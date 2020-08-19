В Киеве резко увеличилось количество заболевших COVID-19: за сутки - 215 человек, общее число инфицированных - почти 11 тыс.

По состоянию на утро 19 августа в Киеве коронавирусом заболели еще 215 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 10 945.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 155 человек, за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного летального случая. С начала эпидемии выздоровели 3 484 пациента.

По состоянию на 19 августа количество активных больных в столице составляет 7 306.

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Как позже сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве коронавирусом заболели: 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет; 5 девочек от 3 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17. Также заболели шестеро медиков.

Кроме того он отметил, что увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 49 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 26 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35, в Подольском - 26, в Деснянском районе - 22 случая.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 15 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 232 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.