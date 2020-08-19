За сутки на Львовщине выявили 188 новых случаев COVID-19, всего 12,4 тыс. инфицированных и 338 умерших
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 188 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 12 448 человек, 338 человек умерли, 3 450 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1658 ПЦР-тестов, из них 188 - положительные. Среди них львовян - 72.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки на Львовщине было зафиксировано 23 июня 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 240 человек.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.
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