, так и из-за потери работы по политическим мотивам, — собирают средства для помощи таким людям. К примеру, одна из минских IT-компаний решила отменить корпоратив, который был запланирован на август, и перевести выделенные на него деньги на помощь пострадавшим.
Еще одна компания решила собрать деньги, но при необходимости готова приобрести конкретные нужные вещи для тех, кто пострадал.
Ранее 14 августа на видеоконференции министров иностранных дел ЕС обсуждалась ситуация в Беларуси. Линас Линкявичюс из Литвы сообщил, что призвал к созданию фонда ЕС по поддержке жертв репрессий в Беларуси, а также к проведению специальной сессии Комитета по правам человека ООН касательно Беларуси, индивидуальным санкциям за использование чрезмерной силы и фальсификацию выборов.
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Чи хочуть бєларуси жити у демократичному суспільстві?
Слава Украине!!!
А то,что у нас пророссийской мразоты полно-знаем.Потому и переживаем за вас,т.к.знаем что это за мерзость. Дай Бог чтоб белорусы не обольщались насчет "братьев",чтоб потом не разочаровываться.
Насчет зебилов согласна-это беда наша.Но и насчет Пороха не обольщайтесь-у него столько было косяков и предательства национальных интересов,что люди от разочарования и выбрали это чудо.
Вот и все...это основная причина...
https://42.tut.by/697128
По началу я думал что силовиками у вас командуют непосредственно из кремля. Но после этих сюжетов, допускаю что зверствуют и пытают у вас силовики пвсегда, просто во время протестов это проявилось на массовом уровне.
Создается впечатление что омоновцы засцали разбираться с буйными подстрекателями и другими провокаторами с криминальной внешностью, дали им нормально уйти, потому что кишка тонка, а потом пошли вызверяться против простых людей, случайных прохожих, женщин, подростков, ставиков...
Может быть я ошибаюсь, но у вас похоже не работает правоохранительная система - это просто бандиты в погонах. Понятно что людям стало страшно жить, появляться на улице, выходить на работу, в школу, в магазин. И не только правоохранительная система, похоже все в ступоре.
Такое впечатление, что путлеру не надо было вмешиваться, а просто выжидать, все происходит само собой...
Желаю вам с этим справиться. Но походу нужно все менять полностью, новую страну строить, может даже и это руское название сменить (не только герб и флаг) на совсем другое, например Литвиния.
Каждый! должен был сдать по 176$ . Или 4809 грн. Ха!
Помощь работникам бастующих заводов - нет.
Хотят водить хороводы с цветами - пусть водят за свои.
Или пусть берут шины и идут под дворец Луки.