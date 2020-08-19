Глава Бундестага Шойбле призвал Лукашенко прекратить насилие в отношении протестующих: "Режиму в Беларуси пришел конец"

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов.

"Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия", - заявил Шойбле во вторник, 18 августа, в интервью DW, добавив, что для него является "очевидным, что режиму в Беларуси пришел конец", передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что "использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия", - подчеркнул Шойбле.

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При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность - в том числе за своих соседей, пояснил немецкий политик. "Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократию, то это направлено не против кого-либо, тем более не против России", - заявил он.

По словам спикера Бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами. "Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе тех, которые он попытался организовать - говорят сами за себя", - добавил Шойбле.

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.