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За сутки COVID-19 выявили у 121 ребенка и 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд, - Степанов
С начала пандемии COVID-19 выявили у 6 602 детей, а также 9 923 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 967 человек. ... Из них 121 ребенок, а также 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд в Украине. За минувшие сутки зафиксировали 28 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.
В то же время, выздоровели 812 пациентов.
Кроме того, с начала пандемии в Украине заболели 96 403 человека, из них 6 602 ребенка, а также 9 923 медицинских работника.
За минувшие сутки в Украине всего были проведены 37 771 тест, из них 19 591 методом ПЦР и 18 180 методом ИФА
Топ комментарии
+5 Костянтин Залізняк
показать весь комментарий19.08.2020 09:27 Ответить Ссылка
+4 Максим Атаманюк #439819
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+4 Йозеф Швейк
показать весь комментарий19.08.2020 09:30 Ответить Ссылка
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60 миллиардов государственных денег уже потратил. Карантин смягчил.
Я сразу был против зебильного карантина.
будем посмотреть что будет творится осенью, зимой. народ реально забил на масочный режим в транспорте и общественных местах. каждый день показатели заражений бьют рекорды. пофигисты думают, что их не коснется проблема ковида. только лучше пере бдеть, чем не до бдеть. спасение утопающих , дело рук самих утопающих. каждый решает сам за себя , болеть или не болеть, подыхать или жить дальше. только когда наступит жопа будут вонять , что правительство хреновое ( в чем нет сомнения).