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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве резко увеличилось количество заболевших COVID-19: за сутки - 215 человек, общее число инфицированных - почти 11 тыс.

По состоянию на утро 19 августа в Киеве коронавирусом заболели еще 215 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 10 945.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 155 человек, за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного летального случая. С начала эпидемии выздоровели 3 484 пациента.

По состоянию на 19 августа количество активных больных в столице составляет 7 306.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 88 новых случаев COVID-19, умер один человек, среди инфицированных четверо медиков, - Кличко

Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве коронавирусом заболели: 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет; 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.  Также заболели шестеро медиков.

Кроме того он отметил, что увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 26 человек. 

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Подольском - 26, в Деснянском районе - 22 случая.

В Киеве резко увеличилось количество заболевших COVID-19: за сутки - 215 человек, общее число инфицированных - почти 11 тыс. 01

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 15 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 232 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.

В Киеве резко увеличилось количество заболевших COVID-19: за сутки - 215 человек, общее число инфицированных - почти 11 тыс. 02

В Киеве резко увеличилось количество заболевших COVID-19: за сутки - 215 человек, общее число инфицированных - почти 11 тыс. 03

карантин (16729) Киев (25800) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зелене чмо боїться Дня Незалежності.
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19.08.2020 08:59 Ответить
Это все потому что центральная власть до договоренности с Виталиком и во избежания потери рейтингов в столице подстраивала постоянно нормативы по карантину под столицу.. что бы не дай бог она не попала в другую зону. И это только раз. каждодневные "идиотские" брифинги мэра - пэра-сэра - боксэра кроме того что выглядит как посмешище, показывает что ситуация ухудшается но власть включая городское "руководство" пытается отделаться только статистическими сообщениями и театральными постановками.. Киев по факту уже должен был быть давно как минимум в "оранжевой" зоне.. и явно на подходе к "красной".. все равно когда то это выплывет наружу.. главное что бы не поздно. Ведь как известно " Благими намерениями вымощена дорога в ад"
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19.08.2020 09:08 Ответить
Так и есть.
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19.08.2020 09:24 Ответить
При таком развитии, вообще, вызывают сомнение все карантинные меры, которые приводят, с одной стороны, к росту заболеваемости, а с другой - к ухудшению экономической обстановки.
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19.08.2020 10:21 Ответить
 
 