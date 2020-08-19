Тихановская призвала лидеров Европы не признавать результаты выборов в Беларуси. ВИДЕО
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение к Европейскому совету.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, видео на английском языке опубликовано в блоге "Страна для жизни".
Тихановская призывает Европу не признавать результаты прошедших выборов президента Беларуси.
Текст обращения на русском языке:
"Достопочтенные лидеры Европы.
Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9-го августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными. Люди, вышедшие защищать свои голоса на улицы городов по всей Беларуси, были жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть. Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы.
Я призываю вас не признавать эти сфальсифицированные выборы. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей. Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.
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Значит, хорошие сапоги - надо брать.
Ишь как от простой домохохяйки у кацапов пердаки бомбит. любо-дорого!
хтось ніби знайомий та всеж хотілось би знати напевне. і потім, таке приховати дуже важко, скоро неодмінно спливе. проте, тут дуже важливий фактор часу. щоб не було пізно дізнатися хто ж заказав музику.
Если сябры реально проснулись, через год они эту тетку скинут и посадят.
Если нет, то поделом - будут, как мы с тупой ватной звездой у руля жить.
Собственно, поэтому они так и сцутся Пороха и "порохоботов" - потому что скидывание это по части свидомых украинцев, а не комнатных амеб.
Так что хоршо это или плохо - но страдать этим хомячкам дальше пока их снова не выведут на другой путь. Сами они никуда выйти не способны.
Когда я в очередной раз поздно вечером возвращался с Майдана, то застал во дворе изумительную сценку:
Сидят мужики, решительно бухают (в этом ничего необычного) и на весь двор провозглашают тост "За наш героический народ".
Вот сопричастность к Майдану и войне, не выходя из дома, и создала у этого сизомордого жлобья иллюзию, что они могут скинуть кого угодно. Уверен, что они и сами в это верили.
"Она хотела бы жить на Манхеттене, но как же бизнес - торговля котлетами".
Поэтому она очень правильно и сказала - нужно поменять законодательство. И провести выборы с независимыми наблюдателями на участках. На этих выборах наблюдатели наблюдали за подсчетом со двора в бинокли.
А "юридичного тупика" я не бачу...Вихід, законний, один - призначення повторних виборів... Під контролем міжнародних спостерігачів...
Поки що -- два виходи : Национальный координационный совет, або ж --- шини, штурм президентської резиденції, але... нема зброї, невідомо, чи підуть люди в наступ, потрібен єдиний керівний центр ( той же Координаційний), та й при перших же пострілах Лука зарепетує на весь Кремль : "Ратуйте!!", а там цього тільки й чекають. Дилемма....
Пане Холодний Яр -- це був сарказм??))
Р.S. я хоч і не юрист, але здогадувався про існування парламенту в Бєларусі, також як і в Росії, та й в нас зараз, в Україні теж є парламент, господипрости....
Будемо вважати, що ми порозумілися, на все добре!
чо, так деньги нужны? шли бы что ли поработали. ну там котлеты пожарили.
Берете шины, материал для баррикад и идете под дворец Луки. Все.
Украинцы, в 2014, не плакали, а стояли за свои идеалы, целую зиму, в мороз, под брандспойтами и пулями... И мир помог... А вы получили один день по заднице дубинками, взяли в руки цветочки, и плачете, чтобы украинцы вам помогали?
Российский академик монографию тиснул, теперь одиннароТ официально включает в себя русских, беларусов и украинцев:
"- Владимир Михайлович, так какова же главная идея книги о ментальности?
- В ней говорится о том, что Россия, Украина и Белоруссия составляют общее - единую православно-славянскую цивилизацию, цивилизацию восточных славян."
(в МК статья, комментарии в МК отключены навечно, видать, там так "****** непотребными словами" Царя, что комментарии публиковать стало более нельзя).
Все поняли, ЗЕбобики?
Вы в очереди на АсвАбАждение следующие, вон, Макрыч старается.
При Порошенко Макарыч, по его же словам," спал в обнимку с ружьем", а при "бубочке" ведет переговоры о вашем, ЗЕбилье, обьединении с "одним нароТом".
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)