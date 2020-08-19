Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 247 новых случаев, умерли 4 человека

По состоянию на утро 19 августа в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 247 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 6 607 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 166 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 2 733 пациента.

По состоянию на 19 августа количество активных больных на Харьковщине составляет 3 708 человек.

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Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 15 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 254 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.