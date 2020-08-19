Канцлер Австрии Курц поддержал санкции за применение насилия в Беларуси и призвал к проведению новых выборов в стране
Евросоюз должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей оппозиции в Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.by, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Это требует ясной реакции. Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Беларуси. Поскольку я считаю, что это будет иметь решающее значение: ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие", - заявил Курц в преддверии саммита Евросоюза.
Он также полагает, что в стране необходимо провести новые выборы, "которые пройдут свободно и справедливо". Курц отметил, что в свете сложившейся в стране ситуации необходим диалог между Александром Лукашенко и оппозицией.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.
В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.
Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около семи тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.
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И, знаешь, ты сильно неправ: я живу немного севернее Киева, так что до нашего Крыма мне "далеко" да и - пока не зачем!) Так шо - брысь под лавку, накацапа быдлоВАТАя..
Ты же привет хотел передать вилупок. Или уже передумал?
У тебя что-то "не слава богу" с ориентацией? Сначала какую-то херню пишешь на мой адекватный пост, потом начинаешь кидаться и цепляться..недоперетрах или недоперепил?))
ВСЁ, Брысь под лавку, кацашавка прааативная! Ты мне неинтересен.
Своих ищешь?
Да, я так полагаю, это сейчас к тетке спецбортом в Минск кто-то из руководства ФСБ прилетал?
веди себя прилично и научись вести дискуссию, не переходя на личности...
Это не тот ресурс, где про "всовывать" , ты спросонья перепутал.
а шо ты сказать хотело??? озабоченое
веди себя прилично и научись вести дискуссию, не переходя на личности...
Пересказывать свежее, еще дымящееся плявузганье дряхлеющего психопата ("она, а-та-та, главное, выпустит из тюрьмы своего Сирожу и никаких вам перевыборов не разрешит, а я вам их, правда, тоже жыстачайша не разрешаю) будешь у Соловьева.
Рукоблюдить на теток - на одном из тысяч соответствующих сайтов.
А здесь смешивать два этих ремесла ни к чему. Тут вас, таких дешевых ботов, целая очередь стоит.
на шо Ви спирались у своїх висновках ? (цікаво)
Ви вірите путінській брехні.
так я згоден з Вами - нові вибори (з спостерігачами) це було б справедливе і цілком оправдане рішення...(але сатрап лука...і його закадичний ...кліщ х*йло будуть дуже перешкоджати цьому)
1. мое личное дело, что мне высказывать, если мои высказывания не задевают никого лично
2. про мое отношение к теткам - это еще более мое личное интимное дело и советов мне чужих здесь не надо, тем более ты сам попутал сайты... здесь совсем не об этом (но озабоченные видят проблему свою в каждой теме)))) и рукоблудят по клавишам)))))
3. советов вообще не спрашивал и более того в дискуссию озабоченых не приглашал)))
4. самое последнее предложение требует подтвержденных фактов ...
Вот, почти доделал:
https://s7.gifyu.com/images/Poslanie2020.gif
))
Нажимаете ее, в открывшемся окошке вставляете адрес.
Если бы санкции были в отношении только Луки и его компании то это одно. А причем здесь все беларусы?
Читай внимательно. "Евросоюз должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей оппозиции в Беларуси"
Теперь угадайте с трех раз где они ее получат?
Если санкции есть - денег у Лукашенко меньше - нечем платить зарплату.
Но по моему единственный шанс у Луки не повторить судьбу Каддафи, это безоговорочно "оттдаться" кремлю если запад для него закроется. Конечно в этом случае он из президентов перейдет в губернаторы, но другого способа остаться в живых у него не остается.
В кратком пересказе от вашего проукраинского форумчанина выше получилось вот это:
Рабочие напомнили Лукашенко, что, по официальным данным, его не поддержали около 700 тысяч человек: «Это большая сила, с ними надо разговаривать».
Лукашенко согласился, но тут же заговорил о Тихановской и том, что ради нее готовы бросить первого президента. На замечание рабочего, что президенты должны меняться, как и рабочие - смену отработал и ушел, Лукашенко ответил:
- Если президент будет у вас посменно работать, труба вам.
Он стал говорить, что со страной сотворили неизвестно что, и опять вспомнил Тихановскую:
- Чэсныя и нячэсныя выбары… «Потом я приду проведу чэсныя», - процитировал Лукашенко. - Победила. Что будет следующим ее шагом? Вот подумайте. Они же сказали - выпустить политзаключенных. Почему? Там же Сережа сидит (Сергей Тихановский). Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы - идиоты, этого не понимаем?
Лукашенко заявил, что знает все эти технологии.
- И даже Витьку Бабарико никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать.
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/697037.html