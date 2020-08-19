Канцлер Австрии Курц поддержал санкции за применение насилия в Беларуси и призвал к проведению новых выборов в стране

Евросоюз должен ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и представителей оппозиции в Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik.by, об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Это требует ясной реакции. Я рад, что состоится специальный саммит по ситуации в Беларуси. Поскольку я считаю, что это будет иметь решающее значение: ясная реакция ЕС на такое поведение. На мой взгляд, санкции необходимы против тех, кто несет ответственность за насилие", - заявил Курц в преддверии саммита Евросоюза.

Он также полагает, что в стране необходимо провести новые выборы, "которые пройдут свободно и справедливо". Курц отметил, что в свете сложившейся в стране ситуации необходим диалог между Александром Лукашенко и оппозицией.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил действующий президент страны Александр Лукашенко. В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Главные улицы были перекрыты.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около семи тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за кандидата Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

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Акции в поддержку белорусских протестующих уже состоялись и в украинских городах, в частности в Днепре.