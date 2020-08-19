В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека

В Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях, 17 августа - о 1 464 новых случаях, 16 августа - о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 96 403 человека, выздоровевших – 49 737, умерли с начала пандемии 2 144 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (247) области, Киеве (215), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123) и Закарпатской (117) областях.











