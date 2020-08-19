РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12752 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 303 27

Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 247 новых случаев, умерли 4 человека

Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 247 новых случаев, умерли 4 человека

По состоянию на утро 19 августа в Харькове и Харьковской области коронавирусом заболели 247 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Общее количество инфицированных составляет 6 607 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 166 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 2 733 пациента.

По состоянию на 19 августа количество активных больных на Харьковщине составляет 3 708 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дополнительные 555 коек для пациентов с COVID-19 готовят на Харьковщине, - замглавы ОГА Пастух

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Харькове и Харьковской области было зафиксировано 15 августа 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 254 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 19 августа, зафиксированы 1 967 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с начала пандемии. При этом 812 человек выздоровели, 28 ранее заболевших умерли.

Харьковщина стала лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки: выявлено 247 новых случаев, умерли 4 человека 01

карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Так сказали же, Кернеса, це універсальний рецепт.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:12 Ответить
+3
Зато Кернес никаких ограничений вводить не собирается, а глядя на него и остальным похрен, автобусы битком и 90% без масок.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:50 Ответить
+2
Пока кернеса не вынесут вперед ногами, ничего не изменится.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока кернеса не вынесут вперед ногами, ничего не изменится.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:44 Ответить
А в нього КОВІД чи просто корона?
показать весь комментарий
19.08.2020 09:46 Ответить
у него защитний бюст жукова
показать весь комментарий
19.08.2020 10:37 Ответить
Зеленые ублюдки не прекращают приписки КОВИДА всем случаям ОРВИ, бронхитов и пневмоний. Это уже переходит все границы. Им уже и ВОЗ сказала недавно, чтобы прекращали эту липовую пандемию, которой не было, чтобы прекращали этот липовый карантин, а они не реагируют, им понравилось держать людей в масках, дома, запрещать митинги и собрания и ограничивать их гражданские права, нарушать Конституцию.Лишают людей дохода, образования нормального, здоровья и жизни, так как в карантин позакрывали больницы и отменили плановое обследование и лечение, сколько онкобольных пострадало и запустило свои заболевания до стадии неизлечимости, сколько хроников пострадало. Ужас. Сатанячья власть рулит, а народ терпит и молчит, хотя европейцы митингуют против этого беспредела во всех странах.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:41 Ответить
Дурантинофіли вважають всіх лікарів,котрі написаи в діагнозі "ковід-2019" зеленими ублюдками...

Класно працює порошенківська пи..добратія на зниження його рейтингу...
ВІТАЮ !!
показать весь комментарий
19.08.2020 11:27 Ответить
Хотелось бы узнать ваши рецепты для западных областей Украины.
Кого там выносить ногами?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:06 Ответить
Так сказали же, Кернеса, це універсальний рецепт.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:12 Ответить
В каждом городе свой Кернес.
Ваших Кернесов уже давно нужно пинками выносить.
Или, всё же, виноваты не Кернесы?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:14 Ответить
У нас винесли, мера нема, ковід є.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:16 Ответить
Вот тебе и ответ!
Тупым и Кернес не поможет.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:18 Ответить
Навіть не знаю, він дійсно стає слабкішим, в мене все більше знайомих хворіє на нього, але останнім часом люди виліковуються за тиждень, може дійсно відступає в летальності.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:25 Ответить
Не-е, кернес только для Харькова, вам это лекарство не поможет
показать весь комментарий
19.08.2020 10:45 Ответить
не в Кернесі справа...

люди самі "уй забили" на свою безпеку...
показать весь комментарий
19.08.2020 11:31 Ответить
Браво землячки! пХєрвая сРаліца сруліт!
показать весь комментарий
19.08.2020 09:47 Ответить
Зато Кернес никаких ограничений вводить не собирается, а глядя на него и остальным похрен, автобусы битком и 90% без масок.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:50 Ответить
Что должен сделать Кернес, чтобы до тупых дошло, что нужно беречь СВОЁ здоровье?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:16 Ответить
Беречь свое здоровье - это совсем не значит носить маску, тем более на пустынной улице, любой медик скажет это. Все 160 дней встречаю медиков выгуливающих своих собак, ни один не носил и не носит маску. Одевать маску надо только тогда когда заходишь в магазин или в общественный транспорт, если своего не имеешь.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:28 Ответить
Для начала хотя бы кондукторов и водителей обязать носить маски. И определять всех в "тупые" показывает твой уровень
показать весь комментарий
19.08.2020 10:49 Ответить
90% - вы КОНКРЕТНО врете. Я сам с Харькова.
показать весь комментарий
19.08.2020 10:41 Ответить
И хоть одного кондуктора в маске встречал?
показать весь комментарий
19.08.2020 10:50 Ответить
Геня и Ярославский хоть в чём -то лидеры.
показать весь комментарий
19.08.2020 09:51 Ответить
Гепа пошлет Степанова с красной зоной нах. Так, что пишите свои циферки сколько хотите. Вас уже райцентры посылают. Вам никто не верит
показать весь комментарий
19.08.2020 10:44 Ответить
Айвазян!!? ти був у відпустці,а тепер з новими силами ?
"топити "за АНТИКАРАНТИН ? )))
показать весь комментарий
19.08.2020 11:29 Ответить
Какая это все фейковая статистика!!! Я лично знаю людей, что болеет со всеми симптомами летом, обращались к врачу и им даже экспрес тесты не делают (отказываются и не хотят). Болеют семьями.
Реальная картина по ковиду абсолютно иная!!! Вся эта статистика - полнейшее вранье!
показать весь комментарий
19.08.2020 10:47 Ответить
У мужа на заводе болеют несколько человек. Вместо того, чтобы изолировать работающих, контактирующих с ними, у них проводили дезинфекцию))
показать весь комментарий
19.08.2020 10:54 Ответить
дезинфакція -правильна річ,але без інших заходів -зокрема соціальної дистанції і масок -це безнадійно..
показать весь комментарий
19.08.2020 11:30 Ответить
 
 