Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 247 новых случаев, умерли 4 человека
По состоянию на утро 19 августа в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 247 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Общее количество инфицированных составляет 6 607 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 166 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 2 733 пациента.
По состоянию на 19 августа количество активных больных на Харьковщине составляет 3 708 человек.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 15 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 254 человека.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.
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Класно працює порошенківська пи..добратія на зниження його рейтингу...
ВІТАЮ !!
Кого там выносить ногами?
Ваших Кернесов уже давно нужно пинками выносить.
Или, всё же, виноваты не Кернесы?
Тупым и Кернес не поможет.
люди самі "уй забили" на свою безпеку...
"топити "за АНТИКАРАНТИН ? )))
Реальная картина по ковиду абсолютно иная!!! Вся эта статистика - полнейшее вранье!