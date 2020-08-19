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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека

В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека

В Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 18 августа, сообщалось о 1 616 новых случаях, 17 августа - о 1 464 новых случаях, 16 августа - о 1 637 новых заразившихся за сутки, 15 августа - о 1 847, 14 августа - о 1 732 инфицированных; 13 августа были 1 592 выявленных случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: за сутки в мире умерли более 6,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 784 тыс., инфицированных - 22,3 млн

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 96 403 человека, выздоровевших – 49 737, умерли с начала пандемии 2 144 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 44 522 человека, что на 1 127 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (247) области, Киеве (215), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ривненской (125), Одесской (123) и Закарпатской (117) областях.

В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека 01
В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека 02
В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека 03
В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека 04
В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека 05
В Украине рекордные 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека 06

Автор: 

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+20
Карантин : полный провал. Результата ноль. Экономику угробили
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19.08.2020 08:54 Ответить
+13
всё потому что не надо было зеле разворововать помощь в борбе с ковидом от международных организаций
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19.08.2020 08:48 Ответить
+11
зеля не хочет праздновать день Независимости
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19.08.2020 08:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Давай Зеля запускай школи.
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19.08.2020 08:44 Ответить
зеля не хочет праздновать день Независимости
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19.08.2020 08:52 Ответить
А коли в Ізраїля день незалежності?
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19.08.2020 09:14 Ответить
Саме час.
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19.08.2020 08:45 Ответить
Ну по зонам. Не у всех же такая вспышка.
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19.08.2020 08:48 Ответить
З кожним днем лєгчє жіть.
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19.08.2020 08:47 Ответить
жить становится лутше, жить становится веселей!
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19.08.2020 08:51 Ответить
Шея стала уже, но зато длинней
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19.08.2020 09:06 Ответить
Як у Башара?
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19.08.2020 09:15 Ответить
От раніш не звертав уваги, подивився, такі так шия там ще та.
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19.08.2020 09:21 Ответить
всё потому что не надо было зеле разворововать помощь в борбе с ковидом от международных организаций
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19.08.2020 08:48 Ответить
Он типа "дороги строил"... на кладбища, наверное(((((((((
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19.08.2020 08:51 Ответить
Воры пришли к власти.
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19.08.2020 08:52 Ответить
Они от нее и не отходили.
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19.08.2020 13:53 Ответить
А може то такий новий метод боротьби з коронавірусом - асфальто-дорожний? Добудовуєш дорогу Гройсмана, чи кладеш третій тонкий шар асфальту на болото - і вірус не страшний.
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19.08.2020 09:22 Ответить
хорошо если на дорогу, а не в офшоры куда были переведены от коломойского 42 млн
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19.08.2020 09:28 Ответить
На яку дорогу? Я Вас прошу! 😊 Дорогу на 80 відсотків побудувала попередня влада "бариґ".
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19.08.2020 09:50 Ответить
да, но это понимают только 8% в нашей стране...
вообще есть такая общемировая статистика, что 75% дурных и 25% состовляют умные от общего населения страны.. так что всё сходится судя по голосованию 19г ))
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20.08.2020 15:36 Ответить
Побольше студентов в общаги загнать!!!! Молодежь не жалко!!!!
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19.08.2020 08:49 Ответить
Еще тысячи хасидов "на помощь" приедут
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19.08.2020 08:53 Ответить
Карантин : полный провал. Результата ноль. Экономику угробили
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19.08.2020 08:54 Ответить
Реальный карантин был менее двух месяцев, с конца марта по начало мая. Благодаря ему удалось резкого роста заболеваемости. И многим это вскружило голову, карантин "ослабили", а по существу отменили вовсе. Одни не соблюдают, другие не контролируют, третьи говорят что никакого вируса нет и тд.
Что касается экономики, то она упала бы в любом в случае. Сейчас общий мировой экономический кризис. К примеру квартальное сокращение ВВП той же Швеции, которая не вводила карантин, в апреле-июне является самым крупным с 1980 года.
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19.08.2020 09:20 Ответить
Лжёшь. В Польше и Румынии рост ВВП.
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19.08.2020 09:35 Ответить
Падение ВВП в Польше во 2 квартале составило 8,2%
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19.08.2020 09:46 Ответить
И в Швеции в годовом пересчете за второй квартале - 8,2 %.Они уже себе голову пеплом посыпали.И заболевших больше чем в Китае и экономика завалилась.
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19.08.2020 11:47 Ответить
Не их экономика обвалилась, а мировой спрос на их товары. И никто там голову пеплом не посыпал.
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19.08.2020 13:55 Ответить
Лжёте вы
Румыния -10.5%
Польша -8.2%
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19.08.2020 09:56 Ответить
Схуали там рост? Кассапчег?
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19.08.2020 18:59 Ответить
Если я правильно понимаю, то в период жесткого карантина немного закупили мед оборудования. Иначе совсем печалька была бы.
А дальше никуда не денешься - надо жить и работать...
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19.08.2020 12:27 Ответить
Посмотрите вокруг - с этим *********.еским народом возможен карантин в принципе? Пол страны дебилов конченных!
Зеленыйе клоуны мудаки, конечно, но с нашими смелыми мачо и не менее геройскими подругами без мозгов (и это обсуждение очередное доказательство) по иному быть и не могло!
Стремительно догоняем в 5 раз большую по населению Кацапию...
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19.08.2020 10:39 Ответить
https://censor.net/news/3214498/gosstat_rasskazal_o_demograficheskoyi_situatsii_v_ukraine_za_yanvariyun_2020_goda_umerli_na_17_tys_chel
вот что ковидло животворящее делает!
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19.08.2020 08:58 Ответить
В Украине "рекордные" 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека - Цензор.НЕТ 5870
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19.08.2020 09:06 Ответить
У самураев ум и честь - на кончике острия у шеи .....
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19.08.2020 09:12 Ответить
Количество прошедших тестирование по месяцам - в студию!
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19.08.2020 09:09 Ответить
А что вам даст количество прошедших тестирование? То что раньше было больных гораздо больше, просто мало тестировали, а значит никакие послабления делать было нельзя? Или то что и сейчас это тоже неполноценная картина, и заболевших гораздо больше, чем в официально подтвержденных цыфраз.
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19.08.2020 09:23 Ответить
Даю статистику
Зебилу, Авакову, Разумкову, Корниенко, АраМахию и Ко за весь 2020 год сделано 100500 тестов из 100200...
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19.08.2020 10:03 Ответить
Спасибо вам дорогие украинцы за помощь в распостронении ковида! В маршрутках, местах скоплений считай, никто маски не носит, рекомендации моз соблюдают единицы, с такими соотечественниками и врагов не надо, очень приятно вариться в этом котле, мммм..
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19.08.2020 09:11 Ответить
Лжёшь. Это не рекомендации, а принуждение. Поэтому свободные люди их не выполняют.
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19.08.2020 09:38 Ответить
Українцям заборонено красти і вбивати тому деякі вільні люди їх не виконують, оце так логіка...
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19.08.2020 10:26 Ответить
Таким свободным "людям" место в Павловке!
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19.08.2020 10:40 Ответить
Нет, место в Павловке истеричным коронафобам.
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19.08.2020 13:58 Ответить
Хммм, а почему в Чехии, например, считай, корону победили? Там тоже люди свободные, когда началась эпидемия - они ввели жёсткий карантин, а ношение маски стало чуть ли не национальной идеей. Так вот, я лучше буду здоровым, чем "свободным"
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19.08.2020 11:23 Ответить
Нет, лучше быть и свободным и здоровым, как в скандинавских странах.
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19.08.2020 14:00 Ответить
ой всё, как только происходит неудобный для власти вброс информации, в данном случае о предательстве в верхах в деле "вагнеровцев", так сразу рекордные 100500 заболевших чем то невиданным. Лохи схавают
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19.08.2020 09:15 Ответить
"степановский коронавирус на монету" сидит в графе "підозри" і "вявлено".,,,ибо количество умерших и излечившихся указывает .что пидозры и выявлено туфта неподтвержденная
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19.08.2020 09:15 Ответить
Ну, переліземо через 100 000 ще цього тижня.
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19.08.2020 09:17 Ответить
Я уже ранее писала, что в начале усиления карантина ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ людишки кричали все в один голос, что это ЗРАДА, А теперь когда карантин послаблен, А наши люди НЕ желают придерживаться простых мер личной безопасности, И число больных увеличилось, ЭТИ же ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ людишки снова кричат ЗРАДА.
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19.08.2020 09:17 Ответить
так шо, мы все умрем?
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19.08.2020 09:20 Ответить
5% максимум...
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19.08.2020 09:53 Ответить
життя - смертельна штука. ще ніхто не вижив...
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19.08.2020 10:13 Ответить
Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом

Украина-20 мая 2020, 12:40
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19.08.2020 09:19 Ответить
спасибо зе-команде за рекордный урожай короновируса в стране.
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19.08.2020 09:19 Ответить
Выбы зебильная власть так уж явно не наглели бы и малювали уже не по 100 а по 300 в день в будние дни,один себе уже нарисовал 80%
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19.08.2020 09:20 Ответить
Темпы растут как снежный ком, причина в том что власть в борьбе за остатки рейтингов и удовлетворения требований лоббистов пошла по факту на полную отмену карантина ( все что от него осталось, это чисто показуха, блеф и поселковый театр) .. Результат не заставил себя долго ждать. Я сразу задал по этому поводу вопрос , еще в конце мая " А кто после этого понесет уголовную ответственность". Ведь последствия явно проглядывались. Ну да ладно.. Сейчас это только цветочки. Число заразившихся продолжает расти как и смертность и число госпитализированных - а вперед окончание " туристического сезона" ( а ведь это не работа основной массы населения, это можно было бы и попридержать, как и межобласное сообщение и заграница), ну а потом по возвращению всех по местам жительства откроются школы, садики, высшие уч. заведения ( и вроде вот тут то все нужно.. но после того что сделали в июне - августе это уже почти контрольный выстрел).. Ну и "вишенка" на крышку ГР это приход октября с ее ОРЗ, ОРВИ гриппом и разулявшейся "короной".., который продлятся минимум до апреля 2021 Ну и тогда " суши весла" Считаю ( хотя многие со мной не согласятся потому что " устали") что власть допустила ( по разным причинам) мягко говоря ошибку ( а в нынешней ситуации это преступление) отпустив "корону" в свободное по факту плавание с конца мая по нынешнее время, и тем свела предыдущий трех месячный карантин к "0", тогда либо нужно было идти по шведско- белорусскому варианту ( какая тогда к черту разница, либо вводить карантин с не с марта а с мая, либо несмотря ни на что удерживать карантин ( в его основных параметрах) до конца августа. Но есть как есть. А это уже совсем другая история.
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19.08.2020 09:27 Ответить
В Беларусии вон сотни тысяч людей на митингах без масок и ничего, не берет их ковид, наверное потому что много картошки едят
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19.08.2020 10:17 Ответить
А может дело не в картошке, а в светошумовых гранатах, дубинках и водометах... ( извините за черный юмор)
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19.08.2020 10:30 Ответить
Тут скорее хочется задать вопрос , а кто будет нести ответственность за халатность китайских властей? Они же скрывали первые вспышки и позволили распространиться заразе.
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19.08.2020 11:26 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/hto-nikoli-ne-zahvoriie-na-covid-19-bbc/ Кто никогда не заболеет COVID-19, - BBC
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19.08.2020 09:29 Ответить
Лікарям, які захворіли, треба збільшити премії. Бо досі щось мало хворих. Несерйозно те виглядає на фоні навіть Італії та Іспанії. Там також думали замутити дефолт, і мутки з виборами, але коли зрозуміли, що не пролізе , епідемія швидко пішла на спад .
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19.08.2020 09:33 Ответить
Для дятла з кривою рожею це плато?! Всіяне могилами українців!
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19.08.2020 09:33 Ответить
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Госстат Украины опубликовал уточненные данные о смертности в стране за первые четыре месяца текущего года с учетом COVID-19. Всего за этот период умерли 195 287 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine За это время, как утверждается, от коронавируса умерли 252 человека, в том числе от неидентифицированного вируса - 10 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Больше всего украинцы умирали от болезней системы кровообращения - 133560 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 92141 человек.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Рак стал причиной смерти 25877 граждан, инфекционные и паразитарные болезни - 2659 человек, среди них туберкулез - 1168, от СПИДа умерло 1124 украинцев.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Кроме того, грипп и пневмония стали причиной смерти 2358 человек (в том числе, в апреле - 384).
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/09/novost/obshhestvo/gosstate-utochnili-statistiku-smertnosti-ukraine Еще 9252 человека погибли в результате внешних причин: ДТП - 1116, утопление - 297, гибель на пожаре - 472, случайное отравление (кроме алкоголя) - 638, отравление алкоголем - 872, самоубийства - 1860, умышленные убийства - 485.
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19.08.2020 09:33 Ответить
Фиг что пойми. У нас толи просто цифры рисуют как на выборах, толи реально все это полубред, но по 80 человек в сутки. При этом все все равно боятся следующих волн.
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19.08.2020 09:34 Ответить
Нефиг так много проверять. В Судане сделали 400 тестов и нашли 12 тысяч больных. Экономия налицо.
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19.08.2020 09:34 Ответить
мастера спорта по ковиду работают
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19.08.2020 09:37 Ответить
При Тимошенко было бы еще хуже.
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19.08.2020 09:50 Ответить
А что, Тимошенко уже того... отгуляла старушка?
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19.08.2020 09:58 Ответить
ВОНА працює. Не гоните волну на ВОНУ. ))
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19.08.2020 10:31 Ответить
Харьков уже неделю в "лидерах". Когда в красную зону внесете? Или колясочник отстегивает?
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19.08.2020 10:29 Ответить
люди сами винувати треба думати головою ане кишечником
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19.08.2020 13:55 Ответить
Слушайте сюда, Ляшко-Степанов и прочие "бубочки";
В Австралии за 6 месяцев коронобесия образовалсь параллельная экономика (как мы и предупреждали).
Начальный оборотный капитал этой экономики составляли пол-миллиарда долларов (именно столько денег с начала кризиса снято со счетов и припрятано, как пишут СМИ), как оборот сейчас - лично я Х/З.
Предсказываю: если еще коронобесие продолжат с дурантином и отменят наличные рассчеты, то будет не только параллельная экономика (без уплаты налогов естесснно), но и параллельная валюта (какой конкретно та параллельная валюта будет - роли не играет, хоть юани, хоть водка, хоть взаимозачеты/долговые обязательства, как в древнем Египте, где денег вообще не было тысячелетиями, вот не было самой концепции денег, а экономика - и империя были).
То же самое и в Украине: насколько сократились налоговые поступления в бюджет из-за дурантина, а, суслики вы тупые, прокладки ростшильдовские, Ляшко-Степанов?

P.S. Когда лахтинским в ответ на их глумление "а ты покажи украинские монеты 19-го века" было сказано, что в древнем Египте денег - как концепции - вообще не было, а экономика была и империя была, да еще тысячелетиями, то лахтинские впали в ступор, из которого так и не вышли. Видать, обратились к историческим источникам и оказалось, что именно так все и было: денег в деевнем Египте не было, а экономика и империя были, да еще тысячелетиями.

P.P.S. Между прочим, Степанов-Ляшко, финансы - это единственное, что вы пока хоть как-то контролируете. Не проср*те и этот ресурс.
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19.08.2020 14:02 Ответить
* Ошибка у меня
50 (!) миллиардов долларов, то есть по 2 тысячи баксов на каждого австралийца
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19.08.2020 15:33 Ответить
Народ с ума сходит.
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19.08.2020 14:04 Ответить
Будь ласка відкорегуйте назву допису!
нових випадків захворювання: 1127
всього випадків: 1967
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19.08.2020 14:06 Ответить
план по отмене выборов выполняется.
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19.08.2020 14:29 Ответить
ну хоть по кафешкам пошастали ....вируса же нет ...его выдумал Бил Гейтс!
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19.08.2020 14:30 Ответить
За две прошедшие недели, количество дневных заражений "Короной" в Германии удвоилось.
Об этом сообщил Институт Коха и Канцлер.
Основных источника два -- возвратившиеся из отпусков и участники совместных семейных, дружеских и молодёжных вечеринок.
Вот это и есть "вторая волна".
Маски носят только в помещениях и транспорте, но уже не так строго, как раньше, стали ходить к друг другу в гости и полицейский контроль социальной дистанции в общественных местах не проводится.
7 сентября заканчиваются каникулы и отпускной период -- к концу сентября, надо полагать, ещё раз эта жопа удвоится...
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19.08.2020 15:05 Ответить
Ну, нарешті! А то все антирекорди та антирекорди...
Мінбудьздоров'я, з огляду на амністію для азартних ігр, може влаштувати всеукраїгський тоталізатор для бажаючих вгадати, коли і на скільки Наша Епідемія поб'є нинішній рекорд.
А Міносвіти може приймати ставки на те, коли розпочнеться новий сезон у середніх, спеціальних та вищих навчальних закладах.
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19.08.2020 21:48 Ответить
Ну шо? Завтра будет 2к?
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20.08.2020 00:41 Ответить
Наши австралийские коммунистические зайчики, власти штата Виктория, Австралия, обещают продолжение банкета всех ограничений 4-го уровня, пока число (зараженных в активной фазе) не станет меньше 10.
Не будем говорить о том, что коммунистические зайчики ср*т на законы, ведь state of Disaster не может продолжаться дольше 6 месяцев, а ограничения действуют уже с марта и потому 13 сентября все ограничения должны быть сняты.
В конце концов, ср*ть на законы - это добрая трациция коммуняк всех мастей и пород.
Беспокоюсь я о другом.
Так как комментатоторы в SkyNews youtube откровенно пишут о том, по какой статье будет обвинен Премьер штата Виктория, Эндрюс, вместе с его кабалой (criminal negligence) и по какой статье их посадят (manslaughter), то беспокоит меня, что у кабалы есть высокий шанс не дожить до суда, поскольку обеднение населения растет в геометрической прогрессии, и люди не просто злы, а близки к озверению.

Итак Степанов, Ляшко, Шмыгаль и "бубочка" тоже должны сесть по статьям criminal negligence и manslaughter.
Надеюсь, что они доживут до суда.
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20.08.2020 07:06 Ответить
А поясню, почему обнищание населения в Австралии растет в геометрической прогрессии.
Делов том, что сходила я сегодня на рыночек...
Есть в моем районе рыночек, хожу я на него редко, он хороший, но очень дорогой.
И зашла я на него за одним товаром, который в других местах не купишь: курицей на бульон, а лучший бульон, как известно, варится из несушки, которая уже "отнеслась", то есть boiling fowl или boiler.
Зайдя на рынок, я офанарела.
Во-первых, он был практически пуст: нет покупателей (улицы Мельбурна сегодня вообще совершенно пусты).
Во-вторых, таких низких цен на овощи и фрукты я на этом рынке не видела, и это понятно, ведь нет покупателей.
Аптека, куда я, собственно говоря и ездила, тоже совершенно пуста.
Все понятно?
У населения нет денег.
Замечу, что речь идет о населении очень дорогого района города.
Я даже не могу себе представить, какого уровня достигло обнищание население в районах-новостройках (там все закредитованы по самые кончики ушей).
Вот в чем состоит главная опасность для коммунистических зайчиков: из-за обнищания возмет владелец кокогоьнибудь разоренного бизнеса в руки монтировку да как вломит тому зайчику, что под руку попадется. И что примечательно, зайчики и не могут узнать заранее, а какой владелец так им вломит. И чем больше разоренных бизнесов, тем выше вероятность взятия в руки монтировки.
Я, собственно к тому, что дурантин стал очень опасен для зайчиков даже когда идут выплаты по ковиду...
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20.08.2020 07:25 Ответить
 
 