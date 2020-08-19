За сутки COVID-19 выявили у 121 ребенка и 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд, - Степанов

С начала пандемии COVID-19 выявили у 6 602 детей, а также 9 923 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 967 человек. ... Из них 121 ребенок, а также 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд в Украине. За минувшие сутки зафиксировали 28 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

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В то же время, выздоровели 812 пациентов.

Кроме того, с начала пандемии в Украине заболели 96 403 человека, из них 6 602 ребенка, а также 9 923 медицинских работника.

За минувшие сутки в Украине всего были проведены 37 771 тест, из них 19 591 методом ПЦР и 18 180 методом ИФА