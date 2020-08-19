За сутки в Украине госпитализировали рекордное количество пациентов с коронавирусом - 463. COVID-19 набирает обороты, - Степанов. ВИДЕО

Тенденция к росту случаев заболевания коронавирусной болезнью в Украине наблюдается уже в течение месяца.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки мы также получили своеобразный антирекорд относительно количесвта госпитализированных лиц - это 463 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки", - отметил глава Минздрава.

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"Вы видите, что COVID-19 набирает обороты, по другому это не назовешь. Мы видим эту тенденцию (в течение. - Ред.) последнего месяца. Мы очень быстро перешли рубеж в 1 тыс. больных за сутки. Мы уже приближаемся к 2 тыс. больных (за стуки. - Ред.)", - отметил Степанов.