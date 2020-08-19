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Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
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Глава Бундестага Шойбле призвал Лукашенко прекратить насилие в отношении протестующих: "Режиму в Беларуси пришел конец"

Глава Бундестага Шойбле призвал Лукашенко прекратить насилие в отношении протестующих:

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов.

 "Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле во вторник, 18 августа, в интервью DW, добавив, что для него является "очевидным, что режиму в Беларуси пришел конец", передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что "использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", - подчеркнул Шойбле.

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При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность - в том числе за своих соседей, пояснил немецкий политик. "Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", - заявил он.

По словам спикера Бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами. "Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе тех, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Автор: 

Беларусь (7937) Германия (7117) Лукашенко Александр (3626) репрессии (2771) Шойбле (5)


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Топ комментарии
+8
Соросята, рептилоїди, планета Нібіру)))

Капелюшок із фольги не знімай, бо 5g прийде)))
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19.08.2020 08:54 Ответить
+7
Бацка сказал шо выбары новые будут только через его труп. Тут как бы больше вариантов нету
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19.08.2020 08:42 Ответить
+4
Силовикам-пох,кому служить.Как только маятник качнется от бацки-все будут в "оппозиции".
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19.08.2020 08:52 Ответить
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Глава Бундестага Шойбле призвал Лукашенко прекратить насилие в отношении протестующих: "Режиму в Беларуси пришел конец" - Цензор.НЕТ 6305


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19.08.2020 08:40 Ответить
пипец.....дальше соросята и кредиты МВФ.....токо бульба останется от заводов...
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19.08.2020 08:51 Ответить
Соросята, рептилоїди, планета Нібіру)))

Капелюшок із фольги не знімай, бо 5g прийде)))
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19.08.2020 08:54 Ответить
Це капелюшок від путіна.
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19.08.2020 09:46 Ответить
Соросята/ Соросята двух сортов: Хорошие и плохие.Хороших воспитывает хороший Сорос. Плохих соросят воспитывает плохой Сорос.Плохой Сорос это рептилоїди, планета Нібіру, капелюшок із фольги, это еврейский Интернационал и мировое правительство, которые -все знают-в природе не существуют. Хорошие соросята-наши, плохие-ихние.
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19.08.2020 09:51 Ответить
Это как призывать ***** вывести оккупационные войска с Донбасса и вернуть Крым.
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19.08.2020 08:41 Ответить
Бацка сказал шо выбары новые будут только через его труп. Тут как бы больше вариантов нету
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19.08.2020 08:42 Ответить
А лопата в жопе-не вариант?
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19.08.2020 08:50 Ответить
росиянам надо брать пример, и также выходить всем на улицы свергать диктатора хвв
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19.08.2020 08:41 Ответить
Революции происходят в столицах. А в мацквабаде там это не реально, тоталитраная машина задавит. В регионах же происходят бунты, которые будут придушиваться любой ценой и толку от них как от козла молока...
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19.08.2020 08:43 Ответить
все реально если выйдут все, никакого омона и армии им не хватит
да и как показала практика в Белоруси многие из силовиков в итоге присоединяются к протестующим, тоже ж люди и им тоже надоел этот беспредел властей
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19.08.2020 08:45 Ответить
Силовикам-пох,кому служить.Как только маятник качнется от бацки-все будут в "оппозиции".
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19.08.2020 08:52 Ответить
админ, а меня за нечто вроде Шойбле банили... кипит мой разум возмущенный...
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19.08.2020 08:55 Ответить
а дурний ішак до сих пір мовчить.
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19.08.2020 09:33 Ответить
А Лука подумает.. вы говорили с "глубочайшей озабоченностью" что режиму Мадуры - венесуэльскому "конец", Ассаду - дамасскому " пи-дец" и т.д. Но все и поныне там.. благодаря " старшему брату" он же и " отец родной" - царю Мордора Вольдемару - Крысиный глаз. Так что я обожду.. пока.. авось пронесет и меня... Ну буду теперь уж я не князюшкой Минско - Полоцким, а столбовым дворянином при царе то батюшке.., ну и х-н с ним, все равно на кормлении , опять таки и Коля при мне, авось каку не каку посаду в опричнине то дадут.
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19.08.2020 09:38 Ответить
NEXTA Live, [19.08.20 10:15]

В Поставах Витебской области у здания городской поликлиники сейчас проходит акция солидарности медиков. В свою очередь заместитель главного врача Михаил Рабизо призвал медработников НЕ оказывать медицинскую помощь протестующим в случае, если это понадобится.

NEXTA Live, [19.08.20 10:24]

В Минске только что пытались провести «марш скорби». У филармонии собралось около 150 человек. Однако приехал ОМОН и разогнал людей. Участники марша после разгона стали двигаться вдоль Независимости в сторону Академии наук, но сотрудники ОМОНа продолжали следить за этим. К маршу также пригнали много тихарей с камерами. В итоге люди разошлись. Судя по всему, Лукашенко перестал играть в «доброго правителя» и в ход снова пошли старые методы.

[Переслано від TUT.BY новости]
Ситуация в Купаловском: По информации актеров, в театре появились люди в специальных костюмах для санобработки. Они вскрыли все кабинеты и гримерки.
При попытках попасть на работу сотрудникам театра отказывают в объяснениях и выталкивают за двери.
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19.08.2020 10:35 Ответить
Пришел конец режима Луки, наступает начало режима кремля. За что копья ломаются и люди гибнут???
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19.08.2020 11:10 Ответить
 
 