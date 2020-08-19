СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн
По состоянию на утро 19 августа в мире зарегистрировали 253 842 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 312 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 22 307 265 случаев инфицирования и 784 353 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 175 074 (+ 1 358 за сутки), заболевших - 5 655 974 (+ 43 999 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 3 411 872 инфицированных (+ 48 637 за сутки) и 110 019 (+ 1 365 за сутки) летальных случаев.
Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 2 766 626 человек (+ 65 022 за сутки), количество смертей - 53 014 (+ 1 089 за сутки).
В России 932 493 заболевших (+ 4 748 за сутки) и 15 872 летальных случаев (+ 132 за сутки).
Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 592 44 человек (+ 2 258 за сутки), количество смертей - 12 264 (+ 282 за сутки).
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