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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 выявили у 121 ребенка и 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 121 ребенка и 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд, - Степанов

С начала пандемии COVID-19 выявили у 6 602 детей, а также 9 923 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 967 человек. ... Из них 121 ребенок, а также 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд в Украине. За минувшие сутки зафиксировали 28 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине "рекордные" 1 967 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала эпидемии заболели 96 403 человека

В то же время, выздоровели 812 пациентов.

Кроме того, с начала пандемии в Украине заболели 96 403 человека, из них 6 602 ребенка, а также 9 923 медицинских работника.

За минувшие сутки в Украине всего были проведены 37 771 тест, из них 19 591 методом ПЦР и 18 180 методом ИФА

Автор: 

дети (6613) карантин (16729) статистика (2311) врачи (1518) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Тобто, медпрацівники як були незахищеними від КОВІДу так і залишаються. За то асфальт без тендерів з фонду боротьби з КОВІДом добре купується.
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19.08.2020 09:27 Ответить
+4
Зеленский сказал что он хорошо справился с коронавирусом.
60 миллиардов государственных денег уже потратил. Карантин смягчил.
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19.08.2020 09:27 Ответить
+4
Думаю, що час вже включати експоненту, скасовувати вибори, оголошувати НС, просити щоб борги пробачили, і ще щоб грошей дали.
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19.08.2020 09:30 Ответить
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Тобто, медпрацівники як були незахищеними від КОВІДу так і залишаються. За то асфальт без тендерів з фонду боротьби з КОВІДом добре купується.
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19.08.2020 09:27 Ответить
Зеленский сказал что он хорошо справился с коронавирусом.
60 миллиардов государственных денег уже потратил. Карантин смягчил.
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19.08.2020 09:27 Ответить
Если не смягчить карантин, то люди с голоду поумирают.
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19.08.2020 09:35 Ответить
Судя по почти трехмесячному карантину с 12 марта люди только " округлились", и явно не от голода. Про "голод" это конечно ерунда. У нас народ привычный к катаклизмам и всю свою жизнь в ожидании " черного дня", " похорон" и т.д. Плюс жировые накопления ( вы прямом смысле этого слова).. так что 8-12 месяцев уж точно прошли бы уж точно без "голода". Хотя конечно все это не просто, и главное психологически, чисто поэтому человеческая усталость от происходящего по моему мнению имеет трехмесячный запас.. Но это совершенно не про голод. Это не больше чем треп , страшилки и лозунги.
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19.08.2020 09:47 Ответить
Даже в Киеве многие забили на маски и т.п. Выступал вирусолог и сказал, что польза масок не доказана. Т.е. в доказательной медицине маски не числятся
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19.08.2020 09:53 Ответить
Труси теж не запобіжник від всирання, але вони хоч втримують гівно на організмі.
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19.08.2020 09:59 Ответить
Проверял на себе?
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19.08.2020 14:31 Ответить
Не надо было вводить карантин и уничтожать экономику Украины. Зеленский хочет издеваться над украинцами.
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19.08.2020 09:56 Ответить
Кроме Беларуси и Швеции все ввели, если бы наши не ввели , то вам подобные их с потрохами сожрали
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19.08.2020 10:12 Ответить
В Японии не ввели.
Я сразу был против зебильного карантина.
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19.08.2020 10:35 Ответить
То ли еще будет ой е ей...
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19.08.2020 09:30 Ответить
Через 2 недели - помним. А трупы на улицах когда ждать?
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19.08.2020 09:36 Ответить
Все не терпится.. погодить немного придется... ( тут главное во время перейти с производства масок на производство пакетов - мешков.)
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19.08.2020 09:41 Ответить
Думаю, що час вже включати експоненту, скасовувати вибори, оголошувати НС, просити щоб борги пробачили, і ще щоб грошей дали.
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19.08.2020 09:30 Ответить
Дєфолт так дєфолт!
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19.08.2020 10:06 Ответить
ми не Греція . Нам не подарують.
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19.08.2020 12:54 Ответить
Куди подінуться?
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19.08.2020 13:14 Ответить
Ппц нам осенью если мед персонала не останется
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19.08.2020 10:42 Ответить
Вам ? Ви лікарезалежний ?
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19.08.2020 12:55 Ответить
всегда поражался идиотизму обитателей цензора))))
будем посмотреть что будет творится осенью, зимой. народ реально забил на масочный режим в транспорте и общественных местах. каждый день показатели заражений бьют рекорды. пофигисты думают, что их не коснется проблема ковида. только лучше пере бдеть, чем не до бдеть. спасение утопающих , дело рук самих утопающих. каждый решает сам за себя , болеть или не болеть, подыхать или жить дальше. только когда наступит жопа будут вонять , что правительство хреновое ( в чем нет сомнения).
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19.08.2020 11:04 Ответить
 
 