За сутки на Львовщине выявили 188 новых случаев COVID-19, всего 12,4 тыс. инфицированных и 338 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 188 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 12 448 человек, 338 человек умерли, 3 450 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1658 ПЦР-тестов, из них 188 - положительные. Среди них львовян - 72.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.