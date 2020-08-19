РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12394 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 172 7

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн

По состоянию на утро 19 августа в мире зарегистрировали 253 842 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 312 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 22 307 265 случаев инфицирования и 784 353 смертей из-за коронавируса.

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 175 074 (+ 1 358 за сутки), заболевших - 5 655 974 (+ 43 999 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 411 872 инфицированных (+ 48 637 за сутки) и 110 019 (+ 1 365 за сутки) летальных случаев.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 766 626 человек (+ 65 022 за сутки), количество смертей - 53 014 (+ 1 089 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19

В России 932 493 заболевших (+ 4 748 за сутки) и 15 872 летальных случаев (+ 132 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 592 44 человек (+ 2 258 за сутки), количество смертей - 12 264 (+ 282 за сутки).

СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн 02

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вот бы статистику на каком месте смертность от вируса помимо прочих причин?
показать весь комментарий
19.08.2020 07:58 Ответить
СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн - Цензор.НЕТ 7151
показать весь комментарий
19.08.2020 08:08 Ответить
а, да, тут приводили, я еще высрал: че, ишемию вирус не вызывает? - не думаю(шо не вызывает) - статья даже была недавно слева на главной
показать весь комментарий
19.08.2020 10:57 Ответить
Ну, когда у человека резервы системы кровообращения исчерпаны, то даже небольшие нагрузки и неблагоприятные факторы типа ОРВ, кронавируса или даже умеренной из. нагрузки могут вызвать ишемию. Но ишемическая болезнь сердца - это весьма частный случай ишемии.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:09 Ответить
ну так именно шо вирус сосуды поражает - не "неблагопр. фактор", а причина.
показать весь комментарий
19.08.2020 11:15 Ответить
Саме час відкрити школи і центри надання соціальної допомоги, адже туди ходить найбільше людей котрі ніколи не одягають масок і не миють руки.
показать весь комментарий
19.08.2020 08:22 Ответить
Причины смерти запретили устанавливать патологоанатомам. Как и вскрытия тел умерших для определения этих причин. Так откуда тогда эти цифры? Все притянуто нагло за уши и высосано из пальца ради денежной выгоды. Врачам ВОЗа веры нет!
показать весь комментарий
19.08.2020 09:30 Ответить
 
 