В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека
В Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях, 17 августа - о 1 464 новых случаях, 16 августа - о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 96 403 человека, выздоровевших – 49 737, умерли с начала пандемии 2 144 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (247) области, Киеве (215), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123) и Закарпатской (117) областях.
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вообще есть такая общемировая статистика, что 75% дурных и 25% состовляют умные от общего населения страны.. так что всё сходится судя по голосованию 19г ))
Что касается экономики, то она упала бы в любом в случае. Сейчас общий мировой экономический кризис. К примеру квартальное сокращение ВВП той же Швеции, которая не вводила карантин, в апреле-июне является самым крупным с 1980 года.
Румыния -10.5%
Польша -8.2%
А дальше никуда не денешься - надо жить и работать...
Зеленыйе клоуны мудаки, конечно, но с нашими смелыми мачо и не менее геройскими подругами без мозгов (и это обсуждение очередное доказательство) по иному быть и не могло!
Стремительно догоняем в 5 раз большую по населению Кацапию...
вот что ковидло животворящее делает!
Зебилу, Авакову, Разумкову, Корниенко, АраМахию и Ко за весь 2020 год сделано 100500 тестов из 100200...
Украина-20 мая 2020, 12:40
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine За это время, как утверждается, от коронавируса умерли 252 человека, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Больше всего украинцы умирали от болезней системы кровообращения - 133560 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92141 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Рак стал причиной смерти 25877 граждан, инфекционные и паразитарные болезни - 2659 человек, среди них туберкулез - 1168, от СПИДа умерло 1124 украинцев.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Кроме того, грипп и пневмония стали причиной смерти 2358 человек (в том числе, в апреле - 384).
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Еще 9252 человека погибли в результате внешних причин: ДТП - 1116, утопление - 297, гибель на пожаре - 472, случайное отравление (кроме алкоголя) - 638, отравление алкоголем - 872, самоубийства - 1860, умышленные убийства - 485.
В Австралии за 6 месяцев коронобесия образовалсь параллельная экономика (как мы и предупреждали).
Начальный оборотный капитал этой экономики составляли пол-миллиарда долларов (именно столько денег с начала кризиса снято со счетов и припрятано, как пишут СМИ), как оборот сейчас - лично я Х/З.
Предсказываю: если еще коронобесие продолжат с дурантином и отменят наличные рассчеты, то будет не только параллельная экономика (без уплаты налогов естесснно), но и параллельная валюта (какой конкретно та параллельная валюта будет - роли не играет, хоть юани, хоть водка, хоть взаимозачеты/долговые обязательства, как в древнем Египте, где денег вообще не было тысячелетиями, вот не было самой концепции денег, а экономика - и империя были).
То же самое и в Украине: насколько сократились налоговые поступления в бюджет из-за дурантина, а, суслики вы тупые, прокладки ростшильдовские, Ляшко-Степанов?
P.S. Когда лахтинским в ответ на их глумление "а ты покажи украинские монеты 19-го века" было сказано, что в древнем Египте денег - как концепции - вообще не было, а экономика была и империя была, да еще тысячелетиями, то лахтинские впали в ступор, из которого так и не вышли. Видать, обратились к историческим источникам и оказалось, что именно так все и было: денег в деевнем Египте не было, а экономика и империя были, да еще тысячелетиями.
P.P.S. Между прочим, Степанов-Ляшко, финансы - это единственное, что вы пока хоть как-то контролируете. Не проср*те и этот ресурс.
50 (!) миллиардов долларов, то есть по 2 тысячи баксов на каждого австралийца
нових випадків захворювання: 1127
всього випадків: 1967
Об этом сообщил Институт Коха и Канцлер.
Основных источника два -- возвратившиеся из отпусков и участники совместных семейных, дружеских и молодёжных вечеринок.
Вот это и есть "вторая волна".
Маски носят только в помещениях и транспорте, но уже не так строго, как раньше, стали ходить к друг другу в гости и полицейский контроль социальной дистанции в общественных местах не проводится.
7 сентября заканчиваются каникулы и отпускной период -- к концу сентября, надо полагать, ещё раз эта жопа удвоится...
Мінбудьздоров'я, з огляду на амністію для азартних ігр, може влаштувати всеукраїгський тоталізатор для бажаючих вгадати, коли і на скільки Наша Епідемія поб'є нинішній рекорд.
А Міносвіти може приймати ставки на те, коли розпочнеться новий сезон у середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах.
банкетавсех ограничений 4-го уровня, пока число (зараженных в активной фазе) не станет меньше 10.
Не будем говорить о том, что коммунистические зайчики ср*т на законы, ведь state of Disaster не может продолжаться дольше 6 месяцев, а ограничения действуют уже с марта и потому 13 сентября все ограничения должны быть сняты.
В конце концов, ср*ть на законы - это добрая трациция коммуняк всех мастей и пород.
Беспокоюсь я о другом.
Так как комментатоторы в SkyNews youtube откровенно пишут о том, по какой статье будет обвинен Премьер штата Виктория, Эндрюс, вместе с его кабалой (criminal negligence) и по какой статье их посадят (manslaughter), то беспокоит меня, что у кабалы есть высокий шанс не дожить до суда, поскольку обеднение населения растет в геометрической прогрессии, и люди не просто злы, а близки к озверению.
Итак Степанов, Ляшко, Шмыгаль и "бубочка" тоже должны сесть по статьям criminal negligence и manslaughter.
Надеюсь, что они доживут до суда.
Делов том, что сходила я сегодня на рыночек...
Есть в моем районе рыночек, хожу я на него редко, он хороший, но очень дорогой.
И зашла я на него за одним товаром, который в других местах не купишь: курицей на бульон, а лучший бульон, как известно, варится из несушки, которая уже "отнеслась", то есть boiling fowl или boiler.
Зайдя на рынок, я офанарела.
Во-первых, он был практически пуст: нет покупателей (улицы Мельбурна сегодня вообще совершенно пусты).
Во-вторых, таких низких цен на овощи и фрукты я на этом рынке не видела, и это понятно, ведь нет покупателей.
Аптека, куда я, собственно говоря и ездила, тоже совершенно пуста.
Все понятно?
У населения нет денег.
Замечу, что речь идет о населении очень дорогого района города.
Я даже не могу себе представить, какого уровня достигло обнищание население в районах-новостройках (там все закредитованы по самые кончики ушей).
Вот в чем состоит главная опасность для коммунистических зайчиков: из-за обнищания возмет владелец кокогоьнибудь разоренного бизнеса в руки монтировку да как вломит тому зайчику, что под руку попадется. И что примечательно, зайчики и не могут узнать заранее, а какой владелец так им вломит. И чем больше разоренных бизнесов, тем выше вероятность взятия в руки монтировки.
Я, собственно к тому, что дурантин стал очень опасен для зайчиков даже когда идут выплаты по ковиду...